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Новости Война
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После захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед. Бои продолжаются и днем, и ночью, - Гайдай

луганщина

Бои на границе Луганщины и Донбасса не прекращаются ни ночью, ни утром.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше, чем площадь этого города. Поэтому выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему дается после значительных потерь.

"Пытались оккупанты штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донетчины, которые расположены на границе с нашим регионом, - армия врага потерпела огневое поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух направлениях бои ведутся до сих пор", - информирует Гайдай.

Вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", - резюмирует глава Луганской области.

Также читайте: У рашистов на Луганском направлении массово горит и ломается техника, - Гайдай

Северодонецк (333) Донецкая область (10001) боевые действия (4324) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+3
А нам стримувати легко?
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14.08.2022 10:14 Ответить
+1
Ніхто нікого не боїться. Відносно оп,то ЗСУ і народ разом,а що хоче зе,то наступні вибори покажуть чи смакують українцям граблі
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14.08.2022 10:19 Ответить
+1
За день сдал Лисичанск товаришч Гайдай.
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14.08.2022 10:32 Ответить
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14.08.2022 09:50 Ответить
Вглубь - дешевле
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14.08.2022 09:57 Ответить
армія і народ готові до наступу, влада зе неготова боїться путіна його реакції на важливі і сенсаційні поразки,удар по аеродрому в криму партизанами офіс десять раз заперечив і відхрестився щоб не розізлити путіна ,коли путін сказав що знищить зе той злякався на вічно,і зараз немае ударів по кораблям по кримському мосту і не буде наступу важливого,рейди в тили ворога механізовані що робили добробати в 2014 році показали ефективність зараз ігноріруються,зрада інтересів україни
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14.08.2022 10:06 Ответить
Ніхто нікого не боїться. Відносно оп,то ЗСУ і народ разом,а що хоче зе,то наступні вибори покажуть чи смакують українцям граблі
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14.08.2022 10:19 Ответить
Навряд чи наступні вибори будуть, зелебенським іигідно щоб ця війна продовжувалась якомога довше, тому що під час воєнного стану вибори можна не проводити десятиліттями!
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14.08.2022 10:25 Ответить
Нажаль по розмовах населення і особисто своїх знайомих можу сказати, що Боневтік стане президентом в 100% випадків у випадку перемоги України у війні. Уже зараз всі кого я розпитував говорять, що Бопідняв(Порошенко) здав би Україну за пару годин, підписавши капітуляцію, а Боневтік - не втік і готовий був битися до кінця. І це дає йому +100500 до рейтингу, а після війни його рейтинг буде майже абсолютним. Так що гундосому гарантований другий строк. (Зразу кажу - це не мої твердження, так судить народ. Вийдіть за межі комфортного Цензора і ви побачите, що це правда.
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14.08.2022 12:54 Ответить
А нам стримувати легко?
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14.08.2022 10:14 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 10:28 Ответить
За день сдал Лисичанск товаришч Гайдай.
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14.08.2022 10:32 Ответить
За 2 Та тоді всі експерти тіпа Жданова запевняли шо Лисичанськ більш захищении як Северодонецьк -- і на висоті і Сіверськии Донець а тоді заревіли -- так вони вдарили з Півдня
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14.08.2022 10:46 Ответить
Гайдай пусть идет нах... со своими рассказами о Лисичанской неприступной крепости на возвышенности,которую ******** за неделю.Одні перемоги у нас,ми усе бачимо.Підараси зелені
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14.08.2022 12:15 Ответить
Порохоботи може і бачать, але народ готовий пробачити такі пройоби - після пятирічного терміну рейтинг Порошенка зкатився в ж*пу і благодійність з порохоботами його не спасуть. (Особисто я, поки що, готовий голосувати тільки за Противона Всіховича).
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14.08.2022 13:00 Ответить
 
 