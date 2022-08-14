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Новости Война
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После подрыва мостов в Херсонской области "руководители" местных оккупантов передислоцируются в Мелитополь, - Федоров

мелітополь

На выезд из оккупации остаются большие очереди украинцев, в то же время в город переезжают россияне.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из Херсонской области "руководители" местных оккупантов переезжают в Мелитополь. Подготовка к "референдуму" продолжается, хотя оккупанты сами не знают, как будет проходить "голосование": несколько раз изменили даты и план.

Также читайте: Взрывы в Мелитополе имели два эпицентра: рядом с военкоматом и в лесопарке, где была техника оккупантов, - мэр Федоров

В то же время 90% оставшихся в городе мелитопольцев открыто не поддерживают Россию. Силы сопротивления уничтожают коллаборантов – 13 августа в городе зафиксировано два взрыва – в нижней части города рядом с военкоматом и в северной части вблизи лесопарка, куда свозилась техника россиян.

В очереди выезда с временно оккупированных территорий остаются ждать разрешения оккупантов более 6 тысяч человек. Украинская сторона делает все, чтобы оккупанты впервые за четыре месяца согласовали "зеленый" коридор для гражданских.

Также читайте: В северо-восточной части Мелитополя прогремел громкий взрыв, - Федоров

Мелитополь (616) Запорожская область (3208) Федоров Иван (469) Херсонская область (4895)


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А чо не в освобождённый Мариуполь?
Не хотят без света, воды и канализации жить? Зато с тролейбусом....
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14.08.2022 12:44 Ответить
А чому понтони не знищити? Раз і другий і третій як у Білогорівці. До орків тоді з восьмого разу таки дійшло. І тут дійде. І час вже розпочинати наступ на Херсон замість того, щоб шукати причини його не звільняти. Часу обмаль.
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14.08.2022 12:50 Ответить
Якщо довго чухати сраку то орки знову ті мости полагодять і доведеться все починати спочатку як це вже було. Поки у них проблеми з забеспеченням треба наступати.
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14.08.2022 12:52 Ответить
Ти випадково не таксист? Бо у нас самі "круті" фінансисти, економісти і воєначальники - саме таксисти!
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14.08.2022 13:28 Ответить
Арестовичу можно было пиариться на диване и всем шавкам ОП ,наступлением на Херсон ,почти 2 месяца ,а потом ВЗЯТЬ И ОБВИНИТЬ в
этом Генерала Марченко спасшего Николаев , но резко отстраненном за успехи ‼️Кроты и выродки сейчас бояться результата
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14.08.2022 13:50 Ответить
 
 