В субботу и воскресенье уничтожены 2 вражеских вертолета Ка-52, - Группировка Объединенных сил
Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на протяжении выходных уничтожили 2 вражеских вертолета Ка-52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил ВСУ.
"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", - говорится в сообщении.
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