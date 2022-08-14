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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне пытались прорвать оборону ВСУ в районе Долины на Славянском направлении, успеха не имели, - Генштаб

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Россияне пытались прорвать оборону наших подразделений в районе Долины на Славянском направлении, но штурм украинские воины отразили.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 14 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто семьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населённых пунктов с территории Российской федерации.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационные удары возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отразили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются жесткие бои в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков, - Генштаб ВСУ

На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения по танкам, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спорного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов, прибегли к бегству. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении по артиллерии и танкам враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны. Нанес авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпел огненное поражение и скрылся. Противник вел наступательные действия в районе Зайцево, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

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На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций. Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи поддержки наземной группировки войск и блокировки северо-западной части Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по командным пунктам, скоплениям техники и полевым складам боеприпасов противника. Потери российских оккупантов уточняются.

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+5
Після всього, що зробила росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер
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14.08.2022 08:01 Ответить
+5
З Дніпра треба потроху вивозити людей? По трасі залишився лише не дуже укріплений Покровськ, ну й Павлоград вже в області. А у Днпрі крім свойого мільона, щей біженців тисяч двісті. Якщо чекати вказівок із пустопорожнії відосіків, то можуть бути великі проблєми на дорогах.
А у Презіка і ОП - війна з Корбаном, Порохом, Бутусовим, Лєросом, Марченком...
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14.08.2022 08:29 Ответить
+4
Скільки можна прикрашати, брехня на брехні, люди все добре розуміють, тактика не змінюється, що до початку війни, що зараз, краще би допомогу бійцям так надсилали кожен день, як брешете з своїм г.командувачем та їх єдині новини вже задовбали, скоро буде як в рашці...
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14.08.2022 08:36 Ответить
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Что это за дебильная формулировка у генштаба: Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають. Если боевые действия идут уже в районе нп Первомайское то в направлении Песков противник успех таки имел и захватил это село ибо Первомайское как раз таки за Песками находится .Генштаб в своих сводках себе же и противоречит
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14.08.2022 07:55 Ответить
В районі - це не значить що бої йдуть в самому населеному пункті. Піски, очевидно, рашисти таки взяли.Проти десятків тисяч снарядів самої мужності мало. Тепер питання в тому, чи створили наші лінію оборони в Первомайському.
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14.08.2022 08:36 Ответить
Там не было написано в районе .а в направлении Песков и Красногоровки противник вёл штурмовые действия успеха не имел и отошёл,а потом что идут боевые действия в районе Первомайского .Читай внимательнее
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14.08.2022 08:52 Ответить
И уничтожение складов хвалёными хаймарсами не помогло
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14.08.2022 09:01 Ответить
Кацап Краснобокий, іди лісом і не базікай 😠
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14.08.2022 13:03 Ответить
https://deepstatemap.live/#13/48.0959/37.6239 Deep State Map дає дає чітке тлумачення, що Піски вже здані ворогу, але його околиці ще наші, до Первомайська ворог ще не дійшов
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14.08.2022 09:08 Ответить
В той же час речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері загальнонаціонального телемарафону розповідає, що "На Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти брешуть про нібито захоплення Пісків, однак насправді вони залишаються під контролем України". За його словами, ситуація на Донеччині залишається напруженою і там тривають важкі бої.
Череватий наголосив, що Піски - під контролем Збройних Сил України. Ситуація там важка і тривають інтенсивні бої. Уночі 14 серпня росіяни знову спробували штурмувати селище.
Водночас загарбники вже тиждень брешуть про те, що вони нібито повністю контролюють Піски.
Піски є фактично передмістям тимчасово окупованого Донецька. Сергій Череватий пояснив, що протягом майже пів року ми спостерігаємо, як збройні сили росії перетворюються на безсилля, тому що ворог не може захопити це селище".

