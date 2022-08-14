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Новости Война
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Министр обороны Словакии Надь опроверг информацию, распространяемую иностранными СМИ: Наши самолеты МиГ-29 не в Украине

міг29

В Словакии подчеркнули, что не передавали самолеты Украине.

Об этом написал министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самолеты до сих пор размещены на военном аэродроме в Сляче и будут охранять воздушное пространство страны до конца августа. Граждане смогут их увидеть на SIAF – Словацком международном авиационном фестивале.

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"Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится", - подчеркнул Надь.

Автор: 

авиация (2852) Словакия (994) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+12
Ермако-подляковские пи@@расы, которые сдают все данные, до которых дотянутся их зелёные ручёнки!
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14.08.2022 16:30 Ответить
+9
от ты ж елки-палки... хто ж так поторопился нас радовать???
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14.08.2022 15:53 Ответить
+7
Але їх можуть вкрасти закарпатські контрабасисти...
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14.08.2022 15:51 Ответить
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ну, так это ж очевидно
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14.08.2022 15:50 Ответить
Але їх можуть вкрасти закарпатські контрабасисти...
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14.08.2022 15:51 Ответить
от ты ж елки-палки... хто ж так поторопился нас радовать???
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14.08.2022 15:53 Ответить
Ермако-подляковские пи@@расы, которые сдают все данные, до которых дотянутся их зелёные ручёнки!
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14.08.2022 16:30 Ответить
Какик все данные они сдают, и сколько они уже сдали, бот?
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14.08.2022 18:18 Ответить
Германцы давят. Слава Годфриду
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14.08.2022 15:56 Ответить
А кто это 3,14 , какое им дело, сидят на проплате рф и громко гавкоют.
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14.08.2022 15:59 Ответить
Запчасти и боеприпасы в Украине, а сами самолеты прибудут позже....
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14.08.2022 16:01 Ответить
У відкритому доступі з'явилось відео, яке вказує - пропаганда Кремля уже почала лякати своїх громадян тим, що Збройні Сили України начебто отримали від США тактичні ракети типу MGM-140 ATACAMS із дальністю стрільби до 300 кілометрів. Рашистські пропагандони говорять, що ЗСУ неодмінно застосують такі ракети не тільки для ударів по окупованому Криму, але й битимуть по інфраструктурним об'єктам на території РФ, від Ростова до Смолєнска. Тому звичайним оркам потрібно бути "бдітєльними".
У відкритому доступі також з'явились фото "методичок" для жителів тимчасово окупованого Криму, укладених "на випадок надзвичайних ситуацій". Ці "методички" в цілком радянському закликають своїх читачів покласти у "тривожний чемодан" сірники, ліхтарик та радіоприймач. Ну і також - створити запас продуктів, для приготування яких "потрібен мінімальний запас води", або взагалі не вода не потрібна.
https://t.me/spekamedia/3619
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14.08.2022 16:03 Ответить
Якщо це правда,то дуже хорошо--нехай не сплять і ждуть прильотів.
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14.08.2022 17:25 Ответить
Дуже багато лівої інформації, вигадані, фейкові новини, а ще за останні дні багато ботів для приниження гідності ЗСУ,проти переселенців, волонтерів. Кому це потрібно
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14.08.2022 16:04 Ответить
іде не тільки гаряча, а й інформаційна війна. та й в Україні ще, мабуть, повно агентів, консерв і всіляких зрадників типу Наумова і Кулініча. тільки їх ще не викрили.
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14.08.2022 20:06 Ответить
про корисних ідіотів ще забули.
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14.08.2022 21:26 Ответить
Правильно - правильно. Це не ми. Їх в кожному магазині можна купити.
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14.08.2022 16:20 Ответить
МІГ-и на аеродромі у Слячі захистять повітряний простір Словаччини??? Чомусь згадалися МІГ-и в Молдавії... і чого б то? Словаки вийо.уються, не розуміючи, яка пиз.а їм ломиться. Парочка крилатих ракет - і від Слячі з міг-ами не залишиться мокрого місця. Московську орду треба зупиняти в Україні і всім світом. Поки не пізДно...
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14.08.2022 16:36 Ответить
В кого Шо....
В одній країні Фестиваль
В інший Війна....
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14.08.2022 16:52 Ответить
Ну коли вже зелені жаби не будуть ставити воза вперед кобили? Скільки вже можна брехати мерзотникі?
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14.08.2022 17:22 Ответить
Модернiзацiя МIГ-29 в Рашi визнана недоцільною, через корозію і застарілiсть конструкції. У Словаччини 10 літаків МіГ 29АС, це розробка 70-х років, у Словаччині вони з часів Варшавського договору, і якось я сумніваюсь, що вони потiм обслуговувалися, Словаччина-країна НАТО. Тут промайнуло, що Україна забирає цей непотріб на запчастини. Літати на них в бойовій обстановці, вже небезпечно, а ремонтувати можливо у Львовi
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14.08.2022 17:25 Ответить
Каких 70х?
В 2006 году модернизация была под стандарт НАТО
И продление ресурса на 12 лет
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14.08.2022 18:02 Ответить
У серпні 1972 року замовнику була пред'явлена друга редакція аванпроекту Міг-29. Це якi роки? Міг-29АС, серед перших розробок Міг-29 Хто їм, країнi НАТО, постачав новi запчастини? Нi в Словаччинi, нi в Украаїнi? їх немає. У Львовi ставили якесь додаткове обладнаня для стрiльби.
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14.08.2022 18:37 Ответить
Тим часом в США заговорили про а-29 та ат-6, далеко не те що хотілося б але й такі згодяться якщо дадуть штук 50.
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14.08.2022 17:31 Ответить
Дам не дам, дам не вам, дам але пізніше.
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14.08.2022 18:13 Ответить
 
 