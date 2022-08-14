43 страны направили МАГАТЭ совместное заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции

В совместном заявлении раздаются призывы к РФ о выводе войск с территории ЗАЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

Совместное заявление от 12 августа 2022 г. о ситуации на Запорожской атомной электростанции подписали представители от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, США, а также Европейского Союза.

"Неспровоцированная и неоправданная захватническая война Российской Федерации против Украины, суверенного государства грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Мы решительно поддерживаем важность фундаментальных семи столбов безопасности и физической безопасности при использовании ядерной энергии, изложенных Генеральным директором МАГАТЭ Гросси. Контроль России над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшей атомной электростанцией Европы – большая опасность для этих принципов. Размещение кадровых российских военных и оружия на ядерном объекте является неприемлемым и пренебрегает безопасностью, физической безопасностью и принципами гарантий, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать", - говорится в тексте.

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Также в заявлении указано, что присутствие российских войск на Запорожской атомной электростанции препятствует оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ и мешает МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и все остальное, а также неуполномоченный персонал из Запорожской АЭС, ее ближайшего окружения, и всей Украины, таким образом, чтобы оператор и украинские власти смогли восстановить свои суверенные обязанности в рамках международной политики Украины, признанных границ и законный рабочий персонал смог выполнять свои обязанности, исключить постороннее вмешательство, угрозы или неприемлемо тяжелые условия труда. Это также позволит МАГАТЭ провести верификацию в соответствии с гарантиями Украины обязательств в безопасных и надежных условиях и своевременно. Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ и его Генерального директора в помощи Украине в сферах ядерной безопасности, физической безопасности и внедрению гарантий во время продолжения РФ захватнической войны против Украины, соблюдая полный украинский суверенитет над своей территорией и инфраструктурой. Как уже было отмечено в резолюции Совета управляющих GOV/2022/17, это неоспоримо, что вторжение России и ее дальнейшее присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий", - отмечается в тексте.

Страны-подписанты осуждают использование Россией дезинформации для попытки оправдать свои незаконные действия в Украине и отмечают, что международное сообщество привлечет РФ к ответственности за ее агрессию, поскольку она должна понести полную ответственность за свои противоправные действия в Украине.

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