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Новости Война
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В Энергодаре через российские пыточные прошло уже более тысячи человек, - мэр Орлов

енергодар

Во временно захваченном врагом Энергодаре на Запорожье через российские пыточные с апреля прошло более тысячи человек.

Об этом сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через эти застенки прошло уже более тысячи человек, по скромным подсчетам", - отметил Орлов.

Читайте: Россияне стреляют в сторону Запорожской АЭС. Не выходите на улицу, - мэр Энергодара Орлов

По его словам, у некоторых из тех, кого захватчики в конце концов отпустили, есть огнестрельные ранения, у других - повреждение различных частей тела из травматического оружия. В самом Энергодаре и за городом есть несколько так называемых пыточных, где на похищенных украинцев оказывают психологическое и физическое давление. Похищают, как правило, людей с проукраинской позицией и административный, и руководящий персонал города, и Запорожской атомной электростанции, которых хотят склонить к сотрудничеству.

По информации мэра, захватчики удерживают до сотни заложников. Впрочем, точное количество похищенных людей установить невозможно, поскольку их родственники не всегда сообщают об этом из-за страха еще больше навредить.

армия РФ (19682) оккупация (10199) Орлова Юлия (5) военные преступления (1452) Энергодар (158)


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Топ комментарии
+7
Це до Люсі Арестовича і його шефа питання. Вони там трохи про@бали. Можемо тільки уявляти, що відбувається в Херсоні, Мелітополі, Бердянську, обох Каховках і Таврійську...
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13.08.2022 22:29 Ответить
+6
фашистські потвори. сдохни *****.
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13.08.2022 22:19 Ответить
+6
Ти порівняв ЗСУ зразка 2014 року, які залишились після Яника і його міністрів - громадян РФ, і ЗСУ зразка 2019 року, "недиванний експерт"?
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13.08.2022 22:47 Ответить
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фашистські потвори. сдохни *****.
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13.08.2022 22:19 Ответить
Це до Люсі Арестовича і його шефа питання. Вони там трохи про@бали. Можемо тільки уявляти, що відбувається в Херсоні, Мелітополі, Бердянську, обох Каховках і Таврійську...
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13.08.2022 22:29 Ответить
Ти порівняв ЗСУ зразка 2014 року, які залишились після Яника і його міністрів - громадян РФ, і ЗСУ зразка 2019 року, "недиванний експерт"?
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13.08.2022 22:47 Ответить
ооо, упороте зеленомозге проснулось.....
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13.08.2022 22:59 Ответить
При чому почали про@бувати з першого дня, коли цей у.бок став презом.

Ну, або після Оману, де йому показали його оргії на ********* і сказали, що робити.
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13.08.2022 23:02 Ответить
А чого уявляти? Зайди на ютуб та позирь як замордована вата в тiх мiстах, на 9 травня, з прапорами свої катів з піснями вулицями гуляє з криками: "як ми цього чекали!"
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14.08.2022 08:56 Ответить
Так выглядит мир (лишь бы не стреляли), который нам некоторые навязывают.
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13.08.2022 22:32 Ответить
ой, а чим "дарагіє" енергоградці думали???? якщо в центрі міста стоїть знак 1941-1945 "пабєда" (2012-й якшо що)- ну то не нарікайте на "ашвабадітєлєй". жріть суки, не вдавіться
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13.08.2022 22:33 Ответить
Щоб ти вдавався свої язиком. Підар!
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13.08.2022 23:20 Ответить
Зато русня не боится плена. На пример парамошкин такой был на интервью у Золкина, а потом вернулся домой и ****** всякое. русня думает что в украинском плену как в галимом пионерском лагере.
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14.08.2022 07:05 Ответить
послати туди квартал 95 з концертами
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14.08.2022 08:13 Ответить
Итог после того, как зеленая банда сняла войска с южного направления. Договорняк с Зеленским был - воду и электроэнергию в Крым.
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14.08.2022 08:53 Ответить
Катівні камери то для вати може і добре, хоча тортури не підтримую. Що погано? Вати в тому ж Енергодарі, Миколаєві, Херсоні, набагато більше бандерівців. Позавчора, генерал Дмитро Марченко, відзвітував,що за добу облави, в Миколаєві, було затримано 400!!! прихильників окупантів. Когось радує? Мене нi, Наочний приклад, що вати там значно переважна більшість
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14.08.2022 09:19 Ответить
 
 