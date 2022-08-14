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Мужчина купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы выехать за границу. ДОКУМЕНТ

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Возможность стать на бумаге многодетным отцом стоила ему $1000 долларов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

43-летнего мужчину разоблачили в пункте пропуска "Шегини". Он предъявил свидетельства о рождении троих детей, но один из документов показался подозрительным пограничникам.

"В ходе проверки пограничники установили, что нотариально заверенная копия свидетельства о рождении 5-летнего ребенка содержит признаки подделки. Впоследствии мужчина признался охранникам границы, что приобрел этот документ через телеграмм-канал за 1000 долларов США", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу. ФОТО

Мужчину передали полицейским.

Мужчина купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы выехать за границу 01
Мужчина купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы выехать за границу 02

Госпогранслужба (6583) подделка (440) мужчины (134)


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Топ комментарии
+15
Головний злочинець той, хто до війни не готувався, шашличками бсвився, а потім кордони позамикав. Вчинили з країни концлагерь, суки.
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14.08.2022 14:22 Ответить
+12
Боневтик в армии не был и косит под Чегевару.А этот купивший удостоверение,от него толку 0,как и от нашего Че
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14.08.2022 14:07 Ответить
+9
але ж головний злочинець навіть не той що свідоцтво купив, а той, хто продає такі свідоцтва.
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14.08.2022 14:02 Ответить
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але ж головний злочинець навіть не той що свідоцтво купив, а той, хто продає такі свідоцтва.
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14.08.2022 14:02 Ответить
"зелений тариф"
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14.08.2022 14:03 Ответить
Буде попит, буде і пропозиція. Закон ринку.
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14.08.2022 14:05 Ответить
Ну от вам і сферичний громадянин України в вакуумі:

головний злочинець той, хто продає такі свідоцтва.

Інший case:
Набухався, сів за руль, вбив 3 людей на дорозі.

головний злочинець той, хто продає алкоголь.
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14.08.2022 14:19 Ответить
Машини на газонах - мені можна, я цією машиною волонтерю (реально почутий мною факт)
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14.08.2022 14:27 Ответить
Значить він бидло і кугут, а швидше за все псевдо волонтер, у демократичному західному суспільстві за таке карають незалежно від пріоритетів та нагород
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14.08.2022 14:52 Ответить
Ну він то бидло, тільки подібні речі в нас не виняток, а правило. Так само знаю за лікарів, які беруть ненаситно, а потім на камеру співають в ПЦУ, аби показати підтримку)
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14.08.2022 15:03 Ответить
В даному випадку з підробленим документом злочинці обидва, але терміни повинні бути різні, хоча другого швидше за все не покарають
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14.08.2022 14:48 Ответить
Боневтик в армии не был и косит под Чегевару.А этот купивший удостоверение,от него толку 0,как и от нашего Че
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14.08.2022 14:07 Ответить
Дурень, купив би собі ліпше свідоцтво про смерть. В такому разі взагалі відпадають усі проблеми
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14.08.2022 14:10 Ответить
При нашем Зе и его начальнике Е,я этого человека ни насколько не осуждаю
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14.08.2022 14:15 Ответить
А мы удивляемся почему у нас никого не сажают из власть имущих. Все у нас продается и все покупается. Но в Европу идем....
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14.08.2022 14:13 Ответить
А скільки посвідчень волонтерів зроблено. А скільки і чого можна в лікарнях оформити за гроші. Це просто система, просто війна це більш явно показує. А потім усі ті, хто цим займається, митники, оці всі хабарники у меріях і облрадах, лікарі й т.д., натягують вишиванки й показують патріотизм. А ми радіємо за повалення чергового пам"ятника.

П.С. Такий камент міг написати тільки москальський бот, пробачте що завадив патріотизувати.
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14.08.2022 14:14 Ответить
хотел выехать и пользоваться загранпаспортом Украины
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14.08.2022 14:14 Ответить
Ідіот і трус - це його діагноз 😠
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14.08.2022 14:15 Ответить
При наше власти это нормальная ситуация,на одном патриотизме войну не выиграть.напомнить,вагнеровцев,шашлыки?
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14.08.2022 14:18 Ответить
А якби третього чи більше дійсно забацав, то був би розумний та герой?
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14.08.2022 14:52 Ответить
Не всі хотять воювати знаючи що їх зрадять проголосувавши по приколу, як це було з хлопцями що воювали в 14-19 роках. Всі пам'ятають як ЗЕлупа кричав "Я не Лох" і вимагав скласти зброю, ніхто не забув "Вагнерівців"....і багато чого можна перераховувати
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14.08.2022 16:37 Ответить
Та це чмо - не звертай на нього уваги.
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14.08.2022 19:22 Ответить
Головний злочинець той, хто до війни не готувався, шашличками бсвився, а потім кордони позамикав. Вчинили з країни концлагерь, суки.
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14.08.2022 14:22 Ответить
Чувака отправить в Шотландию..там на базе НАТО проходят "учебку" 10 000 солдат и офицеров ВСУ... контролирует обучение Украинских ********* ..лично Борис Джонсонюк...
Фото есть в Ютьюбе...
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14.08.2022 14:27 Ответить
Да нахрен оно нужно ЗСУ. И пусть конает.
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14.08.2022 14:30 Ответить
отже можна купити свідоцтво про неіснуючу дитину ..що далі ? свідоцтво що вагітний або що громадянин Марса ...свідоцтво що не бурят скільки коштуваме ?
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14.08.2022 14:33 Ответить
А ти доведи - що не бурят
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14.08.2022 14:36 Ответить
Воевать должны профессионалы а не дилетанты четырежды откосившие от армии..но это не ЗеКодломойский..а другой чувак...
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14.08.2022 14:37 Ответить
Слушай, новорожденный. Прежде, чем сделать кацапский высер, на Цензоре принято иметь в запасе неопровержимые доказательства своего поноса. У тебя они есть, козломордый?



