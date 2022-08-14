Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский просит Раду продлить военное положение и общую мобилизацию

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