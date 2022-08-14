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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 "прилетов" из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия в очередной раз обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженная ночь вражеских атак… Российская армия снова обстреляла два района – Никопольский и Криворожский. Трижды! накрыла огнем Никопольский.

По Никополю попали из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задел газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики. Обошлось без пострадавших.

По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетели 30 российских снарядов. Раненый 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изувечено более 10 частных домов и электросеть.

В Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ дважды обстреляли Криворожский район: били из "Ураганов", - облсовет

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 01

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 02


Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 03

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 04

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 05

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 06

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 прилетов из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из Градов, - Резниченко 07

Марганец (89) обстрел (27874) Резниченко Валентин (475) Никополь (1074) Днепропетровская область (4083)


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твари рашистские... еще смеют гавкать что это Никополь и Марганец обстреливают АЭС...
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14.08.2022 08:35 Ответить
«Никополь обстреливается, чтобы зафиксировать факт обстрела ВСУ Запорожской АЭС. Это история продолжается, но мы на провокации не идем. По Энергодару работали пару недель назад, но работали ударные беспилотники «камикадзе», а они являются высокоточным оружием».
(с)Арестович.
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14.08.2022 10:27 Ответить
24 канал

@24tvua

· 18 год

Мінські переговори були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише знущалися, - Казанський

Проксі-Кіт Ботриархату

Нє, ну слова зелебоби звісно набагато авторитетніші за думку Бриг. Генерала США
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14.08.2022 08:38 Ответить
То може ви пропонуєте підписати ще одну капітуляцію, схожу на порошенівську, здати орками ще кілька областей та готуватися(обкрадити країну під приводом війни) ще 8 років?
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14.08.2022 12:46 Ответить
Так підготувалися щл південь здали без бою під скиглення Залужного, що там ніззя воювати, бо відкритий степ. А як же Ізраіль воює? У них взагалі пустеля.
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14.08.2022 12:47 Ответить
Подпишите петицию! https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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14.08.2022 10:25 Ответить
До сраки ці всі пєтіції, захистити міста набагато більші ніхто не хоче, а тут Нікополь. Такі міста для Банковій та Генштабу, взагалі, дрібниці.
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14.08.2022 12:36 Ответить
Теряем еще один беззащитный город .
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14.08.2022 23:35 Ответить
 
 