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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 550 человек, 233 самолета, 194 вертолета, 1 864 танка и 4 126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 43 550 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1864 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 4126 (+11) ед,

артиллерийских систем - 980 (+2) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов - 233 (+0) ед,

вертолетов - 194 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),

крылатые ракеты – 187 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3) ед,

специальная техника – 91 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 550 человек, 233 самолета, 194 вертолета, 1 864 танка и 4 126 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479) уничтожение (7258) техника (1751) потери (4432)


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Який напрямок є головним? Україна це головне,а ЗСУ її захист і майбутнє.
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14.08.2022 09:45 Ответить
Тобі зручно на діванчіке?
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14.08.2022 10:21 Ответить
Вчи історію, "стратег" - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513
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14.08.2022 10:44 Ответить
скоро ювілейні 50к
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14.08.2022 10:48 Ответить
все ближче до кількості похоронок у 45К що було надруковано ще до війни.
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14.08.2022 11:02 Ответить
 
 