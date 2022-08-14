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Новости Война
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13 августа наша авиация нанесла до 10 групповых ударов по позициям оккупантов. Уничтожены около 15 бронированных машин и десятки рашистов, - Воздушные силы

повітряні,сили

В течение суток, 13 августа, в нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника. Уничтожено около пятнадцати бронированных машин врага и десятки рашистов!" - говорится в сообщении.

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армия РФ (19691) Воздушные силы (2425)


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Топ комментарии
+8
https://www.youtube.com/watch?v=fy15-ONsa-o Вночі ЗСУ знатно підсмажили Антонівський міст у Херсоні💪
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14.08.2022 11:40 Ответить
+8
противорадиолокационные ракеты делают чудеса,ПВО рахи идет вслед за русским кораблем
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14.08.2022 11:53 Ответить
+6
Як бальзам на душу
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14.08.2022 11:43 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=fy15-ONsa-o Вночі ЗСУ знатно підсмажили Антонівський міст у Херсоні💪
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14.08.2022 11:40 Ответить
бойові бджоли в дії
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14.08.2022 11:41 Ответить
Красавцы!!!...
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14.08.2022 11:42 Ответить
Як бальзам на душу
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14.08.2022 11:43 Ответить
Вимагаю більше бавовни і дохлої русні!
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14.08.2022 11:46 Ответить
противорадиолокационные ракеты делают чудеса,ПВО рахи идет вслед за русским кораблем
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14.08.2022 11:53 Ответить
У Пісках не пробували?
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14.08.2022 11:54 Ответить
скоштувати х.я хочеш?
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14.08.2022 11:56 Ответить
Якщо не ******* то добре.
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14.08.2022 11:55 Ответить
Соколики наші, бережи вас Господь
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14.08.2022 12:28 Ответить
 
 