В Энергодаре через российские пыточные прошло уже более тысячи человек, - мэр Орлов

Во временно захваченном врагом Энергодаре на Запорожье через российские пыточные с апреля прошло более тысячи человек.

Об этом сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через эти застенки прошло уже более тысячи человек, по скромным подсчетам", - отметил Орлов.

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По его словам, у некоторых из тех, кого захватчики в конце концов отпустили, есть огнестрельные ранения, у других - повреждение различных частей тела из травматического оружия. В самом Энергодаре и за городом есть несколько так называемых пыточных, где на похищенных украинцев оказывают психологическое и физическое давление. Похищают, как правило, людей с проукраинской позицией и административный, и руководящий персонал города, и Запорожской атомной электростанции, которых хотят склонить к сотрудничеству.

По информации мэра, захватчики удерживают до сотни заложников. Впрочем, точное количество похищенных людей установить невозможно, поскольку их родственники не всегда сообщают об этом из-за страха еще больше навредить.