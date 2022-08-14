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Новости Война
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Украина изменила военную стратегию в последние недели благодаря новому оружию, - The New York Times

зброя

В последние недели Украина изменила стратегию с помощью нового дальнобойного оружия, полученного от западных партнеров, и добилась успеха в замедлении продвижения российских войск.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Издание отмечает, что с весны до лета украинские войска подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и до 200 военных в день в неравных боях.

"Но в последние недели Украина изменила свою стратегию с помощью нового оружия и преуспела, по крайней мере, на данный момент, в замедлении продвижения России", - отмечает издание.

Обеспеченная растущим арсеналом западного оружия большой дальности и с помощью партизан Украина смогла нанести удар по российским войскам глубоко в тылу, нарушив критические линии поставки и все чаще нанося удары по целям, которые имеют ключевое значение для боевого потенциала РФ.

"Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге", - добавляет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение", - Зеленский. ВИДЕО

Новое оружие также заставило Россию перестроиться на поле боя, предоставив украинской армии некоторую передышку для принятия более стратегических решений.

Новая стратегия хорошо подходит для контрнаступления на Херсон, снабжение которого зависит только от четырех мостов через Днепр, считают в издании.

NYT отмечает взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и взрывы мостов в Херсонской области.

"Эта стратегия, кажется, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по стране по крайней мере на данный момент и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы", - пишет издание.

В то же время оно отмечает, что у российских военных все еще есть достаточно сил для продолжения наступательных операций.

"Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением с помощью нового оружия большей дальности стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны быть новаторскими и гибкими", - говорится в статье.

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Авторы отмечают, что Украина надеется начать перелом хода войны на юге, особенно в Херсонской области.

"Украинский путь, который с каждым днем становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте", - пишет издание.

оружие (10266)


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Топ комментарии
+31
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:57 Ответить
+24
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14.08.2022 01:18 Ответить
+20
https://youtu.be/6qUEISHYToQ https://youtu.be/6qUEISHYToQ


что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота.
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14.08.2022 01:01 Ответить
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Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:57 Ответить
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14.08.2022 01:18 Ответить
А хто обирає цих депутатів , не самі жителі області !
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14.08.2022 01:43 Ответить
ну а взять і ********** пару звільнянків для початку чи закопать з кінцями у славнозвісних бурштинових копальнях духу нема ?? чи тільки соплі розмазувать і ждать що хтось щось зробить за вас можна ???
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14.08.2022 09:11 Ответить
Народу все по кайфу - виють тільки пропорошенківські тварюки.
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14.08.2022 13:35 Ответить
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14.08.2022 00:59 Ответить
Залужний не виступає свино-собачою.
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14.08.2022 01:30 Ответить
А в Пісках вже не завадило б .
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14.08.2022 03:09 Ответить
Забери цю кацапську єресь про Залужного, інкше підеш в спам
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14.08.2022 10:49 Ответить
https://youtu.be/6qUEISHYToQ https://youtu.be/6qUEISHYToQ


что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота.
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14.08.2022 01:01 Ответить
навіть, якщо!, обрати бездоганного ПРЕЗИДЕНТА, то йому потрібна команда у 10-15к безпосередньої підтримки!
ДЕ? ДЕ набрати таку команду?
тварючне болото розчиняє в собі любі позитивні сили! А тварючні приколісти думають дупою і голосують по приколу!
і де вихід?
А виходу немає(
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14.08.2022 01:16 Ответить
для этого нужно принять всего один Закон: "Любая ключевая должность может быть назначена Только через Конкурс"......
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14.08.2022 01:30 Ответить
А в депутаты,через кандидатский стаж.Хочешь быть депутатом,вот тебе село,покажи за год результат.
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28.08.2022 16:36 Ответить
вся трагедия Украины заключена в самой Системе Выборов - если за твоей спиной нет миллиардов, во власть тебе дорога закрыта....., поэтому, честным людям здесь никогда не будет места.....
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14.08.2022 01:22 Ответить
зє-Лєніна вибрали саме тому, що він "простой парень", а не Барига

ну і що ?
вон скільки таких простих парнєй продажних політиків-популістів в Європі !
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14.08.2022 02:24 Ответить
Боневтіка обирали тому що в нього було вкинуто міліарди.
Тут і квартал і свати і серіальчик...
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14.08.2022 08:17 Ответить
та лано - по ************...
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15.08.2022 03:39 Ответить
У цього *простого парня* був ресурс олігархів і рашки всі канали крім першого і п'ятого обгажували Порошенка. Європі він теж був не до шмиги так як вони годувались з рук путлера .
Ну а * мудрий нарід * задрав штани рванув на вибори за * простого парня*. Це даігноз. До них досі не дійшло що вони зробили. Це і війна на їхній совісті. Про це вже давно говорять західні аналітики.
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14.08.2022 19:41 Ответить
Зе виграв вибори завдяки телепропаганді та недолугій легковірності українців.
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14.08.2022 20:51 Ответить
если бы в 2019 году не выбрали идиота, не было бы.... ничего.

