Министр обороны Словакии Надь опроверг информацию, распространяемую иностранными СМИ: Наши самолеты МиГ-29 не в Украине

В Словакии подчеркнули, что не передавали самолеты Украине.

Об этом написал министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самолеты до сих пор размещены на военном аэродроме в Сляче и будут охранять воздушное пространство страны до конца августа. Граждане смогут их увидеть на SIAF – Словацком международном авиационном фестивале.

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"Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится", - подчеркнул Надь.