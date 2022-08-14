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Новости Война
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43 страны направили МАГАТЭ совместное заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции

заес,аес,запорізька

В совместном заявлении раздаются призывы к РФ о выводе войск с территории ЗАЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

Совместное заявление от 12 августа 2022 г. о ситуации на Запорожской атомной электростанции подписали представители от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, США, а также Европейского Союза.

"Неспровоцированная и неоправданная захватническая война Российской Федерации против Украины, суверенного государства грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Мы решительно поддерживаем важность фундаментальных семи столбов безопасности и физической безопасности при использовании ядерной энергии, изложенных Генеральным директором МАГАТЭ Гросси. Контроль России над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшей атомной электростанцией Европы – большая опасность для этих принципов. Размещение кадровых российских военных и оружия на ядерном объекте является неприемлемым и пренебрегает безопасностью, физической безопасностью и принципами гарантий, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать", - говорится в тексте.

Также читайте: Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Запорожской АЭС

Также в заявлении указано, что присутствие российских войск на Запорожской атомной электростанции препятствует оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ и мешает МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и все остальное, а также неуполномоченный персонал из Запорожской АЭС, ее ближайшего окружения, и всей Украины, таким образом, чтобы оператор и украинские власти смогли восстановить свои суверенные обязанности в рамках международной политики Украины, признанных границ и законный рабочий персонал смог выполнять свои обязанности, исключить постороннее вмешательство, угрозы или неприемлемо тяжелые условия труда. Это также позволит МАГАТЭ провести верификацию в соответствии с гарантиями Украины обязательств в безопасных и надежных условиях и своевременно. Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ и его Генерального директора в помощи Украине в сферах ядерной безопасности, физической безопасности и внедрению гарантий во время продолжения РФ захватнической войны против Украины, соблюдая полный украинский суверенитет над своей территорией и инфраструктурой. Как уже было отмечено в резолюции Совета управляющих GOV/2022/17, это неоспоримо, что вторжение России и ее дальнейшее присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий", - отмечается в тексте.

Страны-подписанты осуждают использование Россией дезинформации для попытки оправдать свои незаконные действия в Украине и отмечают, что международное сообщество привлечет РФ к ответственности за ее агрессию, поскольку она должна понести полную ответственность за свои противоправные действия в Украине.

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МАГАТЭ (409) ядерная безопасность (500) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+13
Россия мировой террорист
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14.08.2022 14:53 Ответить
+5
Если не хотите применять действенные инструменты воздействия на агрессора то до лампочки ваши заявления терпилы.
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14.08.2022 15:14 Ответить
+5
магате, рівно як оон і її виплодки, повинна залишитися без учасників і згинути, як помилка світового люду у 20 столітті.
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14.08.2022 15:26 Ответить
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зараз рашка засудить, з підтримкою днр,лнр,пмр,ю.осетія,абхазія,сірія,кндр,венесуєла,белоруссія,нікарагуа а їн.....
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14.08.2022 14:51 Ответить
Россия мировой террорист
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14.08.2022 14:53 Ответить
Und?
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14.08.2022 14:54 Ответить
Шо ж нас так мало підтримує -- в світі більше 200 краін
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14.08.2022 14:59 Ответить
решта країн чхати хотіли на радіоактивну хмару , бо до неї будет далеко
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14.08.2022 15:07 Ответить
Вангую---- >>>> ( ГЛУБОЧАЙШАЯ Озабоченность, галактического масштаба)
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14.08.2022 15:09 Ответить
из статьи совершенно непонятно кто подписывал заявление.? О-о Чья юрисдикция?
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14.08.2022 15:09 Ответить
42 країни, учасники МАГАТЕ. Там написано
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14.08.2022 15:12 Ответить
Если не хотите применять действенные инструменты воздействия на агрессора то до лампочки ваши заявления терпилы.
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14.08.2022 15:14 Ответить
"дественниє інструмєнти" у них як і у зелених ******** зроблені з асфальту...
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14.08.2022 15:30 Ответить
Смени уже пластинку. Твоего интеллекта хватает только на асфальт?))) Выдай что- нибудь умное. Напрягись)))
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14.08.2022 16:32 Ответить
магате, рівно як оон і її виплодки, повинна залишитися без учасників і згинути, як помилка світового люду у 20 столітті.
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14.08.2022 15:26 Ответить
Очередное беспокойство и глубокая озабоченность параше по барабану. Они даже не обратят внимания на это заявление. Будут и дальше угрожать накрыть Европу ядерным пеплом до тех пор пока мы не прогоним их с нашей земли. Нужно больше оружия, а не бесполезные заявления...
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14.08.2022 15:36 Ответить
МАГАТЕ- филиал ООН, значить толку ни какого.
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14.08.2022 15:52 Ответить
а сама МАГАТЭ не видела ситуацию? Или теперь нужно менять эту бесполезную организацию на мобильно-силовую службу,которая ЗАСТАВЛЯЕТ выполнять обязанности по безопасности,особенно при военных действиях..У ООН есть специальный мандат на подобные военные операции в случае,если убеждения "не доходят" до нарушителя атомной безопасности. МАГАТЭ уже показало свою слабость,начав "призывы к сторонам конфликта".прекрасно понимая,что есть только ОДНА сторона,которая причинила опасность ядерной катастрофы-россия.
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14.08.2022 16:23 Ответить
Гопніку треба дати по яйцях: десант НАТО на ЗАЄС та повна зачистка 30 км. зони від окупантів які несуть терористичну загрозу всьому людству!
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14.08.2022 16:40 Ответить
Краще б крилатих ракет на смердючий кремль направили...
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14.08.2022 16:43 Ответить
Цікаво, чи після цього листа МАГАТЕ, зокрема його Генеральний директор Маріано Ґроссі будуть говорити про те, що "РФ продовжує загарбницьку війну проти України", або про "необхідність повного українського суверенітету над своєю територією та інфраструктурою"??
Адже це ті країни, які більшістю голосів можуть поміняти керівництвоіМАГАТЕ і Маріано Ґроссі зокрема... Не допоможуть йому касапи, китайози і індійці...
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14.08.2022 17:11 Ответить
Пока кое-кто ежедневно запиливает "героические" видосики, кто-то (США) собирает до кучи Рамштайн,дает ленд-лиз и пр. плюшки, организовывает санкции, заявления, вроде этого и пр. непубличное давление на рашарейх.

Но для пересичного зрителя зомбимарафона найвелычнейший лидор ********** и герой --боневтик(четырежды уклонист) трус и лгун---нарид не поумнел...
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14.08.2022 17:19 Ответить
Не можна коверкати слово "народ", якщо кажеш про українців. Це робить тільки кацапня.
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14.08.2022 18:41 Ответить
В сраку запхніть свою заяву.
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14.08.2022 17:56 Ответить
Забули стурбованість і занепокоєння..Ідіоти.Нічого в головах немає не розуміють що вони справу мають с русскими фашистами це сволота яку тільки ніщити треба !
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14.08.2022 18:01 Ответить
Вот когда 43 страны поставят вооружение, а ещё лучше предоставят свой военный контингент.....а так эти сопли и слюни кацапам до сраки!
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14.08.2022 19:20 Ответить
 
 