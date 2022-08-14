РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11963 посетителя онлайн
Новости Война
15 684 57

ВСУ ударили по Антоновскому мосту, чтобы закрепить его статус "окончательно непроездного", - спикер Сил обороны Юга Гуменюк

міст,антонівський

Вооруженные Силы Украины в ночь на воскресенье нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на территории временной занятой российскими оккупантами Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем огневой контроль за транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередные "жесты доброй воли" в нужном нам направлении", - сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона в воскресенье.

По ее словам, новый удар по Антоновскому мосту был нанесен для того, чтобы закрепить его статус "окончательно непроездного".

При этом, отвечая на вопрос ведущей о том, действительно ли ВСУ удалось повредить все стационарные каналы поставок тяжелого вооружения оккупантов с левого на правый берег Днепра в Херсонской области, Гуменюк сказала: "да, это означает, что тяжелая техника и перевозка запасов боеприпасов чрезвычайно усложнены вплоть до невозможности (таких перевозок. – Ред.). Мы продолжаем уточнять все результаты и когда получим абсолютную оценку, в том числе экспертную, для понимания того, что эти артерии уже не могут использоваться, то провозгласим это".

Также смотрите: В Херсонской области оккупанты демонтировали памятники Героям Небесной сотни и Ко Дню независимости, - ОВА. ФОТО

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ОК "Південь" также отметила, что в настоящее время руководящий состав военных подразделений оккупантов использует на Правобережье "остатки транспортных путей" для эвакуации на левый берег Днепра.

"Для рядового личного состава (военных подразделений оккупантов. – Ред.) это означает, что им приходится оставаться на месте и принимать волю судьбы. Украина – гуманная страна и соблюдает нормы международного гуманитарного права, поэтому в плену им будет лучше, чем даже после возвращения в свою страну", - подытожила Гуменюк.

Ранее в соцсетях появилась информация о нанесении украинской армией нового удара по Антоновскому мосту.

Напомним, 10 августа 2022 высокоточные удары украинской стороны привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники. В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который остается структурно взорванным.

На прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 года Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения своих военных.

Также смотрите: Защитники Украины снова нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся уязвимыми. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу зависит только от двух понтонных пунктов переправы. Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, будет ключевым фактором выносливости российских сил.

