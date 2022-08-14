Командир танкового батальона Грудзевич о битве за Мариуполь: Пришлось и танковые бои вести, и брать в руки автомат, и действовать как пехотинец. Очень экономили снаряды
Подполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальона 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушка рассказал о тяжелых боях с оккупантами, которые вели защитники Мариуполя. С каждым днем боеприпасов и запасов еды становилось все меньше.
Об этом он рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
"Пришлось параллельно и танковые бои вести, и брать в руки автомат и действовать как пехотинец. Понимаете, и патронов к автомату, и снарядов к танку, как и самих танков, не становилось больше. Наш танковый батальон взаимодействовал с 36-й бригадой морской пехоты. К примеру, один танк из моего подразделения и еще один танк из 36-й бригады ездили по периметру "Азовмаша", где нужно было применить больше огневого воздействия на противника, а также выезжали и за пределами завода. За последние 10 дней до нашего отъезда из города мои танкисты, у которых уже не было танка и которые не были ранены, а также зенитчики, которые были под моим подчинением, стали просто пехотой. Мы организовали круглосуточное дежурство. Чем дальше, тем больше было стрелковых боев за территорию завода", - вспоминает он.
"Хотя на танках мы выезжали каждый день до нашего крайнего дня пребывания в Мариуполе. Конечно, не все их сразу задействовали, но работали на бронетехнике постоянно. Мы очень экономили заканчивающиеся снаряды. Если сначала могли и по пехоте из танка работать, то потом уже для экономии танки использовали либо против скопления пехоты, либо против вражеской бронетехники", – продолжает Грудзевич.
По его словам, на территории "Азовмаша" было до 5 КПП.
"Рашисты на нас лезли со всех сторон. Они пытались взять количеством, но мы отбивались... По данным нашей разведки, у врага на этом направлении было около пяти бригад, это 12 тыс. человек. Наших в самом Мариуполе было гораздо меньше, это вместе с "азовцами" если считать, 36-й бригадой морпехов, пограничниками, нацгвардейцами. При этом у врага потери были колоссальные. Сложно сказать, сколько именно их погибло, думаю, не менее 7 тыс. То есть, постоянно было тысяч 12, но они все время несли потери и для того, чтобы удерживать постоянное количество, осуществляли пополнение личного состава. У них там и спецназ был российкий, и боевики так называемой ДНР", - добавил командир батальона.
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Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.
Народ мій є, народ мій завжди буде,
Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд
Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
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Нагадую всім потомкам "гайдамаків": Сьогодні у 21:30 (після сходу Місяця) - "День "свяченого ножа"! В цей час, у 1768 році, у Холодному Яру на Черкащині, було освячено зброю на "Коліївщину" - повстання проти гнобителів українського народу
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In order to defeat this Russian absolute evil in the form of Russia with 10,000 nuclear bombs, we even need the moral support of ordinary people from your country... Share our post among your friends, this way you will help Ukraine
Сволота зелена горітимете у пеклі разом з нечистю російською, бо нічим не відрізняється від цих нелюдів.