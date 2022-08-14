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В США 9-летней Саше из Бучи, потерявшей руку из-за вражеских обстрелов, поставят хай-тек протез

сша

Саша Филипчук получит протез в США и пройдет там реабилитацию.

Об этом сообщается на странице Елены Зеленской, передает Цензор.НЕТ.

До полномасштабного вторжения семья Саши жила в Буче. Девятилетняя Саша Филипчук во время обстрелов оккупантами автомобиля ее семьи по дороге из оккупированного Гостомеля получила ранение руки. На месте от ран погиб ее отчим. Девочка с матерью скрывались, однако ей требовалась медицинская помощь. До больницы ее удалось довезти всего через два дня. Врачи приняли решение об ампутации руки девочки.

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В рамках проекта по оказанию помощи по протезированию для украинцев в США Саша с мамой улетели в Вашингтон. В ближайшие дни они переедут в Нью-Йорк. 22 августа у них запланирован визит к протезисту в клинике Unlimited Tomorrow, Inc. Саше поставят хай-тек протез.

Автор: 

США (27156) протез (68) Буча (460)


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Топ комментарии
+26
Вы не знаете, как переводится слово "хай-тек"? К чему такой вопрос с явным **********?

Круче биологической руки ничего нет, но регенерацию конечностей еще не изобрели.

И машины времени, чтоб вы проголосовали по другому, тоже еще нет.
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14.08.2022 17:56 Ответить
+11
бідна дитинка...
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14.08.2022 17:56 Ответить
+7
про машину, як раз, найкраще)
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14.08.2022 18:15 Ответить
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что значит хай-тек протез??? типа будет круче биологической руки???
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14.08.2022 17:53 Ответить
Вы не знаете, как переводится слово "хай-тек"? К чему такой вопрос с явным **********?

Круче биологической руки ничего нет, но регенерацию конечностей еще не изобрели.

И машины времени, чтоб вы проголосовали по другому, тоже еще нет.
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14.08.2022 17:56 Ответить
про машину времени в ТАКОЙ теме я зря написал, признаю.
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14.08.2022 17:58 Ответить
про машину, як раз, найкраще)
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14.08.2022 18:15 Ответить
Это значит, что она сможет мощно дать в морду любому придурку.
И ей будет не больно. Готовься.
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14.08.2022 21:06 Ответить
бідна дитинка...
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14.08.2022 17:56 Ответить
Діти ростуть. Протез прийдеться робити кожен раз новий через певні проміжки часу.
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14.08.2022 18:28 Ответить
Боже, бідне дитя((
цікаво, яка ручка, ліва чи права. так шкода...
показували і жінку з дівчинкою з Краматорська, учаться ходити на протезах в Сан Дієго, і кажуть, що хочуть додому... господи... скільки горя приніс нам путлер, коли він уже горітиме у пеклі.
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14.08.2022 20:01 Ответить
Дуже хочеться , щоби цей пітєрський вишкрабок , поскоріше здох ,
тільки в страшних муках 😠‼️
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14.08.2022 20:09 Ответить
і до речі піду напишу їм там, що свої сім'ї вони вивезли, а Сашиній сім'ї набрехали, що війни не буде, сидіть вдома.
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14.08.2022 20:09 Ответить
Гарнюня. Права рука здорова. Ліва також діюча. Так що все гаразд.
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14.08.2022 21:07 Ответить
Вот зачем такое писать в новостях?
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14.08.2022 21:57 Ответить
 
 