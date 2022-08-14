Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 550 человек, 233 самолета, 194 вертолета, 1 864 танка и 4 126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 550 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 43 550 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1864 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 4126 (+11) ед,
артиллерийских систем - 980 (+2) ед,
РСЗО - 261 (+0) ед,
средства ПВО - 136 (+0) ед,
самолетов - 233 (+0) ед,
вертолетов - 194 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),
крылатые ракеты – 187 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3) ед,
специальная техника – 91 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
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