https://24tv.ua/piski-pid-kontrolem-zsu-shho-vidbuvayetsya-donechchini_n2129584
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14.08.2022 11:42 Ответить
Ви знову пишите забагато і іменно в против ЗСУ. Ви з Піски чи вам хтось карту війни підсунув? Якими даними і від кого оперуєте? Кожний день одне і те. Де ви були до регістрації 27.07.22?? Досить. Навіть якщо селище і в окупації, значить так війна іде.
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14.08.2022 09:27 Ответить
руские дети должны умирать от голода. а негры с голодающих стран должны есть этих детей, перед поеданием должны отпирдолить!!!
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14.08.2022 07:58 Ответить
а пан має невідкладно голову свою пролікувати.
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14.08.2022 13:30 Ответить
Лише після того, як москалі заберуться з нашої території і будуть загнивати під гнітом Китаю. Ну, це буде після того як голодні негри поїдять маленьких наступників фашистів
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14.08.2022 13:56 Ответить
Після всього, що зробила росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер
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14.08.2022 08:01 Ответить
Виходить Піски ми залишили
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14.08.2022 08:19 Ответить
З Дніпра треба потроху вивозити людей? По трасі залишився лише не дуже укріплений Покровськ, ну й Павлоград вже в області. А у Днпрі крім свойого мільона, щей біженців тисяч двісті. Якщо чекати вказівок із пустопорожнії відосіків, то можуть бути великі проблєми на дорогах.
А у Презіка і ОП - війна з Корбаном, Порохом, Бутусовим, Лєросом, Марченком...
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14.08.2022 08:29 Ответить
До Дніпра 200 км.
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14.08.2022 08:38 Ответить
По трасі майже без населених пунктів та природніх перешкод - це зараз небагато. Скільки було від кордону до Києва?
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14.08.2022 08:59 Ответить
Без паніки, ЗСУ вправно жарять москалів. Всьому свій час і з часом окупанти не зможуть наступати, процес уже запущено...
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14.08.2022 13:58 Ответить
Філатов ще пару місяців тому пропонував виїхати всім " не задіяним". Якось трохи напраягає за сотні тисяч дніпрян...
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14.08.2022 17:32 Ответить
Выходит так .И если уже боевые действия идут за Песками возле Первомайского то на очереди окружение Авдеевки
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14.08.2022 08:59 Ответить
Чому б тобi не поi'хати перевiрити?
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14.08.2022 13:55 Ответить
Виходить тобі туди
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14.08.2022 13:05 Ответить
В час гаджетів на клочку землі де тисячі людеи шось приховати це нереально
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14.08.2022 08:30 Ответить
Скільки можна прикрашати, брехня на брехні, люди все добре розуміють, тактика не змінюється, що до початку війни, що зараз, краще би допомогу бійцям так надсилали кожен день, як брешете з своїм г.командувачем та їх єдині новини вже задовбали, скоро буде як в рашці...
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14.08.2022 08:36 Ответить
Гештаб, що з Пісками,?!
"Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов", - це ні про що, зважаючи на інформацію про відсутність нашої артилерії

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14.08.2022 08:46 Ответить
Раз боевые действия идут около Первомайского,а это за Песками то сами Пески уже потеряны
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14.08.2022 08:54 Ответить
Орки все сконцентрували на вузькій ділянці Бахмут, Авдіївка, Піски, Мар'їнка з величеною перевагою вогневих засобів і боєзапасів (які кацапи на відміну від наших "говорунов" шукають по світу і не тільки в Білорусі, та й виробництво збільшують) . Треба або укріплювати цю ділянку (типу Верден), або демонструвати активність в іншому місці. тількт без наказів Прєзіка "Про звільнення..."
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14.08.2022 09:24 Ответить
Ну презик таки у кацапії, накази можна ввддавати різні, укріпляти і наступати будуть по плану, а поки що нічого корисного не прочитала . Вас нових яким вітром нанесло сюди,сіяти смуту. З 2014 маємо своїх плакальщиків, ідіть воюйте
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14.08.2022 09:32 Ответить
Срань мавзолейная Пески штурмует 8 лет...
Слава ЗСУ👍💙💪💛👌
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14.08.2022 09:51 Ответить
Начальник штаба РККА генерал жюков разработал план обороны Киева до мелочей летом 1941 года...генерал Власов тогда командовал круто...в плен попало 650 000...тысяч солдат и офицеров РККА...сам Власов сумыл выйти из "котла" ...с батальоном личной охраны пешком добрались до Мацковии...
Почему Власов тогда не застрелил Жюкова...это вопрос...
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14.08.2022 10:02 Ответить
О каких Песках он говорит,уже вчера взяли и не только взяли но и зачистили близлежащую территорию.Об этом весь интернет забит и фото и видео ,а тут в уши втирают что атаки отбиты.Что уж совсем людей за дураков считать,когда все есть в интернете
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14.08.2022 10:16 Ответить


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Реєстрація:14.08.2022 - нах пшло, новонароджене
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14.08.2022 12:35 Ответить
Нах, пішов , русофашист !
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14.08.2022 13:08 Ответить
вірю британській розвідці, яку транслює ВВС. Яка пише навіть для касапів: "https://twitter.com/DefenceHQ/status/1558686949862690816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558686949862690816%7Ctwgr%5E3707458da08294c1883f0e5c53efc26fa86e737a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-62342291 Особенно ожесточенные бои развернулись за поселок Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Бои за территорию поселка, вероятно, продолжаются ."
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14.08.2022 12:09 Ответить
 
 