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Новости Война
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Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - "Энергоатом"

заес,аес,запорізька

Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".

Отмечается, что в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

"При обстрелах серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - говорится в сообщении.

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Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы", - подчеркивают в "Энергоатоме".

радиация (321) Энергоатом (411) Запорожская АЭС (722)


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США та ЄС чекають, коли путін їх перетворить на ядерний попіл - потім визнають рашку країною терористом?
Може все-таки варто показати, як роблять з терористами.
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14.08.2022 10:46 Ответить
ядерний шантаж. або як я хочу або - "не доставайся же ти нікому".
потім зелені вийдуть і скажуть ми уклал мир на умовах росії заради вашої безпеки
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14.08.2022 10:46 Ответить
Если что-то случится на ЗАЭС, то накроется в первую очередь медным тазом и любимый расеянами Крым.

А также Херсон, Мариуполь, Ростов, Краснодар...
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14.08.2022 11:14 Ответить
А що їм до того Криму? Що їм до людей навіть своїх? Їм все одно. Навіть після аварії буде існувати порт в Севастополь і це все,що їх цікавить у Криму.
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14.08.2022 13:12 Ответить
Один сотрудник АЭС давал западной газете интервью.Так он заявил,что сотрудники "Росатома" сначала облазили всю станцию,а потом уже дали добро на её обстрел,предварительно указав,куда стрелять.
Логично прикиньте-они показали места,куда безопасно обстреливать АЭС,подымая при этом побольше шума.
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14.08.2022 11:51 Ответить
реакторы имеют надежную защиту,грады,152 мм снаряды,как мертвому припарки.Только умышленный подрыв со средины или в обход всех защит запустить не контролированную ядерную реакцию
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14.08.2022 12:02 Ответить
Шантаж с ЗАЭС для кацапов гамного действенней, чемпотрясание своей ядерной дубинкой. Ждём, когда Запад прогнётся. А уж ЗЕгниды уже и дупы навазелинили для *****
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14.08.2022 11:59 Ответить
там уже без вазелина вошло и вышло по много раз
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14.08.2022 12:03 Ответить
Персоналу ЗАЕС потрібно теж медалі героїв вручити. Як вони,бідолахи,це витримують. Фактично вони зараз є захисниками нашої АЕС хоч і без зброї..
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14.08.2022 13:10 Ответить
 
 