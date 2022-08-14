Отчет Amnesty International о ВСУ проверят независимые эксперты: в организации "хотят понять, что пошло не так"

Международная организация Amnesty International хочет, чтобы процесс составления ее доклада, в котором украинские военные обвинены якобы в нарушении законов войны, тщательно проверили независимые эксперты.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

В Amnesty International отметили, что соответствующий процесс "инициируется на международном уровне".

"Речь идет о проверке процессов и решений, предшествовавших публикации пресс-релиза, проведенных исследований, процесса подготовки материала, а также о юридическом и политическом анализе отчета. Кроме того, важно изучить властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры", - уточнили в организации.

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По словам правозащитников, они "хотят понять, что именно пошло не так", чтобы улучшить работу в области прав человека.

Также сообщается, что в AI сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, "обнародован без достаточного контекста". "В нем не было уделено должного внимания российской агрессии с нарушением международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.

Они отмечают: "Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также касается дальнейшего общения и реакции Международного секретариата на критику общественности", - заявили в AI.

"Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями", - подытожили в Amnesty International.