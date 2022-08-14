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Новости Война
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Мэр Луцка Полищук о вероятности наступления из Беларуси: Чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление необходимо до 20 тысяч военных

луцьк

Военные Волыни подготовлены к любой ситуации, на границе построены фортификации.

Об этом рассказал в интервью "Эспрессо" городской голова Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, никто не может на 100% сказать, будет ли наступление со стороны Беларуси на территорию Украины или нет. Однако ряд причин указывают на то, что это маловероятно.

"Сегодня на Волыни есть достаточное количество военных территориальной обороны. У нас есть добровольное формирование нашей территориальной громады батальон "Луцк" – многочисленное и хорошо подготовленное. А для того, чтобы военная операция имела значительный успех, количество военных, которые совершают нападение, должно втрое превышать количество обороняющихся военных, т.е., чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление с белорусской стороны, необходимо до 20 тысяч военных. Я не представляю, чтобы армия Республики Беларусь, при общей численности 48 тысяч (вместе с радистами, поварами и так далее), рискнула и направила на войну 20 тысяч. Это очень маловероятный сценарий", - подчеркнул Полищук.

Также читайте: Мы фиксируем каждый обстрел с территории Беларуси, - Кулеба

Кроме того, пограничная служба активно строит фортификационные сооружения на границе, противотанковые рвы, железобетонные заборы, размещаются и другие средства сдерживания. Ландшафт северной части Волыни – это сплошные непроходимые болота, особенно летом.

Враг может продвигаться только по нескольким дорогам, которые хорошо видны со стороны украинской территории. Кроме того, никто не знает, как будет реагировать Польша на боевые действия в нескольких километрах от ее границы. К тому же власть Лукашенко в Беларуси не такая уж крепкая.

"Среди невоенных причин я бы выделил то, что сегодня позиции Лукашенко достаточно шаткая. И если будет объявлено полномасштабное наступление, мобилизация и все остальное, то белорусское общество может по-разному воспринять это. Не исключено, что снова начнутся митинги, протестные волны. А еще есть вопросы мотивации и морального духа белорусских военных. У нас на севере области очень много людей имеют друзей, родственников, одноклассников в Беларуси, и они получают какую-то информацию оттуда. По этой информации моральный дух там довольно низкий. Они понимают, что это не их война и им здесь делать нечего. Поэтому, каким образом они себя ведут, когда будет приказ о наступлении, никто не может точно сказать", - пояснил мэр.

Читайте: План евакуації населення на випадок наступу з Білорусі підготували у Волинській області, - ОВА

Беларусь (7922) Луцк (594) Игорь Полищук (4) Волынская область (1012)


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Топ комментарии
+11
Якщо мер довбойоб, то це надовго. Агов, СБУ, ви де???
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14.08.2022 11:18 Ответить
+9
а ще в Луцьку є 5 колона.

ВРОПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Код ЄДРПОУ
42498868

Витяг (PDF)

Повна назва
ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"

Адреса
Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк(з), Привокзальний майдан, будинок 1, офіс 6

Дата заснування
26.09.2018

Директор
https://opendatabot.ua/p/4EFG351 Башкаленко Олександр Костянтинович

Стан
зареєстровано

Код ЄДРПОУ
42498868

Статутний капітал
0 грн.
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14.08.2022 11:12 Ответить
+7
а ще на колині є 5 колона- московська секта РПЦ.

-----------------

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83) Священного синоду УПЦ Московського патріархату Луцька єпархія стала називатися Волинськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)#cite_note-8 [8] .

З https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року єпархію очолює архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0) Нафанаїл (Крикота) , колишній ректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Почаївської духовної семінарії .
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14.08.2022 11:23 Ответить
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а ще в Луцьку є 5 колона.

ВРОПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Код ЄДРПОУ
42498868

Витяг (PDF)

Повна назва
ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"

Адреса
Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк(з), Привокзальний майдан, будинок 1, офіс 6

Дата заснування
26.09.2018

Директор
https://opendatabot.ua/p/4EFG351 Башкаленко Олександр Костянтинович

Стан
зареєстровано

Код ЄДРПОУ
42498868

Статутний капітал
0 грн.
показать весь комментарий
14.08.2022 11:12 Ответить
а ще на колині є 5 колона- московська секта РПЦ.

-----------------

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83) Священного синоду УПЦ Московського патріархату Луцька єпархія стала називатися Волинськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)#cite_note-8 [8] .

З https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року єпархію очолює архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0) Нафанаїл (Крикота) , колишній ректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Почаївської духовної семінарії .
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14.08.2022 11:23 Ответить
башкаленко-це знатний ригоанал в минулому.Його Данильчук кайданками на сцені прикував...Треба було тому башкаленку ще в 14-му башку відкрутити.Пожаліли тоді його.
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14.08.2022 11:26 Ответить
Добре мати мера з Генштабу.
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14.08.2022 11:15 Ответить
Це бовкало з шобли сумнозвысного палиці-такого собі главаря бригади "за майбах". Ну а по життю родич в якійсь мірі бєні кодломойському. І відповідно в парламенті ця шобла на підхваті у зечмонь. До речі : це падло голосувало за закони 16 січня 2014року.
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14.08.2022 11:34 Ответить
бнр-ПНХ...
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14.08.2022 11:15 Ответить
Розказувати, де і скільки в нас військ, це ок?
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14.08.2022 11:15 Ответить
да норм той Поліщук. Бульбаші й так знають скільки наших військ на кордоні і де.Вони ж не дурні. Тому й не лізуть до нас .
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14.08.2022 11:29 Ответить
для рашки ОПУБЛІКОВАНЕ не таємниця,думаю
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14.08.2022 11:30 Ответить
Ворог може просувати лише кількома дорогами, які добре видно з боку української території. Крім того, ніхто не знає, як реагуватиме Польща на бойові дії за кілька кілометрів від її кордону.

