Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский просит Раду продлить военное положение и общую мобилизацию
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Або не ходив голосувати. Страждай.
А вам було "*****" - так що не виправдовуйся.