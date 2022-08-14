За прошедшие сутки оккупанты обстреляли территорию семи областей Украины, - сводка ОВА

Войска Российской Федерации за минувшие сутки, 13 августа, совершили обстрелы семи областей Украины.

Об этом говорится в сводной информации военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 воскресенья, 14 августа, передает Цензор.НЕТ.

В Сумской области утром враг обстрелял из минометов Юнаковскую громаду, зафиксировано три удара.

Вчера за день россияне совершили 15 обстрелов восьми пограничных громад Сумщины - Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 удара, есть разрушение.

В Днепропетровской области российская армия снова обстреляла Никопольский и Криворожский районы. По Никопольскому враг ударил трижды – из "Градов" и ствольной артиллерии. В Никополе и Марганце повреждены многоэтажные и частные дома, школа, магазины, газопроводы и линии электропередач. В Марганце ранен один человек.

В Криворожском районе обстреляно Зеленодольское общество. Жертв и разрушений нет.

В Харьковской области сегодня ночью агрессоры обстреляли Змиевскую громаду. Горели автомобили, частное домовладение, повреждена критическая инфраструктура. По предварительным данным, три человека пострадали.

Также на протяжении суток россияне наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.

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Вчера около 18:00 враг стрелял из РСЗО по Киевскому району Харькова. Пострадавших нет, горели хозяйственные постройки частных домовладений.

В Луганской области войска РФ пытались вести штурм вблизи Спирного и Серебрянки - населенных пунктов Донбасса, но потерпели огневое поражение от Вооруженных сил Украины и отступили. На двух направлениях бои идут до сих пор. Около 10 населённых пунктов россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары. За ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз избивали по населенным пунктам из ствольного и реактивного вооружения.

В Донецкой области ситуация сложная, за сутки российские войска обстреляли Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Яковлевку, Карловку, Галицыновку, Северное, Первомайское, Марьинку, Серебряное. Повреждены более 100 объектов, в том числе 94 жилых дома (частные и многоэтажные), помещения Авдеевского коксохимзавода, детсад, два автомобиля, помещение Краматорского завода теплоприборов, школа. За сутки по области два человека погибли и 10 были ранены. Идет обязательная эвакуация населения.

Сегодня ночью враг обстрелял Николаев. Подробная информация уточняется. Вчера вечером Николаев также подвергся обстрелам - шестью реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" россияне нанесли удары по жилым кварталам и промышленным объектам. Ранен один человек.

По информации оперативного командования "Південь", к вечеру 13 августа тремя реактивными снарядами из системы залпового огня "Ураган" была атакована портовая инфраструктура Николаева.

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Ночью из-за обстрелов села Галициново Галицыновской громады повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Вечером враг обстрелял пгт Первомайское громады. Пострадавших нет. Также вчера вечером были обстрелы за пределами сел Червоная Долина и Поляна. Ночью обстрелы сельскохозяйственные сооружения в селе Широкое. Пострадавших нет. За прошедшие сутки враг обстреливал пгт Березнеговатое, села Лепетиха и Кавказ.

В Херсонской области ВСУ продолжают наносить меткие удары по позициям захватчиков. В освобожденных населенных пунктах Укрпочта начала выдавать пенсии, работают волонтеры, медики и правоохранители. В общем, ситуация по области напряженная.