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Новости Война
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В субботу и воскресенье уничтожены 2 вражеских вертолета Ка-52, - Группировка Объединенных сил

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Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на протяжении выходных уничтожили 2 вражеских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил ВСУ.

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из рек Ирпень и Днепр в Киевской области достали 2 вертолета и 11 бронемашин россиян

армия РФ (19691) уничтожение (7265) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+15
Та вони з усієї країни перекидують техніку в Україну. Походу, планують злити всі ЗС РФ в Україні до останньої шишиги.
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14.08.2022 11:37 Ответить
+14
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14.08.2022 11:51 Ответить
+11
Ще потрібно 5 разів по 20
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14.08.2022 11:38 Ответить
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Де їх кацапи ліплять? Вже зо два десятки тих ка-52 ЗСУ збили...
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14.08.2022 11:34 Ответить
Та вони з усієї країни перекидують техніку в Україну. Походу, планують злити всі ЗС РФ в Україні до останньої шишиги.
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14.08.2022 11:37 Ответить
Ще потрібно 5 разів по 20
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14.08.2022 11:38 Ответить
Та да.Боевых вертолётов разных типов у раши больше тысячи единиц если верить википедии
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14.08.2022 11:57 Ответить
У Wiki є три посилання на іноземні джерела про трьох крокодилів збитих ЗРК над Україною, і одного, збитого "Стунгою". Там є дати та описи. Тут навіть фото з місця падіння немає. Всього випущено близько 170 од. К-52. Забери 4 (один збитий в Сирії) ось скільки і залишилося.
Великий німецькому ассу Еріку Хартману, зарахували 274 перемоги. Збив він набагато більше, але інші, він не зміг підтвердити (сфотографувати) розумієш про що я говорю?
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14.08.2022 12:41 Ответить
Та всi розумiють ,що ти не гАваришь ,а пиз*иш,кацапчик...Йди краще у жiнки бородавки рахуй...
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14.08.2022 13:55 Ответить
Лариса, про бородавки то гарна ідея, але не займайся нісенітницею, порахуй скільки літаків збив льотчик АСС "Київський привид". Я нарахував близько п'ятидесяткiв, поки ВСУ, після погроз розробників комп'ютерної гри Digital Combat Simulator World звернутися до суду (всі сцени знищення противника, були звідти. визнали, що "Київський привид" вигаданий персонаж, для підняття бойового духу ЗСУ.
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14.08.2022 17:49 Ответить
Є такий скульптор - Бопосов з Якутії. Працює, не покладаючи рук!) І танки робить і ракети, ка-52, думаю, теж витвір цього митця!)))
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14.08.2022 16:36 Ответить
у дитинстві, я все літо проводив в селі у бабусі. Тоді там було повно корів. Після того, як пастух гнав стадо на випас, всі діти, трохи почекавши, бігли за стадом. Для чого? Збирати пiдсохшi кIзяки. Кізяки ми несли додому, де місили з соломою і глиною. з цієї суміші, дядько робив цеглу. Цеглини йшли на будівництво,i крім цього цією сумішшю заливалися підлоги в підсобних приміщеннях. Знав таку справу? Валентин, якщо Півня болосова поставити зараз в селі, до ранку його розберуть на паливо. сухий кIзяк горить як вугілля.
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14.08.2022 18:08 Ответить
Як бачиш, Валентин, я більше по кізяках, гвинтокрили, не моє, але, я читав, що міністр оборони Єгипту, сказав, що Ка-52, краще "Апачі" які вони теж купують.
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14.08.2022 18:19 Ответить
Чим більше знищать техніки ворога тим більше послаблять Росію . Техніку так швидко не будують Росія це не СРСР.
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14.08.2022 11:36 Ответить
Увы! Не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.
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14.08.2022 11:36 Ответить
за упокой третьего "крокодила" ?
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14.08.2022 11:41 Ответить
Будьмо. За перемогу.
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14.08.2022 11:43 Ответить
Нелегкий мiсяць вида вся для вашоi печiнки...
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14.08.2022 13:57 Ответить
всё, можно накатить, третьего "крокодильчка" пустили на металоллом
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15.08.2022 10:41 Ответить
ще роботи багато. у них ще цього "анала-у-говне"-т бити не перебити

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14.08.2022 11:39 Ответить
Неділя сьогодні , новина не коректна .
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14.08.2022 11:40 Ответить
Потіряли орієнтацію -- підараси
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14.08.2022 11:42 Ответить
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14.08.2022 11:51 Ответить
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14.08.2022 12:32 Ответить
у кацапів 7000 вертольотів ...
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14.08.2022 11:57 Ответить
А чув що 20 000 скреПоносного гівна лежить на складах...
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14.08.2022 12:08 Ответить
Це вони ще з МI -2 нарахували..
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14.08.2022 14:00 Ответить
Містер Джавелін Байрактарович HIMARS каже що мочить рюZZkiй мір буду дуже сильно...за кожну сльозу та плач дитиночок укаїнських.. ..
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14.08.2022 12:07 Ответить
недавно читав огляд недоліків Ка-52 на defence-ua.com ; виявляється й бронювання пробивається автоматним 5.45 і при зависанні його (пілони озброєння) трусе так шо скажімо про точне застосування некерованих ракет (НУРСів) і мови не може йти
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14.08.2022 12:20 Ответить
В 2010 году численность российских военно-воздушных сил составляла 148 тыс. человек, в эксплуатации находилось около 3,6 тыс. различных единиц авиационной техники, еще около 1 тыс. были на хранении.

Су-34. Новейший истребитель-бомбардировщик. Сейчас на вооружении ВВС РФ находится 75 подобных самолетов.

около 100 единиц Ка-52 и более 100 вертолетов Ми-28 «Ночной охотник».

По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ, что по численности превышает танковые войска США, чей танковый парк насчитывает 2509 танков

«Українська правда «
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14.08.2022 12:29 Ответить
 
 