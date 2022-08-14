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Страны НАТО из Восточной Европы просят усилить их оборону и предоставить оружие, - Washington Post

нато

Страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО, просят альянс усилить их оборону. Они ищут оружие и призывают США перебросить больше живой силы.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Восточная Европа, граничащая и с Украиной, и с Россией, переживает, что "война придет к их границам". В этой связи Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО и США усилить их оборонный потенциал.

В частности европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине количество американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.

Также Польша, Латвия и Эстония намерены получить и закупить больше оружия. Речь идет о современном вооружении, отвечающем стандартам НАТО. Оно должно заменить технику и оборудование советских времен, часть которого была передана Украине.

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Например, Польша ожидает ракетные батареи Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams. В Литве ранее заявили, что Минобороны ищет современную ракетную артиллерию большой дальности, системы ПВО и береговой охраны.

Латвия (1349) Литва (2504) НАТО (10086) оружие (10266) Польша (8512) Эстония (1452)


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США перебрасывают в Европу элитный спецназ морпехов...а также морских потоков...
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14.08.2022 13:07 Ответить
Котиков?)
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14.08.2022 13:44 Ответить
 
 