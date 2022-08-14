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Новости Война
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Хранил в квартире оружие и антиукраинские агитационные материалы. В Одессе разоблачили коллаборанта, - Братчук

боєприпаси

Правоохранители задержали в рамках контрдиверсионной операции одессита, подозреваемого в причастности к сотрудничеству с РФ. Во время обыска у него обнаружили не только антиукраинские агитационные материалы, но и оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает "Укринформ".

"Одесские правоохранители задержали гражданина, дома у которого нашли не только агитационные материалы, но и оружие и боеприпасы. В настоящее время следователи устанавливают, задержан ли причастный к диверсионной деятельности. Окончательную квалификацию предоставит суд", - отметил Братчук.

По его словам, в августе возросло количество задержаний пособников врага, причем жители Одессы, как и Николаева, активно помогают стражам порядка в разоблачении агитаторов и корректировщиков огня.

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"Почти все данные, поступающие в правоохранительные органы о деятельности местных коллаборантов, подтверждаются", - уточнил Братчук.

Представитель ОВА добавил, что не уменьшается минно-взрывная опасность на морском побережье, к которому штормовые волны постоянно приносят морские мины.

"Буквально сегодня саперное подразделение уничтожит одну из мин, которую шторм сорвал с якоря, но, к счастью, ее обнаружили в субботу", - уточнил он и в очередной раз предостерег от пребывания на побережье.

Одесса (7921) коллаборационизм (883) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+27
Сьогодні в ночі, жінка приїхала з України, відвозила допомогу ЗСУ. Їхала зі Львова до Праги автобусом з Ізмаїла. В автобусі сама вата, хотіли руських фільмів і музики. Коли моя жінка була проти, то казали що нас більше і вас переголосуємо. Але вони не знають мою жінку, вона добилася того, щоб кацапське лайно вимкнули.
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14.08.2022 15:34 Ответить
+8
саме так, дали право голоса худобі, вона і наголосує як худоба. Право голосу має бути тільки у громадян, а громадянином є той, у кого високий рівень соціальної відповідальності. Ті, що думають сракою або брюхом мають нульовий рівень соціальної відпвідальності.
Респект вашій жінці.
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14.08.2022 15:48 Ответить
+5
о, мій комент вибили!!))
тоді запитаю інакше, це ті праваахаронці які тепер від 60к отримують, в ОДЕСІ - затримали ОДНОГО колаборанта???? браво Моні СТИРЬскому!!))
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14.08.2022 15:39 Ответить
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Условный срок этому негодяю!
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14.08.2022 15:25 Ответить
Тих хто затримував його , негайно оштрафувати . Затриманому особисте вибачення
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14.08.2022 15:43 Ответить
прысудыть читати Кобзаря, падлі такій!!!! хай знає!!
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14.08.2022 15:28 Ответить
Так, спочатку присудять. Але захист надасть довідку від проктолога, що у підзахисного "руская чєлюсть", і Шевченка замінять на Пушкіна.
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14.08.2022 17:13 Ответить
Одеса - це культурна столиця
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14.08.2022 15:34 Ответить
Сьогодні в ночі, жінка приїхала з України, відвозила допомогу ЗСУ. Їхала зі Львова до Праги автобусом з Ізмаїла. В автобусі сама вата, хотіли руських фільмів і музики. Коли моя жінка була проти, то казали що нас більше і вас переголосуємо. Але вони не знають мою жінку, вона добилася того, щоб кацапське лайно вимкнули.
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14.08.2022 15:34 Ответить
саме так, дали право голоса худобі, вона і наголосує як худоба. Право голосу має бути тільки у громадян, а громадянином є той, у кого високий рівень соціальної відповідальності. Ті, що думають сракою або брюхом мають нульовий рівень соціальної відпвідальності.
Респект вашій жінці.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:48 Ответить
о, мій комент вибили!!))
тоді запитаю інакше, це ті праваахаронці які тепер від 60к отримують, в ОДЕСІ - затримали ОДНОГО колаборанта???? браво Моні СТИРЬскому!!))
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14.08.2022 15:39 Ответить
Не нагнетай. Они исправятся
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14.08.2022 15:44 Ответить
Які страшні **********! Навіть в сталінські часи малокаліберна зброя ( а на фото патроні 22 LR) була дозволена для широкого загалу. Але ж ми живемо не в сталінські часи. В часи НЕЗАЛЕЖНОЇ України. Судячи по всьому - і від здорового глузду також.
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14.08.2022 15:46 Ответить
Ти мабуть й на жiнцi так дригаЭшся,як тексти читаЭш...Ну добре,хай не до кiнця,але хоч би до середини мiг би й здюжити- "виявили не лише антиукраїнські агітаційні матеріали.."
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14.08.2022 15:58 Ответить
Зря Вы так про мелкашку. Многие ошибочно считают мелкашку чуть ли не игрушкой, несерьезным калибром. Но на 50 метров даже дозвуковой мелкашечный боеприпас спокойно пробивает бок 200-литровой металлической бочки. У меня на участке такая стоит, для сжигания всяких бодылей, я в ней отверстия для доступа воздуха именно из мелкашки "насверлил", с 50 метров.
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14.08.2022 17:49 Ответить
Цих падлюк вже як срусні! Чому не дадуть довічне привселюдно? Щоб інші думали (якщо є чим)
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14.08.2022 16:00 Ответить
Для чого нам це гімно на довічному, міняти на наших полонених з екстрадицією до підарашки.
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14.08.2022 20:14 Ответить
На гілляку гниду!
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14.08.2022 16:39 Ответить
да какой там суд, Братчук видимо не знает, что одесские судьи выписывают коллаборантам, любителям россии, да и просто врагам Украины условные сроки? С судьями б для начала разобрались, за прошлый месяц как минимум троим условные сроки!
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14.08.2022 17:14 Ответить
А ви думаєте такого лайна мало в Дніпрі чи Запоріжжі?Повно.Тільки,поки що,примовкли.
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14.08.2022 17:36 Ответить
та ты подумай как эти гады буквально в августе так резко и много проникли в город! КАК? Ведь и близко не было такого там. Но наши красавы быстро их взяли! Профессионалы---не отнять! Там в Одессе все почти такие. Враг не пройдёт.
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14.08.2022 19:40 Ответить
 
 