мост (1031) обстрел (27885) Херсон (2897) Херсонская область (4895)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
в смысле... наступать не даст?
а подвозить боезапас и технику тоже не даст...и увозить 300 и 200 (побольше) тоже не даст... и подвозить новых кандидатов в 200/300 тоже не даст...ну это ж не мелочи...
показать весь комментарий
14.08.2022 15:51 Ответить
+25
Щож , орда ! На правому березі , вам хана !
показать весь комментарий
14.08.2022 15:46 Ответить
+18
Жоден паром і світі не замінить мосту . Наприклад - нахея ж тоді вам було - будувати керченський міст , там вже ж були пороми . ?? Морські до речі , не якісь срані понтони .
По друге , добре плавати на тій херні по Волзі - на навчаннях , коли тебе ніхто не обстрілює .
А - тут вам нє здєсь . Тут - парочку таких ******** Хаймарси втоплять , і кінець всяким переправам . Більше не захочеться . .
показать весь комментарий
14.08.2022 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щож , орда ! На правому березі , вам хана !
показать весь комментарий
14.08.2022 15:46 Ответить
правобережна групіровка орків переведена в статус копитних лемінгів самовбивць
показать весь комментарий
14.08.2022 17:37 Ответить
в смысле... наступать не даст?
а подвозить боезапас и технику тоже не даст...и увозить 300 и 200 (побольше) тоже не даст... и подвозить новых кандидатов в 200/300 тоже не даст...ну это ж не мелочи...
показать весь комментарий
14.08.2022 15:51 Ответить
сложные логистические задачи не под силу "второй армии мира" =)
показать весь комментарий
14.08.2022 16:12 Ответить
Настолько возможно, как и Киев за три дня.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:12 Ответить
російські свинособаки Київ хотіли не за три дні, а за два. За три дні вони збирались всю Україну захопити.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:19 Ответить
Ти знов тут? Його в двері виштовхують, а воно в вікно лізе з своєю волгою під сил-сранню. Киш, кацапня лаптєнога!
показать весь комментарий
14.08.2022 16:13 Ответить
Жоден паром і світі не замінить мосту . Наприклад - нахея ж тоді вам було - будувати керченський міст , там вже ж були пороми . ?? Морські до речі , не якісь срані понтони .
По друге , добре плавати на тій херні по Волзі - на навчаннях , коли тебе ніхто не обстрілює .
А - тут вам нє здєсь . Тут - парочку таких ******** Хаймарси втоплять , і кінець всяким переправам . Більше не захочеться . .
показать весь комментарий
14.08.2022 16:40 Ответить
Реєстрація: 14.08.2022 =) Все понятно, товарищ рядовой =)))))
показать весь комментарий
14.08.2022 16:34 Ответить
ну чому зразу рядовой? бери вище - єфрейтор!!!
показать весь комментарий
14.08.2022 17:00 Ответить
Ти прямо як Герінг після оточення німців під Сталінградом Той Гітлеру "повітряний міст" обіцяв А у кацапів мабуть буде "телепорт"
показать весь комментарий
14.08.2022 16:41 Ответить
Телепорт - то довго. Поки його зліплять (як завше - дендро-фекальним методом і кривими руками), техніку, ********** і самих орків якось доставляти все ж потрібно. От мітя рагозін і поставить Великого Батута. А може навіть два або і три.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:06 Ответить
Навiщо "подвозить\увозить"? Стикс Днiпро всiх прийме...але ракiв рокiв зотри iсти не буду...
показать весь комментарий
14.08.2022 16:04 Ответить
Були раки, стануть лобстери
показать весь комментарий
14.08.2022 16:39 Ответить
Чого? М"ясо їдять тільки самки Самці їдять лише рослинну їжу
показать весь комментарий
14.08.2022 16:43 Ответить
Вы споритеис пригожинским троллем. Ему все равно. У него оплата в печатные знаки.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:00 Ответить
Чим показове відео попадання по Антонівському мосту?

Так, це свіже відео, ранішнє. Показове воно тим, що окупант вчиться, аналізує, та вирішує свої гештальти. Вони насунули до мосту стільки ППО, що відкрили Крим біля Саків, та зняли його з інших напрямків. Вони показують його важливість такими ходами, що ми не можемо на таку бережність не відповісти

Так, вони дещо уже можуть збити, але цілим роєм ракет різних комплексів. І тільки осколковою хмарою збити з курсу декілька снарядів Хаймарсів. Але головне тут в двох аспектах - ми всеодно попадемо і вони забагато ресурсів кинули на охорону цього мосту. Значить - відкритими залишаються інші ділянки фронту. Їхня велич оборонки не може перекрити усі ділянки фронту ППО - а ми можемо це використовувати. Ракетами проти РЛС, тому що тут велике скупчення ППО, та успішній роботі нашої авіації на інших частинах фронту.

Це саме той успішний він-він кейс, де трьома Хаймарсами виконується ну дуже багато успішного на фронті. Знищення штабів, складів, ППО, РЛС та відкриття ділянок для нашої успішної роботи. А ще шалений страх командування в штабах та задіяні великі ресурси на пошуки Хаймарсів. Всього три комплекси

