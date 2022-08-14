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Новости Война
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В Энергодаре вследствие обстрела погиб мужчина и его собака, оккупанты намеренно целились в людное место (обновлено) ФОТО

енергодар

Днем оккупанты совершили обстрел улиц Энергодара из артиллерии.

Об этом сообщил городской голова Никополя Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты намеренно обстреляли первый микрорайон Энергодара, а именно целились по улице, где гуляет много гражданских.

"Рашисты целились в прогулочную улочку, где всегда много людей. Также первый микрорайон был выбран не зря — россияне там не поселились. Это тихий пятиэтажный микрорайон в городе. Тактика по Энергодару у них изменилась. Больше нет цели "подружиться", - написал Евтушенко. 

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Также он добавил, что получил информацию от подписчика о том, что после обстрела микрорайона Энергодара на место происшествия начали собираться местные жители.

"Там были люди, которые говорили: "Это со стороны Никополя стреляли". Вероятно, рашисты подбросили "неместных", чтобы пустить антиукраинский слух", - отметил он.

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, по состоянию на 17:20 известно, что вследствие обстрела в первом микрорайоне погиб мужчина, который в это время выгуливал собаку. Животное также умерло на месте.

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Мэр Дмитрий Орлов добавил, что 14 августа 2022 года российские оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по городу Энергодар. Вследствие обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович.

Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

В Энергодаре вследствие обстрела погиб мужчина и его собака, оккупанты намеренно целились в людное место 01

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обстрел (27885) жертвы (2097) Запорожская область (3208) Энергодар (158)


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погиб человек и собака создание Божьею..... а тварины то кацапы ев**анные..не путайте в новостях акценты...
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14.08.2022 17:37 Ответить
Кацапи набагато гірше тварин ...
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14.08.2022 18:04 Ответить
Кацапи, це людиноподібні примітивні істоти.
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14.08.2022 19:26 Ответить
У кожної нації є свої особливрсті : Українці шокають і гекають , поляки пшекають , ... ,
а росіяни - .ідараси .
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14.08.2022 17:50 Ответить
Царство Небесне...
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14.08.2022 17:56 Ответить
14.08.2022, 17:28 Бердяск снова у дебилов в руках спички ...............................
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14.08.2022 18:02 Ответить
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14.08.2022 18:29 Ответить
Те, що кацапи терористи і вбивці, садисти і фашисти і питань не виникає. Виникає просте питання, хто і навіщо здав південь кацапам, які захопили і Енергодар з АЕС? Скільки ще має загинути мирних громадян і військових-найкращих синів і доньок, щоб відбити назад цю територію? Скільки висмоче ресурсів з нашої слабенької економіки ця операція?
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14.08.2022 19:30 Ответить
 
 