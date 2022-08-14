После захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед. Бои продолжаются и днем, и ночью, - Гайдай

Бои на границе Луганщины и Донбасса не прекращаются ни ночью, ни утром.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше, чем площадь этого города. Поэтому выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему дается после значительных потерь.

"Пытались оккупанты штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донетчины, которые расположены на границе с нашим регионом, - армия врага потерпела огневое поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух направлениях бои ведутся до сих пор", - информирует Гайдай.

Вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", - резюмирует глава Луганской области.

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