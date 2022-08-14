Хранил в квартире оружие и антиукраинские агитационные материалы. В Одессе разоблачили коллаборанта, - Братчук

Правоохранители задержали в рамках контрдиверсионной операции одессита, подозреваемого в причастности к сотрудничеству с РФ. Во время обыска у него обнаружили не только антиукраинские агитационные материалы, но и оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает "Укринформ".

"Одесские правоохранители задержали гражданина, дома у которого нашли не только агитационные материалы, но и оружие и боеприпасы. В настоящее время следователи устанавливают, задержан ли причастный к диверсионной деятельности. Окончательную квалификацию предоставит суд", - отметил Братчук.

По его словам, в августе возросло количество задержаний пособников врага, причем жители Одессы, как и Николаева, активно помогают стражам порядка в разоблачении агитаторов и корректировщиков огня.

Также читайте: Коллаборанты на Харьковщине украли российскую "гуманитарку" и отравились, - СМИ

"Почти все данные, поступающие в правоохранительные органы о деятельности местных коллаборантов, подтверждаются", - уточнил Братчук.

Представитель ОВА добавил, что не уменьшается минно-взрывная опасность на морском побережье, к которому штормовые волны постоянно приносят морские мины.

"Буквально сегодня саперное подразделение уничтожит одну из мин, которую шторм сорвал с якоря, но, к счастью, ее обнаружили в субботу", - уточнил он и в очередной раз предостерег от пребывания на побережье.