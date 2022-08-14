13 августа наша авиация нанесла до 10 групповых ударов по позициям оккупантов. Уничтожены около 15 бронированных машин и десятки рашистов, - Воздушные силы

В течение суток, 13 августа, в нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника. Уничтожено около пятнадцати бронированных машин врага и десятки рашистов!" - говорится в сообщении.

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