Слава ЗСУ!
https://t.me/PriceTimeBest/3430
показать весь комментарий
14.08.2022 18:14 Ответить
буде легше стояти в обороні для ЗСУ.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:52 Ответить
3433333
показать весь комментарий
14.08.2022 15:53 Ответить
вооот, правильно. Пусть начинают рассеиваться с левого берега на правый. Процесс рассеивания - он такой: его легко начать, но трудно остановить.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:54 Ответить
Летаргия была?
Тогда сообщаю, что передовые группы кацапов заходили на окраины Киева и Харькова.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:10 Ответить
Над аккаунтом еще пыль не улеглась. Специально для этого зарегился?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:27 Ответить
Это пригожинакий тролль, прикидывается шо он"Шевченко", а на самом деле хвамилия и звание-ефрейтор-клавишкик, Обстолбху..беев.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:06 Ответить
згодна..вирізати, травити, душити, підривати легше...вони ж поссяти будуть боятись вийти, курви
показать весь комментарий
14.08.2022 15:58 Ответить
Ночами глотки різати кацапам будуть - тільки так можна іх вибити із нашоі краіни !
показать весь комментарий
14.08.2022 16:05 Ответить
І надовго вони там "розселяться"? Тиждень? Два? Місяць? І чим ти оту "орду в декілька десятків тисяч годувать там будеш? Звідки харчі брать? Ти хоч трохи уявляєш СКІЛЬКИ треба продуктів щоб прогодувать добу хоча-б сотню здорових чоловіків? Це мотострілецька рота Щоб приготувать їм обід треба польову кухню А вона зараз у військах РФ не передбачена Там зараз у польових умовах поклалися на сухі пайки А ти коли-небудь хоч тиждень "сухпаєм" харчувався? І харчування - це лише один з "нюансів"
показать весь комментарий
14.08.2022 16:15 Ответить
Зранку відео про цю подію вже викладали на інших ресурсах.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:50 Ответить
Так гарне кiно завжди рекомендуют для перегляду...
показать весь комментарий
14.08.2022 16:06 Ответить
Правый берег вычистит Украина, а как наступать на Крым. Форсирование Днепра -- это не шоу.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:55 Ответить
Там уже отримали техніку від німців для такого випадку.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:57 Ответить
Через мелитополь
показать весь комментарий
14.08.2022 16:01 Ответить
А ви карту Украiни дивилися?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:07 Ответить
Бывает такое, что гуглмэп раздаёт баны, а на глобусе - сильно мелко.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:13 Ответить
Это чувак тролль.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:07 Ответить
это просто свежезареганый кацап из белогородской области.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:28 Ответить
После очистки правого берега, ЗСУ возьмут под огневой контроль Чонгар и Перекоп и будут продолжать выбивать склады с БК для левобережной групировки рашистов. у орков не останется выбора, - либо отползать под ударами пологовско-гуляй-польской групировки ЗСУ, либо стоять до конца в буквальном смысле этого слова, т.е. сдохнуть.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:15 Ответить
как-то так.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:17 Ответить
а нам как перебраться потом?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:25 Ответить
Для тех, кто в русском танке, - наши УЖЕ там. В районе Гуляй-Поля, Полог.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:32 Ответить
Выше написали - через Мелитополь.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:38 Ответить
По левому берегу.
показать весь комментарий
14.08.2022 19:40 Ответить
Последний штрих.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:08 Ответить
кинет ********** своих точно.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:14 Ответить
Теперь хорошо бы было уничтожать поезда и вагоны РФ повсеместно докуда можно достать!
показать весь комментарий
14.08.2022 16:44 Ответить
Может для начала прекратить помогать РФ продавать в Европу газ? А то получается разрыв шаблона, не покупайте российский газ а сами его качаете, а потом можешь начинать поезда под откос пускать.
показать весь комментарий
14.08.2022 20:03 Ответить
Питання. А ми самі збираємось наступати на лівий берег чи ні? Мабуть що ні , бо мостів нема, а інакше як?
показать весь комментарий
14.08.2022 19:24 Ответить
С севера, не пересекая Днепр.
показать весь комментарий
14.08.2022 19:41 Ответить
боюсь спросить, а у вас по остальным предметам тоже все трояки были?
показать весь комментарий
14.08.2022 21:30 Ответить
 
 