Венгрия планирует закупить дополнительно 700 млн кубометров газа у России, "Газпром" увеличил объемы подачи газа через "Турецкий поток", - Bloomberg

Венгрия дополнительно закупает газ у РФ сверх норм в контракте, чтобы увеличить свои запасы топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Российский газовый гигант ОАО "Газпром" начал предоставлять Венгрии дополнительные объемы газа, о чем ранее правительство премьер-министра Виктора Орбана договорилось с поставщиком. Дополнительные объемы газа Венгрия закупает для решения проблем с энергоснабжением в зимний период.

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Начиная с пятницы, "Газпром" увеличил объемы подачи газа в Венгрию на 2,6 миллиона кубометров в день до конца августа, используя пролегающий через Балканы трубопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил государственный секретарь МИД Тамаш Менцер в Facebook в субботу, 13 августа. По его словам, продолжаются переговоры о дополнительных объемах на сентябрь.

Венгрия стремится закупить 700 миллионов кубометров дополнительного природного газа больше, чем прописано в многолетнем контракте страны с "Газпромом", чтобы увеличить свои запасы топлива.

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