Украина изменила военную стратегию в последние недели благодаря новому оружию, - The New York Times
В последние недели Украина изменила стратегию с помощью нового дальнобойного оружия, полученного от западных партнеров, и добилась успеха в замедлении продвижения российских войск.
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Издание отмечает, что с весны до лета украинские войска подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и до 200 военных в день в неравных боях.
"Но в последние недели Украина изменила свою стратегию с помощью нового оружия и преуспела, по крайней мере, на данный момент, в замедлении продвижения России", - отмечает издание.
Обеспеченная растущим арсеналом западного оружия большой дальности и с помощью партизан Украина смогла нанести удар по российским войскам глубоко в тылу, нарушив критические линии поставки и все чаще нанося удары по целям, которые имеют ключевое значение для боевого потенциала РФ.
"Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге", - добавляет издание.
Новое оружие также заставило Россию перестроиться на поле боя, предоставив украинской армии некоторую передышку для принятия более стратегических решений.
Новая стратегия хорошо подходит для контрнаступления на Херсон, снабжение которого зависит только от четырех мостов через Днепр, считают в издании.
NYT отмечает взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и взрывы мостов в Херсонской области.
"Эта стратегия, кажется, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по стране по крайней мере на данный момент и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы", - пишет издание.
В то же время оно отмечает, что у российских военных все еще есть достаточно сил для продолжения наступательных операций.
"Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением с помощью нового оружия большей дальности стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны быть новаторскими и гибкими", - говорится в статье.
Авторы отмечают, что Украина надеется начать перелом хода войны на юге, особенно в Херсонской области.
"Украинский путь, который с каждым днем становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте", - пишет издание.
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@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.
В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота.
ДЕ? ДЕ набрати таку команду?
тварючне болото розчиняє в собі любі позитивні сили! А тварючні приколісти думають дупою і голосують по приколу!
і де вихід?
А виходу немає(
ну і що ?
вон скільки таких простих парнєй продажних політиків-популістів в Європі !
Тут і квартал і свати і серіальчик...
Ну а * мудрий нарід * задрав штани рванув на вибори за * простого парня*. Це даігноз. До них досі не дійшло що вони зробили. Це і війна на їхній совісті. Про це вже давно говорять західні аналітики.
не було б нападу рашки, бо Порох запровадив надзвичайний стан навіть після захоплення наших катерів під Керчю, а спокійно спостерігати цілий рік за "учєніми" 100 000 орків біля кордону він тим не став би
А в 2004-му, в Новобошданівці - сам Кучма закладував?
А в Болгарии и Чехии кто склады взрывал, какие барыги?
там піпл ******** наглухо на русню - 95тиє...
а тут заело - Харків наш!
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».