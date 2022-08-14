Украина изменила военную стратегию в последние недели благодаря новому оружию, - The New York Times

В последние недели Украина изменила стратегию с помощью нового дальнобойного оружия, полученного от западных партнеров, и добилась успеха в замедлении продвижения российских войск.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Издание отмечает, что с весны до лета украинские войска подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и до 200 военных в день в неравных боях.

"Но в последние недели Украина изменила свою стратегию с помощью нового оружия и преуспела, по крайней мере, на данный момент, в замедлении продвижения России", - отмечает издание.

Обеспеченная растущим арсеналом западного оружия большой дальности и с помощью партизан Украина смогла нанести удар по российским войскам глубоко в тылу, нарушив критические линии поставки и все чаще нанося удары по целям, которые имеют ключевое значение для боевого потенциала РФ.

"Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге", - добавляет издание.

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Новое оружие также заставило Россию перестроиться на поле боя, предоставив украинской армии некоторую передышку для принятия более стратегических решений.

Новая стратегия хорошо подходит для контрнаступления на Херсон, снабжение которого зависит только от четырех мостов через Днепр, считают в издании.

NYT отмечает взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и взрывы мостов в Херсонской области.

"Эта стратегия, кажется, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по стране по крайней мере на данный момент и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы", - пишет издание.

В то же время оно отмечает, что у российских военных все еще есть достаточно сил для продолжения наступательных операций.

"Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением с помощью нового оружия большей дальности стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны быть новаторскими и гибкими", - говорится в статье.

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Авторы отмечают, что Украина надеется начать перелом хода войны на юге, особенно в Херсонской области.

"Украинский путь, который с каждым днем становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте", - пишет издание.