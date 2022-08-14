Мужчина купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы выехать за границу. ДОКУМЕНТ

Возможность стать на бумаге многодетным отцом стоила ему $1000 долларов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

43-летнего мужчину разоблачили в пункте пропуска "Шегини". Он предъявил свидетельства о рождении троих детей, но один из документов показался подозрительным пограничникам.

"В ходе проверки пограничники установили, что нотариально заверенная копия свидетельства о рождении 5-летнего ребенка содержит признаки подделки. Впоследствии мужчина признался охранникам границы, что приобрел этот документ через телеграмм-канал за 1000 долларов США", - говорится в сообщении.

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Мужчину передали полицейским.



