Командир танкового батальона Грудзевич о битве за Мариуполь: Пришлось и танковые бои вести, и брать в руки автомат, и действовать как пехотинец. Очень экономили снаряды

Подполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальона 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушка рассказал о тяжелых боях с оккупантами, которые вели защитники Мариуполя. С каждым днем боеприпасов и запасов еды становилось все меньше.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"Пришлось параллельно и танковые бои вести, и брать в руки автомат и действовать как пехотинец. Понимаете, и патронов к автомату, и снарядов к танку, как и самих танков, не становилось больше. Наш танковый батальон взаимодействовал с 36-й бригадой морской пехоты. К примеру, один танк из моего подразделения и еще один танк из 36-й бригады ездили по периметру "Азовмаша", где нужно было применить больше огневого воздействия на противника, а также выезжали и за пределами завода. За последние 10 дней до нашего отъезда из города мои танкисты, у которых уже не было танка и которые не были ранены, а также зенитчики, которые были под моим подчинением, стали просто пехотой. Мы организовали круглосуточное дежурство. Чем дальше, тем больше было стрелковых боев за территорию завода", - вспоминает он.

"Хотя на танках мы выезжали каждый день до нашего крайнего дня пребывания в Мариуполе. Конечно, не все их сразу задействовали, но работали на бронетехнике постоянно. Мы очень экономили заканчивающиеся снаряды. Если сначала могли и по пехоте из танка работать, то потом уже для экономии танки использовали либо против скопления пехоты, либо против вражеской бронетехники", – продолжает Грудзевич.

По его словам, на территории "Азовмаша" было до 5 КПП.

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"Рашисты на нас лезли со всех сторон. Они пытались взять количеством, но мы отбивались... По данным нашей разведки, у врага на этом направлении было около пяти бригад, это 12 тыс. человек. Наших в самом Мариуполе было гораздо меньше, это вместе с "азовцами" если считать, 36-й бригадой морпехов, пограничниками, нацгвардейцами. При этом у врага потери были колоссальные. Сложно сказать, сколько именно их погибло, думаю, не менее 7 тыс. То есть, постоянно было тысяч 12, но они все время несли потери и для того, чтобы удерживать постоянное количество, осуществляли пополнение личного состава. У них там и спецназ был российкий, и боевики так называемой ДНР", - добавил командир батальона.