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Новости Война
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Ущерб окружающей среде от пожаров на Тростянецкой шоколадной фабрике, куда оккупанты не допускали ГСЧС, достигает 10,6 млн гривен, - Госэкоинспекция

сумщина

Тростянецкая шоколадная фабрика в Сумской области вследствие обстрелов оккупантами горела более суток.

Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции, передает Цензор.НЕТ.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области проработала информацию о негативном влиянии на окружающую среду вследствие действий российских оккупантов на территории ЧАО "Монделис Украина". Известно, что во второй половине марта 2022 г. во время временной оккупации города Тростянец войсками РФ на местной шоколадной фабрике произошло несколько пожаров.

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Согласно информации предприятия, там сгорело около 13 000 квадратных метров корпуса производства печенья, 900 квадратных метров тентованного склада, а также 265 квадратных метров заготовительного участка. Поскольку россияне не допускали спасателей на территорию фабрики для тушения пожаров, на объектах огонь бушевал больше суток. Дымовые облака несли в себе большие объемы попавших в атмосферный воздух вредных веществ.

На основе полученных официальных данных о времени, характере, площадях и местах горения, специалисты инспекции осуществили расчеты ущерба, причиненного вследствие загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения. Общая сумма убытков – 10,6 млн гривен.

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Автор: 

Госэкоинспекция (148) Сумская область (3330) экология (1609) Тростянец (28)


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Топ комментарии
+11
qwest:

Тростянецька шоколадна фабрика

Виробляла шоколадки "Milka", "Корона", печиво "Оrео", крекери "Tuc", бісквіти "Барні".

"Фабрика приналежит Mondelez International (ранее - Kraft Foods)

Американский кондитерский гигант Mondelez International решил не закрывать заводы в России…"

Mondelez International платить податки російським терористам, це означає, що вони самі оплатили знищення власної фабрики…

Wespe:

Хочете вам прикол розкажу пов'язаний з цією фабрикою. Місцеві впевнені що це Порошенко наказав р..ні знищити фабрику, щоб у Рошену не було конкурентів…

У лохторату мізки настільки припудрені, що схоже на правду. У всьому винен Порошенко…
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14.08.2022 17:24 Ответить
+7
Так, а ви шо не знали шо Порошенко на Україну кацапів наслав? Смішно звичайно, але бидломаса на юго-вАстокьЄ навіть в це повірить. Нажаль...
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14.08.2022 17:35 Ответить
+7
Видали цю маячню. Ніхто із місцевих так не думає. Я тут ніколи такого не чув!
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14.08.2022 18:14 Ответить
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qwest:

Тростянецька шоколадна фабрика

Виробляла шоколадки "Milka", "Корона", печиво "Оrео", крекери "Tuc", бісквіти "Барні".

"Фабрика приналежит Mondelez International (ранее - Kraft Foods)

Американский кондитерский гигант Mondelez International решил не закрывать заводы в России…"

Mondelez International платить податки російським терористам, це означає, що вони самі оплатили знищення власної фабрики…

Wespe:

Хочете вам прикол розкажу пов'язаний з цією фабрикою. Місцеві впевнені що це Порошенко наказав р..ні знищити фабрику, щоб у Рошену не було конкурентів…

У лохторату мізки настільки припудрені, що схоже на правду. У всьому винен Порошенко…
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14.08.2022 17:24 Ответить
Так, а ви шо не знали шо Порошенко на Україну кацапів наслав? Смішно звичайно, але бидломаса на юго-вАстокьЄ навіть в це повірить. Нажаль...
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14.08.2022 17:35 Ответить
Не накручуйте себе , пан Грицько
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14.08.2022 17:41 Ответить
У суботу купила Київський від Рошен з фундуком. Разом з сусідкою, Кропивницький, зїли за Перемогу України. Тримайтесь і бережіть себе
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14.08.2022 18:05 Ответить
Видали цю маячню. Ніхто із місцевих так не думає. Я тут ніколи такого не чув!
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14.08.2022 18:14 Ответить
Шкоду заподіяну довкіллю пожежами не повернеш грошима
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14.08.2022 17:40 Ответить
Бізнес на крові. Шкода, що українці втратили робочі місця
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14.08.2022 17:54 Ответить
жоден завод
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14.08.2022 19:49 Ответить
Чёт так и не понял - по какой причине произошло НЕСКОЛЬКО пожаров ?
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14.08.2022 19:46 Ответить
При совдепии эта фабрика выпускала шоколад ,Аленка, популярный был. 100гр плитка. Дети особо любили. Редко в магазинах лежала такая шоколадка. А там в Тростянце были всегда. Иногда в командировку в Сумы ездил с бригадой, набирали побольше. Хороший городок, природа, скромно. Живи работай радуйся. Но вот пришли твари. Твари никогда не умели радоватся, работать тем более. Но больше всего твари ненавидят тех кто это умеет всегда. Я считаю что эта война, и то что мы все раньше замечали в разные времена за северными братанами----и была причина базовая для нападения на нас. Просто терпеть они уже больше не могли.
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14.08.2022 19:54 Ответить
 
 