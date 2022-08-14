В субботу и воскресенье уничтожены 2 вражеских вертолета Ка-52, - Группировка Объединенных сил

Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на протяжении выходных уничтожили 2 вражеских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил ВСУ.

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из рек Ирпень и Днепр в Киевской области достали 2 вертолета и 11 бронемашин россиян