Ущерб окружающей среде от пожаров на Тростянецкой шоколадной фабрике, куда оккупанты не допускали ГСЧС, достигает 10,6 млн гривен, - Госэкоинспекция
Тростянецкая шоколадная фабрика в Сумской области вследствие обстрелов оккупантами горела более суток.
Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции, передает Цензор.НЕТ.
Государственная экологическая инспекция в Сумской области проработала информацию о негативном влиянии на окружающую среду вследствие действий российских оккупантов на территории ЧАО "Монделис Украина". Известно, что во второй половине марта 2022 г. во время временной оккупации города Тростянец войсками РФ на местной шоколадной фабрике произошло несколько пожаров.
Согласно информации предприятия, там сгорело около 13 000 квадратных метров корпуса производства печенья, 900 квадратных метров тентованного склада, а также 265 квадратных метров заготовительного участка. Поскольку россияне не допускали спасателей на территорию фабрики для тушения пожаров, на объектах огонь бушевал больше суток. Дымовые облака несли в себе большие объемы попавших в атмосферный воздух вредных веществ.
На основе полученных официальных данных о времени, характере, площадях и местах горения, специалисты инспекции осуществили расчеты ущерба, причиненного вследствие загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения. Общая сумма убытков – 10,6 млн гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тростянецька шоколадна фабрика
Виробляла шоколадки "Milka", "Корона", печиво "Оrео", крекери "Tuc", бісквіти "Барні".
"Фабрика приналежит Mondelez International (ранее - Kraft Foods)
Американский кондитерский гигант Mondelez International решил не закрывать заводы в России…"
Mondelez International платить податки російським терористам, це означає, що вони самі оплатили знищення власної фабрики…
Wespe:
Хочете вам прикол розкажу пов'язаний з цією фабрикою. Місцеві впевнені що це Порошенко наказав р..ні знищити фабрику, щоб у Рошену не було конкурентів…
У лохторату мізки настільки припудрені, що схоже на правду. У всьому винен Порошенко…