не було б нападу рашки, бо Порох запровадив надзвичайний стан навіть після захоплення наших катерів під Керчю, а спокійно спостерігати цілий рік за "учєніми" 100 000 орків біля кордону він тим не став би
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14.08.2022 02:22 Ответить
Став би - це не перші 100000 навчання за останні 8 років. Просто раніше притупляли увагу. Надзвичайний стан не врятував би - при навчаннях в свій президентський строк Бопідняв теж нікого не евакуював. Так, що не вийте бопіднявоботи - було б те ж що і при Боневтіку. І це основна причина чому у Пороха нема шансу на наступних виборах - потрібно було бути не просто проукраїнським, а і активно за п'ять років побороти корупцію, почавши зі зняття депутатської недоторканості в перший місяць каденції - тоді другий строк був би гарантований. Але для Бопіднява "було неначасі". Так що звільняться уже - ви тільки дарма просираєте гроші свого "хазяїна".
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14.08.2022 13:46 Ответить
Ти дебіл вроджений", чи "за гроші"? Зняття депутатської недоторканності - це внесення змін до чинного законодавства України Хто у нас "законодавчий орган"? Правильно - Верховна Рада! Де сидять ті самі депутати І як тоді Порошенко міг "знять депутатську недоторканість"?
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15.08.2022 12:35 Ответить
Тобі, курва, мало що барига основні склади із зброєю підірвав? Ти, гнилю, хочеш, щоб України вже не було?
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14.08.2022 17:26 Ответить
прям таки вибухівку сам закладував?
А в 2004-му, в Новобошданівці - сам Кучма закладував?
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15.08.2022 12:23 Ответить
Ні!!! Там теж працював Порошенко - наперед знав що згодиться!
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15.08.2022 12:31 Ответить
А при Овоще в год по складу взрывалось - тоже Порошенко постарался?

А в Болгарии и Чехии кто склады взрывал, какие барыги?
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28.08.2022 12:42 Ответить
Стратегія не змінилась - їбашіть орків по повній програмі.
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14.08.2022 01:05 Ответить
Але орки все рівно пруть і хоч і повільно просуваються. Саме зброї все ще недостатньо
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14.08.2022 01:12 Ответить
Мне кажется, что Зеленского избрали не потому, шо ошиблись 73% граждан, а потому что ошибок наделал именно Порошенко и именно в европейском правовом поле, как вы сейчас, на все лады кляня, причитая и заламывая руки. Европа и Америка Зеленским восхищается, Зеленскому рукоплещат стоя, на Зеленского надеятся, Зеленскому верят. Неужели я шото не понимаю, а?
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14.08.2022 10:00 Ответить
стара пісенька ..Я галасавал нє за зєлєнскава а протів Парашенка!
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14.08.2022 10:45 Ответить
" ... ошибок наделал именно Порошенко и именно в европейском правовом поле ..." - перерахуйте, що він такого глобального накоїв, пліз ...
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14.08.2022 10:52 Ответить
1-Совмещение бизнеса с должностью президента,2-Покровительство бездействию прокуратуры,3-Сотрудничество с дискредитировавшими себя парнями,4-Министерство для кума,5-Договорняки с олигархами,6-Непотизм: сын-депутат,6-Единственный европейский топ-чиновник с собственным телеканалом,7-Неразборчивость в средствах во время довыборов в Чернигове,8-Терпимость к сомнительным делам близкого окружения,9-"Панамагейт"
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14.08.2022 11:42 Ответить
Гугл допоможе.Зараз важко приховати проівину,ну хіба що треба народитись кацапом та мовити-"Хдевашидоказательствааа!!!"
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14.08.2022 11:45 Ответить
Почнемо з кінця? Твого патрона, так-так, пана Портнова, в Панамі, прокуратура розшукує якраз за "панамагєйт". А взагалі ти, гнидо, навіть не заморочився перекладом, так все й перепостив з кацапської методички, на "ісконном".
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14.08.2022 12:53 Ответить
Ну і ... За 2,5 роки Зе* не змогло нічого доказати ??
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14.08.2022 21:40 Ответить
Ви справді нічого не розумієте, ЗЕ просто грає роль від страху перед народним гнівом бо йому "какая разніца"
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14.08.2022 20:58 Ответить
кто тебе такое за зеленского сказал? арестович, подоляк или верещук!? за его художества хорошо всем известно. они выказывают только потому что воспитаны.
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14.08.2022 21:50 Ответить
Сам рахував? Чи на кремлівських помийках розповіли?
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14.08.2022 12:55 Ответить
Головний отаман.

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14.08.2022 12:13 Ответить
Брехня! По чисельності українська армія зрівнялась з російською! Здаєть, що бажання у влади відсутнє звільняти окуповані території!
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14.08.2022 13:47 Ответить
Чисельність без належного озброєння може стати м'ясом.
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14.08.2022 21:05 Ответить
тепер ми їм наваляєм
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14.08.2022 15:52 Ответить
Пески! Где эта зброя в Песках? 20 дней без поддержки!
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14.08.2022 21:02 Ответить
Можна висловитись і точніше - із 7 липня (датування належить видатному московському політологові Ю.Б.Швецю, палкому вболівальникові України та неулюбленцеві нашої влади). Актуальність "надмірної" точності диктується, наприклад, висловленим на днях запевненням Рєзнікова про те, що ЗСУ зазнали найбільших втрат у травні 2022. А правда в тім, що у червні втрати були ще більші, а на рубежі червня й липня - іще більші. Хоча Рєзніков - один з небагатьох високих чиновників, які своєю позицією та працею заслуговують на добре слово...
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14.08.2022 22:48 Ответить
ніколи не любив Харків - там сама русня..
там піпл ******** наглухо на русню - 95тиє...
а тут заело - Харків наш!
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15.08.2022 03:48 Ответить
Спаліть трансформатори та енергомережі на окупованих територіях і потрібно вести війну в темряві за допомогою тепловізорів та нічного бачення та на всій техніці та безпілотниках та авіації та у всій піхоти мають бути тепловізори та нічне бачення.
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15.08.2022 05:37 Ответить
Який Ви багатий ...
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15.08.2022 09:39 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 11:59 Ответить
собакам собачья смерть.
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15.08.2022 19:08 Ответить
 
 