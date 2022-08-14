Мужчина купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы выехать за границу. ДОКУМЕНТ
Возможность стать на бумаге многодетным отцом стоила ему $1000 долларов.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
43-летнего мужчину разоблачили в пункте пропуска "Шегини". Он предъявил свидетельства о рождении троих детей, но один из документов показался подозрительным пограничникам.
"В ходе проверки пограничники установили, что нотариально заверенная копия свидетельства о рождении 5-летнего ребенка содержит признаки подделки. Впоследствии мужчина признался охранникам границы, что приобрел этот документ через телеграмм-канал за 1000 долларов США", - говорится в сообщении.
Мужчину передали полицейским.
Топ комментарии
+15 Киянин
показать весь комментарий14.08.2022 14:22 Ответить Ссылка
+12 Вася Невася
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+9 Maryna Solska #524922
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головний злочинець той, хто продає такі свідоцтва.
Інший case:
Набухався, сів за руль, вбив 3 людей на дорозі.
головний злочинець той, хто продає алкоголь.
П.С. Такий камент міг написати тільки москальський бот, пробачте що завадив патріотизувати.
Фото есть в Ютьюбе...
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Реєстрація: 14.08.2022
Роботи наразі навіть для місцевих немає. То тому чоловіку чим сім'ю годувать?
Чим з'ємне житло оплачувать?
От і шукають можливості поїхати туда, де є робота та за неї платять...
не можеш воювати - працюй , так як роботи вистачає , було б бажання !
У нас що, совок, що у нас людей за ідіотів тримають? За що ми тоді воюємо?
вже майже 90% хоть паржомов боневтік з України робе північну корею... причому у турборежимі, це пля про пиз..ць шо у людей в головах..
2) В армію треба брати лише добровольців
3) Всім, хто цього хоче, треба дозволити виїзд за кордон
4) Україна переможе
Звичайно, останнє логічно випливає із перших трьох.