Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - "Энергоатом"

Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".

Отмечается, что в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

"При обстрелах серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - говорится в сообщении.

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Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы", - подчеркивают в "Энергоатоме".