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14.08.2022 11:31 Ответить
Уже 13 зібрали
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14.08.2022 11:17 Ответить
Проти Волині? А Рівне, Львів, Житомир і Тернопіль будуть збоку дивитись?
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14.08.2022 11:22 Ответить
Волиняки приймуть перший удар. ТРО областей південніше "підтягнеться" швидко.)
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14.08.2022 11:29 Ответить
Якщо мер довбойоб, то це надовго. Агов, СБУ, ви де???
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14.08.2022 11:18 Ответить
Навіщо мер Луцька підказує ворогам, скільки їх потрібно бутиі не бачить у себе підносом внутрішніх ворогів - зажопинців?
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14.08.2022 11:19 Ответить
тому що поліщук - є-блан
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14.08.2022 15:13 Ответить
еще один стратег... уже за пивом некого послать - с утра до вечера то оманский, то дерьмак, то пепелац, то проститут трындят такое, что...
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14.08.2022 11:20 Ответить
Цей мер дебіл, бо тільки дебіл міг заявити що при обороні такого міста військовими(а не так як з Херсоном) для його захоплення досить 20 т. А ще СБУ потрібно не мільйонами ботів Порошенка займатись, а цим кротом який вказує скільки зараз захисників на тому напрямку.
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14.08.2022 11:21 Ответить
Не дебіл.З таким успіхом можна ляпнути і 5 тис. і 25 тис. Це зовсім нічого не змінює.
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14.08.2022 11:31 Ответить
Абсолютно точно. Це дурпецяло - то ті ж зечмоні-піарщики, тіільки вид збоку.
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14.08.2022 11:37 Ответить
Та вже #бнітє по їхньому НПЗ з хаймарсу, щоб було чим займатися бульбашам.
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14.08.2022 11:22 Ответить
хлапок, вазгараніє...
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14.08.2022 11:32 Ответить
Чомусь немає новин про антонівський міст . А -схоже вночі його таки добили . .https://t.me/nevzorovtv/5649
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14.08.2022 11:24 Ответить
Ми добили, ми і відбудуємо,- що хочемо, те й робимо, наш міст
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14.08.2022 11:36 Ответить
Поліщук Ігор Ігорович

Головний юрисконсульт фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Палиці «Тільки разом»

І́гор Петро́вич Па́лиця Член депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» (За Майбах) У травні 2020 депутати об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» створили однойменну партію на чолі з Палицею

Голосував за ратифікацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Харківських угод

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, щодо схеми фальсифікації спецдозволів на користування надрами
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14.08.2022 11:45 Ответить
Журналісти оприлюднили переписку Ігоря Палиці й народного депутата Віталія Хомутинніка у якій депутат консультує одеського губернатора з питань корупційної схеми і «тарифів», які діють на українській митниці, повідомляють Українські новини

Контролював компанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Нафтохімік Прикарпаття », що її пов'язують з гірськолижним туристичним комплексом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C Буковель » в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківській області і власником якого є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E ТзОВ «Скорзонера».

ВАТ «Укрнафта» і «Нафтохімік Прикарпаття» пов'язують з бізнес-групою «Приват», яку очолює мільярдер і власник «Дніпра»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ігор Коломойський .

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Палиця_Ігор_ Петрович
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14.08.2022 11:47 Ответить
Мер хто? Генерал чи барига бабло пилити ? Бовдур та базіка-знахідка для шпигунів...В військовий стан треба всіх цих мерів в піхоту на фронт а крувати містами та регіонами військовий комендант.
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14.08.2022 11:39 Ответить
Гнила бульба посуне в хвості москалів, а не як самостійна сила.
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14.08.2022 11:49 Ответить
Мені "подобається"

Щоб здійснити УСПІШНИЙ повномасштабний наступ необхідно до 20 тисяч військових
Ви там, мол, ребята плохо подготовились.
Чтобы операция прошла успешно требуется 20 тыщ ублюдков, поняли?
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14.08.2022 11:52 Ответить
если организовать нормальную оборону,20 тыс это ни о чем,разве,что снова зе и ермак откроют пути к наступлению
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14.08.2022 11:55 Ответить
Резніков вже вибачався, що не вірив у наступ русні.
Так що у прогнози зелених я не вірю
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14.08.2022 12:09 Ответить
Якщо Буданов проспав підготовку до наступу 150к рашистів, 20к з Білорусі взагалі не помітить.
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14.08.2022 12:15 Ответить
 
 