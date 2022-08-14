В США 9-летней Саше из Бучи, потерявшей руку из-за вражеских обстрелов, поставят хай-тек протез
Саша Филипчук получит протез в США и пройдет там реабилитацию.
Об этом сообщается на странице Елены Зеленской, передает Цензор.НЕТ.
До полномасштабного вторжения семья Саши жила в Буче. Девятилетняя Саша Филипчук во время обстрелов оккупантами автомобиля ее семьи по дороге из оккупированного Гостомеля получила ранение руки. На месте от ран погиб ее отчим. Девочка с матерью скрывались, однако ей требовалась медицинская помощь. До больницы ее удалось довезти всего через два дня. Врачи приняли решение об ампутации руки девочки.
В рамках проекта по оказанию помощи по протезированию для украинцев в США Саша с мамой улетели в Вашингтон. В ближайшие дни они переедут в Нью-Йорк. 22 августа у них запланирован визит к протезисту в клинике Unlimited Tomorrow, Inc. Саше поставят хай-тек протез.
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Круче биологической руки ничего нет, но регенерацию конечностей еще не изобрели.
И машины времени, чтоб вы проголосовали по другому, тоже еще нет.
И ей будет не больно. Готовься.
цікаво, яка ручка, ліва чи права. так шкода...
показували і жінку з дівчинкою з Краматорська, учаться ходити на протезах в Сан Дієго, і кажуть, що хочуть додому... господи... скільки горя приніс нам путлер, коли він уже горітиме у пеклі.
тільки в страшних муках 😠‼️