Военнослужащие ВВС России пытаются уничтожить любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины, - ГУР

Россияне пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против Украины.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики получили информацию, что экипажи российских самолетов, осуществлявших пуски ракет по мирным людям в Украине, уже осознают, что руководство российской армии будет в дальнейшем перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Поэтому российские летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством России.

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Военнослужащие воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожить любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Они совершают подкупы и предлагают взятки, чтобы сведения о них убрали из боевых приказов и распоряжений.

Военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ЭНГЕЛЬС), личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов из самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

- 22 вбад (в/ч 06987, ЭНГЕЛЬС): командир 22 вбад – гвардии полковник ВАРПАХОВИЧ Николай;

- 121 вбап (в/ч 85924, ЭНГЕЛЬС): командир 121 вбап – гвардии полковник СКИТСКИЙ Олег; помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан СОКОЛОВ Сергей Сергеевич; помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант БУДКО Станислав Анатольевич;

- 52 вбап (в/ч 33310, ШАЙКОВКА): заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник СУББОТИН Иван.

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"Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - подчеркнули в сообщении.