После подрыва мостов в Херсонской области "руководители" местных оккупантов передислоцируются в Мелитополь, - Федоров
На выезд из оккупации остаются большие очереди украинцев, в то же время в город переезжают россияне.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, из Херсонской области "руководители" местных оккупантов переезжают в Мелитополь. Подготовка к "референдуму" продолжается, хотя оккупанты сами не знают, как будет проходить "голосование": несколько раз изменили даты и план.
В то же время 90% оставшихся в городе мелитопольцев открыто не поддерживают Россию. Силы сопротивления уничтожают коллаборантов – 13 августа в городе зафиксировано два взрыва – в нижней части города рядом с военкоматом и в северной части вблизи лесопарка, куда свозилась техника россиян.
В очереди выезда с временно оккупированных территорий остаются ждать разрешения оккупантов более 6 тысяч человек. Украинская сторона делает все, чтобы оккупанты впервые за четыре месяца согласовали "зеленый" коридор для гражданских.
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