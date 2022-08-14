Ущерб окружающей среде от пожаров на Тростянецкой шоколадной фабрике, куда оккупанты не допускали ГСЧС, достигает 10,6 млн гривен, - Госэкоинспекция

Тростянецкая шоколадная фабрика в Сумской области вследствие обстрелов оккупантами горела более суток.

Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции, передает Цензор.НЕТ.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области проработала информацию о негативном влиянии на окружающую среду вследствие действий российских оккупантов на территории ЧАО "Монделис Украина". Известно, что во второй половине марта 2022 г. во время временной оккупации города Тростянец войсками РФ на местной шоколадной фабрике произошло несколько пожаров.

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Согласно информации предприятия, там сгорело около 13 000 квадратных метров корпуса производства печенья, 900 квадратных метров тентованного склада, а также 265 квадратных метров заготовительного участка. Поскольку россияне не допускали спасателей на территорию фабрики для тушения пожаров, на объектах огонь бушевал больше суток. Дымовые облака несли в себе большие объемы попавших в атмосферный воздух вредных веществ.

На основе полученных официальных данных о времени, характере, площадях и местах горения, специалисты инспекции осуществили расчеты ущерба, причиненного вследствие загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения. Общая сумма убытков – 10,6 млн гривен.

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