Мэр Луцка Полищук о вероятности наступления из Беларуси: Чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление необходимо до 20 тысяч военных
Военные Волыни подготовлены к любой ситуации, на границе построены фортификации.
Об этом рассказал в интервью "Эспрессо" городской голова Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, никто не может на 100% сказать, будет ли наступление со стороны Беларуси на территорию Украины или нет. Однако ряд причин указывают на то, что это маловероятно.
"Сегодня на Волыни есть достаточное количество военных территориальной обороны. У нас есть добровольное формирование нашей территориальной громады батальон "Луцк" – многочисленное и хорошо подготовленное. А для того, чтобы военная операция имела значительный успех, количество военных, которые совершают нападение, должно втрое превышать количество обороняющихся военных, т.е., чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление с белорусской стороны, необходимо до 20 тысяч военных. Я не представляю, чтобы армия Республики Беларусь, при общей численности 48 тысяч (вместе с радистами, поварами и так далее), рискнула и направила на войну 20 тысяч. Это очень маловероятный сценарий", - подчеркнул Полищук.
Кроме того, пограничная служба активно строит фортификационные сооружения на границе, противотанковые рвы, железобетонные заборы, размещаются и другие средства сдерживания. Ландшафт северной части Волыни – это сплошные непроходимые болота, особенно летом.
Враг может продвигаться только по нескольким дорогам, которые хорошо видны со стороны украинской территории. Кроме того, никто не знает, как будет реагировать Польша на боевые действия в нескольких километрах от ее границы. К тому же власть Лукашенко в Беларуси не такая уж крепкая.
"Среди невоенных причин я бы выделил то, что сегодня позиции Лукашенко достаточно шаткая. И если будет объявлено полномасштабное наступление, мобилизация и все остальное, то белорусское общество может по-разному воспринять это. Не исключено, что снова начнутся митинги, протестные волны. А еще есть вопросы мотивации и морального духа белорусских военных. У нас на севере области очень много людей имеют друзей, родственников, одноклассников в Беларуси, и они получают какую-то информацию оттуда. По этой информации моральный дух там довольно низкий. Они понимают, что это не их война и им здесь делать нечего. Поэтому, каким образом они себя ведут, когда будет приказ о наступлении, никто не может точно сказать", - пояснил мэр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВРОПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Код ЄДРПОУ
42498868
Витяг (PDF)
Повна назва
ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Адреса
Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк(з), Привокзальний майдан, будинок 1, офіс 6
Дата заснування
26.09.2018
Директор
https://opendatabot.ua/p/4EFG351 Башкаленко Олександр Костянтинович
Стан
зареєстровано
Код ЄДРПОУ
42498868
Статутний капітал
0 грн.
-----------------
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83) Священного синоду УПЦ Московського патріархату Луцька єпархія стала називатися Волинськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)#cite_note-8 [8] .
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року єпархію очолює архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0) Нафанаїл (Крикота) , колишній ректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Почаївської духовної семінарії .
Головний юрисконсульт фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Палиці «Тільки разом»
І́гор Петро́вич Па́лиця Член депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» (За Майбах) У травні 2020 депутати об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» створили однойменну партію на чолі з Палицею
Голосував за ратифікацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Харківських угод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, щодо схеми фальсифікації спецдозволів на користування надрами
Контролював компанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Нафтохімік Прикарпаття », що її пов'язують з гірськолижним туристичним комплексом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C Буковель » в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківській області і власником якого є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E ТзОВ «Скорзонера».
ВАТ «Укрнафта» і «Нафтохімік Прикарпаття» пов'язують з бізнес-групою «Приват», яку очолює мільярдер і власник «Дніпра»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ігор Коломойський .
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Палиця_Ігор_ Петрович
Щоб здійснити УСПІШНИЙ повномасштабний наступ необхідно до 20 тисяч військових
Ви там, мол, ребята плохо подготовились.
Чтобы операция прошла успешно требуется 20 тыщ ублюдков, поняли?
Так що у прогнози зелених я не вірю