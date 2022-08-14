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Новости Война
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Отчет Amnesty International о ВСУ проверят независимые эксперты: в организации "хотят понять, что пошло не так"

amnesty,international

Международная организация Amnesty International хочет, чтобы процесс составления ее доклада, в котором украинские военные обвинены якобы в нарушении законов войны, тщательно проверили независимые эксперты.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

В Amnesty International отметили, что соответствующий процесс "инициируется на международном уровне".

"Речь идет о проверке процессов и решений, предшествовавших публикации пресс-релиза, проведенных исследований, процесса подготовки материала, а также о юридическом и политическом анализе отчета. Кроме того, важно изучить властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры", - уточнили в организации.

Также читайте: В отчете Amnesty International использовали показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и оккупационных тюрьмах - Центр стратегических коммуникаций

По словам правозащитников, они "хотят понять, что именно пошло не так", чтобы улучшить работу в области прав человека.

Также сообщается, что в AI сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, "обнародован без достаточного контекста". "В нем не было уделено должного внимания российской агрессии с нарушением международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.

Они отмечают: "Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также касается дальнейшего общения и реакции Международного секретариата на критику общественности", - заявили в AI.

"Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями", - подытожили в Amnesty International.

Amnesty International (206) правозащитники (678) проверка (821)


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Топ комментарии
+51
Видимо доходы резко упали

Известные люди выходят из организации

Думать надо прежде чем делать
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14.08.2022 01:16 Ответить
+50
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14.08.2022 01:20 Ответить
+47
Это называется "включить Васю".
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14.08.2022 01:11 Ответить
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Це те ж саме як у нас назначають парламентську комісію щоб заболтати та за@бати якусь тему.
Якби хотіли вирішити проблему, то для початку, зняли б оту головуючу суку, яка вже після випуску пресрелізу та реакції на цей звіт спільноти ще довго затикала всім рота.
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14.08.2022 12:59 Ответить
ФСБ использовала показания пленых иариупольцев которые сидели в фильтрацонныз лагерях Мацковии...и передали видео допросов Эмнисти Инт...
Короче пропагандонская инфа...для ************** блевотины и прочих крыс путлера..
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14.08.2022 13:42 Ответить
Однозначно - занесли ФСБ-шники в те бюро чернетку з "розслідуванням" від путіна, а до неї приклали валізу з доларами - от вам і "звіт" готовий... а ви тут розмірковуєте що та як... - все там просто, і не тільки там, нажаль. Гроші працюють...
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14.08.2022 14:01 Ответить
Праально - сначала проверка, а потом уже кровати переставлять начнут.
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14.08.2022 15:55 Ответить
Праально - сначала проверить надо, а потом уже кровати переставлять.
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14.08.2022 15:57 Ответить
Самая важная новость ----Брехня---
лучше правда про разбитые войска РФ
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14.08.2022 16:06 Ответить
що саме? Брати покази у фільтраційних лагерями на окупованих територіях? Брати покази у завезених росіян? Що ж не так??? Потрібно ліквідувати багато *********************** організацій!!!
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14.08.2022 16:22 Ответить
У Раші Емністи заборонені, їх поява в окупованому Донбасі, неможлива. Причому, Емністі, кажуть, що не зовсім вчасно подали інформацію, але стверджує, що її справжність не викликає сумніву.
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14.08.2022 18:58 Ответить
А уже всьо - пішла організація ***** за російським кораблем. Отак дві вівці знищили багаторічну репутацію амнесті.
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14.08.2022 17:28 Ответить
Рахунки не пробували провірити...зразу після публікації? Здається там буде щось цікаве...
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14.08.2022 17:58 Ответить
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