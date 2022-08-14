За сутки в Херсонской области уничтожили три базы и три склада российских оккупантов, - спикер Одесской ОВА Братчук
Базы россиян уничтожены в Каховском и Геническом районе Херсона, а также в Новой Каховке, поделился спикер Одесской областной военной администрации.
В Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отмечает, что сегодня продолжена "демилитаризация орды".
"Базы – 3: Каховский район, Новая Каховка, Генический район. Херсонщина: склады БК – 3: Новая Каховка, Генический район, Бериславский район", - сообщил он. При этом он добавил, что другая информация уточняется.
Топ комментарии
+23 Перехватчик
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+16 Urs
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+9 Йцу Кенг #461207
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@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.
В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.