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Реєстрація: 14.08.2022
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14.08.2022 15:21 Ответить
А що робити, як чоловік переселенець, 50+ вік, в армії із своїми хворобами непотрібний, але не їнвалід?
Роботи наразі навіть для місцевих немає. То тому чоловіку чим сім'ю годувать?
Чим з'ємне житло оплачувать?
От і шукають можливості поїхати туда, де є робота та за неї платять...
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14.08.2022 15:02 Ответить
Та їм всім насрать. Але доходить вже до якоїсь граничної межі. Чим ближче до зими, тим буде гірше.Захід цю шоблу годувати постійно не збирається.
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14.08.2022 15:10 Ответить
А ви з якої шобли будете - не з кацапськоі ?
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14.08.2022 15:13 Ответить
Ого , як підірвалися донецькі гобліни і колаборанти ,
не можеш воювати - працюй , так як роботи вистачає , було б бажання !
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14.08.2022 15:12 Ответить
Роботи вистачає по 5000 грн? Коли за аналогічну роботу за кордоном платять 3000-4000 євро?
У нас що, совок, що у нас людей за ідіотів тримають? За що ми тоді воюємо?
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14.08.2022 15:15 Ответить
ну не 3000 тисячі а 1000,1500.Але це все одно колосальні гроші.
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14.08.2022 16:07 Ответить
Просто цікаво, за яку роботу тобі будуть платити у польщі 3000-4000 ойро і яку не знайти в Україні.
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14.08.2022 17:27 Ответить
Я бачу ти топоголовий - напевно з тих хто вибирав нашого боневтіка?
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14.08.2022 16:19 Ответить
Воювати всі не будуть,кожен десятий чоловік призвався,чи призветься.А решті що їсти,за що платити комуналку,за що існувати? Та й сидіти під смерчами,артилерією і сонцепьоками,далеко не всіх вистачає мужності.Я казав за довго до війни,що потрібні ракети і авіація,а не призовну службу повертати,бо в нашому випадку,це не допоможе.З 2014 року це кажу.
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14.08.2022 16:06 Ответить
під під дебільно-радісне скавчання
вже майже 90% хоть паржомов боневтік з України робе північну корею... причому у турборежимі, це пля про пиз..ць шо у людей в головах..
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14.08.2022 16:22 Ответить
Оскільки ЗЕлох не може врегулювати питання з перетином кордону чоловіками то подібних випадків буде тільки більше. Люди пишуть петиції але на них не реагують, мільйони чоловіків не є задіяні в армії і позбавлені можливості заробляти.
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14.08.2022 16:43 Ответить
Поясни, чому одні мають кидати сім'ю і роботу, і йти на фронт, а інші в цей час будуть пити півасік у чехії в колі сім'ї. Якщо страждати, то мають всі, а не обрані військоматом.
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14.08.2022 17:30 Ответить
А чому зараз так роблять блогери, кварталівці і багатші люди? Вас це не засмучує? А з тих кого зараз не пускають, більшість поїде працювати, а не пити пивасик.
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14.08.2022 17:37 Ответить
Я дивуюся коментарям. Ви хотіли що? Щоб всім відкрили кордони і тоді що? Щоб всі могли виїхати? То в якій країні таке буває під час війни?
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14.08.2022 17:46 Ответить
Я дивуюся коментарям. Ви хотіли що? Щоб всім відкрили кордони і тоді що? Щоб всі могли виїхати? То в якій країні таке буває під час війни?
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14.08.2022 17:40 Ответить
А ви до Польщі (під прапором якої пишите) виїхали після 24.02.2022 чи до?
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14.08.2022 18:00 Ответить
А це, напевно, лисий пише, з кварталах 95...
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14.08.2022 19:20 Ответить
1) У влади зрадники та ідіоти
2) В армію треба брати лише добровольців
3) Всім, хто цього хоче, треба дозволити виїзд за кордон
4) Україна переможе

Звичайно, останнє логічно випливає із перших трьох.
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14.08.2022 18:15 Ответить
 
 