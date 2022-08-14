ВСУ ударили по Антоновскому мосту, чтобы закрепить его статус "окончательно непроездного", - спикер Сил обороны Юга Гуменюк
Вооруженные Силы Украины в ночь на воскресенье нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на территории временной занятой российскими оккупантами Херсонской области.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы продолжаем огневой контроль за транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередные "жесты доброй воли" в нужном нам направлении", - сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона в воскресенье.
По ее словам, новый удар по Антоновскому мосту был нанесен для того, чтобы закрепить его статус "окончательно непроездного".
При этом, отвечая на вопрос ведущей о том, действительно ли ВСУ удалось повредить все стационарные каналы поставок тяжелого вооружения оккупантов с левого на правый берег Днепра в Херсонской области, Гуменюк сказала: "да, это означает, что тяжелая техника и перевозка запасов боеприпасов чрезвычайно усложнены вплоть до невозможности (таких перевозок. – Ред.). Мы продолжаем уточнять все результаты и когда получим абсолютную оценку, в том числе экспертную, для понимания того, что эти артерии уже не могут использоваться, то провозгласим это".
Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ОК "Південь" также отметила, что в настоящее время руководящий состав военных подразделений оккупантов использует на Правобережье "остатки транспортных путей" для эвакуации на левый берег Днепра.
"Для рядового личного состава (военных подразделений оккупантов. – Ред.) это означает, что им приходится оставаться на месте и принимать волю судьбы. Украина – гуманная страна и соблюдает нормы международного гуманитарного права, поэтому в плену им будет лучше, чем даже после возвращения в свою страну", - подытожила Гуменюк.
Ранее в соцсетях появилась информация о нанесении украинской армией нового удара по Антоновскому мосту.
Напомним, 10 августа 2022 высокоточные удары украинской стороны привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники. В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который остается структурно взорванным.
На прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 года Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения своих военных.
Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся уязвимыми. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу зависит только от двух понтонных пунктов переправы. Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, будет ключевым фактором выносливости российских сил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а подвозить боезапас и технику тоже не даст...и увозить 300 и 200 (побольше) тоже не даст... и подвозить новых кандидатов в 200/300 тоже не даст...ну это ж не мелочи...
По друге , добре плавати на тій херні по Волзі - на навчаннях , коли тебе ніхто не обстрілює .
А - тут вам нє здєсь . Тут - парочку таких ******** Хаймарси втоплять , і кінець всяким переправам . Більше не захочеться . .
СтиксДнiпро всiх прийме...але ракiв рокiв зотри iсти не буду...
Так, це свіже відео, ранішнє. Показове воно тим, що окупант вчиться, аналізує, та вирішує свої гештальти. Вони насунули до мосту стільки ППО, що відкрили Крим біля Саків, та зняли його з інших напрямків. Вони показують його важливість такими ходами, що ми не можемо на таку бережність не відповісти
Так, вони дещо уже можуть збити, але цілим роєм ракет різних комплексів. І тільки осколковою хмарою збити з курсу декілька снарядів Хаймарсів. Але головне тут в двох аспектах - ми всеодно попадемо і вони забагато ресурсів кинули на охорону цього мосту. Значить - відкритими залишаються інші ділянки фронту. Їхня велич оборонки не може перекрити усі ділянки фронту ППО - а ми можемо це використовувати. Ракетами проти РЛС, тому що тут велике скупчення ППО, та успішній роботі нашої авіації на інших частинах фронту.
Це саме той успішний він-він кейс, де трьома Хаймарсами виконується ну дуже багато успішного на фронті. Знищення штабів, складів, ППО, РЛС та відкриття ділянок для нашої успішної роботи. А ще шалений страх командування в штабах та задіяні великі ресурси на пошуки Хаймарсів. Всього три комплекси
Слава ЗСУ!
https://t.me/PriceTimeBest/3430
Тогда сообщаю, что передовые группы кацапов заходили на окраины Киева и Харькова.