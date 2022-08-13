Ответом на обстрелы ЗАЭС войсками РФ должны быть санкции против атомной отрасли России, - Зеленский
На постоянные обстрелы территории Запорожской АЭС российскими оккупантами и ядерным шантажом должна быть мощная реакция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.
"Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль. И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет", - подчеркнул глава государства.
Зеленский поблагодарил украинских энергетиков, которые поддерживают стабильную работу энергосистемы Украины и самой Запорожской станции.
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Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который еще до недавнего времени как мог критиковал российскою власть и военное командование РФ, решил отправиться на фронт и воевать на стороне оккупантов. Он даже попытался перевоплотиться и сбрил усы. Его задержали в Крыму. Он утверждал, что будет защищать Россию, но ему не поверили и задержали.
может уже "на часі" ?
В начале марта правительство РФ рассматривало возможность прекращения поставок урана, в качестве ответной меры на действия США. Александр Новак об этом говорил в Госдуме 21 марта. Американская урановая промышленность, включая добычу и обогащение урана, находится в сильной зависимости от внешних поставок. Половина ядерного топлива поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. Собственного производства урана у США сейчас нет. И было бы очень заманчиво нанести ответный удар Америки через поставки ядерного топлива.
Но https://versia.ru/click/?https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/21/914527-pravitelstvo-eksport-urana объем поставок Росатома в США - 18 300 т в год, и быстро найти альтернативу такому рынку невозможно, даже если выйти на азиатский рынок (весь Китай потребляет 11 000 т в год). Потеря американского рынка означает потерю около $300 млн ежегодно, а с учетом постоянно растущей цены на обогащенный уран, эта цифра постоянно увеличивается. В сегодняшней ситуации, отказ от контрактов с США, будет серьезным ударом по российской экономике.https://versia.ru/pochemu-rosatom-prodolzhaet-loyalno-obespechivat-***********-ssha-uranom
не могли перекрити 2 (дві ) дороги через ліси із Білорусі на Київ
Пошкджено один енергоблок АЕС.
Виведена з користування пожарна система АЕС.
Що ті санкції все відремонтують?
Кацапів потрібно травити на тій станції.