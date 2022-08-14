Мэр Луцка Полищук о вероятности наступления из Беларуси: Чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление необходимо до 20 тысяч военных

Военные Волыни подготовлены к любой ситуации, на границе построены фортификации.

Об этом рассказал в интервью "Эспрессо" городской голова Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, никто не может на 100% сказать, будет ли наступление со стороны Беларуси на территорию Украины или нет. Однако ряд причин указывают на то, что это маловероятно.

"Сегодня на Волыни есть достаточное количество военных территориальной обороны. У нас есть добровольное формирование нашей территориальной громады батальон "Луцк" – многочисленное и хорошо подготовленное. А для того, чтобы военная операция имела значительный успех, количество военных, которые совершают нападение, должно втрое превышать количество обороняющихся военных, т.е., чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление с белорусской стороны, необходимо до 20 тысяч военных. Я не представляю, чтобы армия Республики Беларусь, при общей численности 48 тысяч (вместе с радистами, поварами и так далее), рискнула и направила на войну 20 тысяч. Это очень маловероятный сценарий", - подчеркнул Полищук.

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Кроме того, пограничная служба активно строит фортификационные сооружения на границе, противотанковые рвы, железобетонные заборы, размещаются и другие средства сдерживания. Ландшафт северной части Волыни – это сплошные непроходимые болота, особенно летом.

Враг может продвигаться только по нескольким дорогам, которые хорошо видны со стороны украинской территории. Кроме того, никто не знает, как будет реагировать Польша на боевые действия в нескольких километрах от ее границы. К тому же власть Лукашенко в Беларуси не такая уж крепкая.

"Среди невоенных причин я бы выделил то, что сегодня позиции Лукашенко достаточно шаткая. И если будет объявлено полномасштабное наступление, мобилизация и все остальное, то белорусское общество может по-разному воспринять это. Не исключено, что снова начнутся митинги, протестные волны. А еще есть вопросы мотивации и морального духа белорусских военных. У нас на севере области очень много людей имеют друзей, родственников, одноклассников в Беларуси, и они получают какую-то информацию оттуда. По этой информации моральный дух там довольно низкий. Они понимают, что это не их война и им здесь делать нечего. Поэтому, каким образом они себя ведут, когда будет приказ о наступлении, никто не может точно сказать", - пояснил мэр.

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