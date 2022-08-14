Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 "прилетов" из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия в очередной раз обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженная ночь вражеских атак… Российская армия снова обстреляла два района – Никопольский и Криворожский. Трижды! накрыла огнем Никопольский.

По Никополю попали из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задел газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики. Обошлось без пострадавших.

По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетели 30 российских снарядов. Раненый 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изувечено более 10 частных домов и электросеть.

В Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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