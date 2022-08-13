Ответом на обстрелы ЗАЭС войсками РФ должны быть санкции против атомной отрасли России, - Зеленский

На постоянные обстрелы территории Запорожской АЭС российскими оккупантами и ядерным шантажом должна быть мощная реакция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль. И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских энергетиков, которые поддерживают стабильную работу энергосистемы Украины и самой Запорожской станции.

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