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Венгрия планирует закупить дополнительно 700 млн кубометров газа у России, "Газпром" увеличил объемы подачи газа через "Турецкий поток", - Bloomberg

газпром,газпромнефть

Венгрия дополнительно закупает газ у РФ сверх норм в контракте, чтобы увеличить свои запасы топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Российский газовый гигант ОАО "Газпром" начал предоставлять Венгрии дополнительные объемы газа, о чем ранее правительство премьер-министра Виктора Орбана договорилось с поставщиком. Дополнительные объемы газа Венгрия закупает для решения проблем с энергоснабжением в зимний период.

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Начиная с пятницы, "Газпром" увеличил объемы подачи газа в Венгрию на 2,6 миллиона кубометров в день до конца августа, используя пролегающий через Балканы трубопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил государственный секретарь МИД Тамаш Менцер в Facebook в субботу, 13 августа. По его словам, продолжаются переговоры о дополнительных объемах на сентябрь.

Венгрия стремится закупить 700 миллионов кубометров дополнительного природного газа больше, чем прописано в многолетнем контракте страны с "Газпромом", чтобы увеличить свои запасы топлива.

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Венгрия (2002) газопровод (831) Газпром (3185) Транзит газа (371)


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недарма угорців не ******* УСІ сусіди
у обох світових війнах воювали не на тому боці
у обох програли
ненавидять УСЕ що навкруги
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14.08.2022 10:21 Ответить
Любов, то між М і Ж, хоча бувають варіанти)) в політиці любові і друзів, немає. Там принцип :"в трызду друзей, в трызду подруг, я сам себе хороший друг."
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14.08.2022 11:05 Ответить
Газопровод Дружба йде до мадярів через Україну. Далі пояснювати?
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14.08.2022 10:43 Ответить
Новину читав?:"пішов через "Турецький потік" їм "Дружба" не потрібен. Вони навіть за транзит по Україні готові були платити, та, Україні гроші виявилися не потрібні, і вони вирішили питання з Туреччиною і "Газпромом". Ось хто починає страждати, так це Чехія
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14.08.2022 11:00 Ответить
Зимою будуть приторговувати разом з опою
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14.08.2022 10:45 Ответить
Сколько Газа в год потребляет 10 миллионое население Венгрии или белораши..?.население и там и там одинаковое...вы не поверите...Венгрии нужно 4,5 ярда кубиков...лукашеску аж 9...странная арыхметика...точно так покупала Юля..с 2009 года...Украине в год надо З0 ярдов кубов..Юля закупала 50...
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14.08.2022 11:14 Ответить
Украине в год надо З0 ярдов кубов..Юля закупала 50..
Зраду ищешь?
Ну закупила больше,и что?Лишнее перепродала на Запад,деньги в казну на соцвыплаты.
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14.08.2022 11:47 Ответить
В Україні, скоро газ не буде потрібен. Всі виробництва стоять глухо. Економія шалена.
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14.08.2022 11:57 Ответить
 
 