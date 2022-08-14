Украинские воины уничтожили вражеский танк, САУ и боевую машину десанта, - ОК "Південь"

Украинцы уничтожили вражескую технику и живую силу противника.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что ночью на южном направлении украинские ракетно-артиллерийские подразделения при отработке огневых задач уничтожили 9 оккупантов, вражеский танк Т-72, ​​самоходную артустановку и боевую машину десанта. Остальные потери врага уточняются.

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Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенные изменения в его составе и положении не фиксируются. Продолжая огневой контроль над транспортно-логистическими артериями оккупированных территорий, за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной.

Ранее сообщалось, что на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок нанесли удары по российским оккупантам.