Отчет Amnesty International о ВСУ проверят независимые эксперты: в организации "хотят понять, что пошло не так"
Международная организация Amnesty International хочет, чтобы процесс составления ее доклада, в котором украинские военные обвинены якобы в нарушении законов войны, тщательно проверили независимые эксперты.
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
В Amnesty International отметили, что соответствующий процесс "инициируется на международном уровне".
"Речь идет о проверке процессов и решений, предшествовавших публикации пресс-релиза, проведенных исследований, процесса подготовки материала, а также о юридическом и политическом анализе отчета. Кроме того, важно изучить властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры", - уточнили в организации.
По словам правозащитников, они "хотят понять, что именно пошло не так", чтобы улучшить работу в области прав человека.
Также сообщается, что в AI сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, "обнародован без достаточного контекста". "В нем не было уделено должного внимания российской агрессии с нарушением международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.
Они отмечают: "Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также касается дальнейшего общения и реакции Международного секретариата на критику общественности", - заявили в AI.
"Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями", - подытожили в Amnesty International.
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Якби хотіли вирішити проблему, то для початку, зняли б оту головуючу суку, яка вже після випуску пресрелізу та реакції на цей звіт спільноти ще довго затикала всім рота.
Короче пропагандонская инфа...для ************** блевотины и прочих крыс путлера..
лучше правда про разбитые войска РФ