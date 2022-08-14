Министр обороны Словакии Надь опроверг информацию, распространяемую иностранными СМИ: Наши самолеты МиГ-29 не в Украине
В Словакии подчеркнули, что не передавали самолеты Украине.
Об этом написал министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, самолеты до сих пор размещены на военном аэродроме в Сляче и будут охранять воздушное пространство страны до конца августа. Граждане смогут их увидеть на SIAF – Словацком международном авиационном фестивале.
"Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится", - подчеркнул Надь.
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+12 Валентин Пруденко
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+9 Вася Шевченко #371210
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+7 Харьков Сумской
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У відкритому доступі також з'явились фото "методичок" для жителів тимчасово окупованого Криму, укладених "на випадок надзвичайних ситуацій". Ці "методички" в цілком радянському закликають своїх читачів покласти у "тривожний чемодан" сірники, ліхтарик та радіоприймач. Ну і також - створити запас продуктів, для приготування яких "потрібен мінімальний запас води", або взагалі не вода не потрібна.
https://t.me/spekamedia/3619
В одній країні Фестиваль
В інший Війна....
В 2006 году модернизация была под стандарт НАТО
И продление ресурса на 12 лет