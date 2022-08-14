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Новости Война
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Военнослужащие ВВС России пытаются уничтожить любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины, - ГУР

рф,впс

Россияне пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против Украины.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики получили информацию, что экипажи российских самолетов, осуществлявших пуски ракет по мирным людям в Украине, уже осознают, что руководство российской армии будет в дальнейшем перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Поэтому российские летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством России.

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Военнослужащие воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожить любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Они совершают подкупы и предлагают взятки, чтобы сведения о них убрали из боевых приказов и распоряжений.

Военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ЭНГЕЛЬС), личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов из самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

- 22 вбад (в/ч 06987, ЭНГЕЛЬС): командир 22 вбад – гвардии полковник ВАРПАХОВИЧ Николай;

- 121 вбап (в/ч 85924, ЭНГЕЛЬС): командир 121 вбап – гвардии полковник СКИТСКИЙ Олег; помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан СОКОЛОВ Сергей Сергеевич; помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант БУДКО Станислав Анатольевич;

- 52 вбап (в/ч 33310, ШАЙКОВКА): заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник СУББОТИН Иван.

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"Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - подчеркнули в сообщении.

армия РФ (19691) Минобороны (9425) разведка (4194) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+7
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО.

Естонія та Фінляндія домовилися об'єднати свої берегові оборони після вступу останньої до військово-політичного блоку НАТО.

Це дозволить закрити вихід до Балтійського моря для російських військових кораблів.
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14.08.2022 11:23 Ответить
+4
Рятують свої сраки, але за все доведеться відповідати.
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14.08.2022 11:28 Ответить
+2
Преступления такого масштаба скрыть не реально.
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14.08.2022 12:33 Ответить
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Може вони ше схочут приховати шо вони тут були
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14.08.2022 11:23 Ответить
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО.

Естонія та Фінляндія домовилися об'єднати свої берегові оборони після вступу останньої до військово-політичного блоку НАТО.

Це дозволить закрити вихід до Балтійського моря для російських військових кораблів.
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14.08.2022 11:23 Ответить
Плюс -- але в них ше є 20 тис . км моря
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14.08.2022 11:49 Ответить
Рятують свої сраки, але за все доведеться відповідати.
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14.08.2022 11:28 Ответить
Рашисты стерли с лица земли десятки городов вместе с жителями. Как можно спрятать доказательсва своего варварства? Типо нет города нет и преступления?
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14.08.2022 11:36 Ответить
Так ось хто авіабазу знищів .
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14.08.2022 11:47 Ответить
Никто никогда не вытянет их из параши, если они сами не выедут. Так и подохнут там...
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14.08.2022 11:52 Ответить
ну й чого вони тоді хвилюються? мабуть вони більше впевнені в нашій перемозі ніж ти.
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14.08.2022 12:07 Ответить
нехай починають знищувати техніку, боєзапаси, майно частин..

татусів-командирів..а потім і самі нехай зроблять жест доброї волі...
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14.08.2022 12:06 Ответить
Преступления такого масштаба скрыть не реально.
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14.08.2022 12:33 Ответить
Речь не о скрытии преступлений, речь о персоналиях. И вот тут лажа, какие нахрен доказательства, может собрать условный лётчик?
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14.08.2022 16:45 Ответить
Не розумію,чтому наші СМІ підіграють кацапам у підвищенні якості та значення.Яки у дупу "повітряно-КОСМІЧНІ сили"У всього світа -Війсково-повітряні,а в кацапів-космонавти...Хай самі себе звуть як завгодно,ми то чому?
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14.08.2022 12:44 Ответить
Так це ж стьоб)) Можна ще пiдвищити - "межгалактические"
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14.08.2022 13:40 Ответить
 
 