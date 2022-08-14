Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - "Энергоатом"
Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".
Отмечается, что в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.
"При обстрелах серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.
Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.
"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы", - подчеркивают в "Энергоатоме".
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Може все-таки варто показати, як роблять з терористами.
потім зелені вийдуть і скажуть ми уклал мир на умовах росії заради вашої безпеки
А также Херсон, Мариуполь, Ростов, Краснодар...
Логично прикиньте-они показали места,куда безопасно обстреливать АЭС,подымая при этом побольше шума.