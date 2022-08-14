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Новости Война
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За сутки в Херсонской области уничтожили три базы и три склада российских оккупантов, - спикер Одесской ОВА Братчук

ліквідація

Базы россиян уничтожены в Каховском и Геническом районе Херсона, а также в Новой Каховке, поделился спикер Одесской областной военной администрации.

В Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отмечает, что сегодня продолжена "демилитаризация орды".

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"Базы – 3: Каховский район, Новая Каховка, Генический район. Херсонщина: склады БК – 3: Новая Каховка, Генический район, Бериславский район", - сообщил он. При этом он добавил, что другая информация уточняется.

ликвидация (3698) уничтожение (7258) Братчук Сергей (107) Херсонская область (4893)


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Топ комментарии
+23
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:52 Ответить
+16
свежий подгон

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14.08.2022 00:33 Ответить
+9
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14.08.2022 00:53 Ответить
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14.08.2022 00:29 Ответить
свежий подгон

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14.08.2022 00:33 Ответить
Словацкая 155 САУ Zuzana 2.
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14.08.2022 00:47 Ответить
первые из восьми уже где надо.
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14.08.2022 02:44 Ответить
Файні "газдині" в гості їдуть! Та ще й з власними "макогонами" - кацапні в лоба лупить!
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14.08.2022 11:03 Ответить
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:52 Ответить
а й так занадто довго терпіли цих вилупків, все носилися з ними, а давайте поговоримо, а може ви подумаєте, а може ви добре подумаєте, а може ви ну просто дуже-дуже добре подумаєте, так я ніколи в житті не думали. А виявилося що все як і раніше - бомбуля повертають до тями будь-яку озвірілу падлюку. Бомбуля, а не розмови.
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14.08.2022 00:56 Ответить
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14.08.2022 07:29 Ответить
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14.08.2022 00:53 Ответить
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14.08.2022 08:12 Ответить
Нова марка
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14.08.2022 08:13 Ответить
 
 