В США 9-летней Саше из Бучи, потерявшей руку из-за вражеских обстрелов, поставят хай-тек протез

Саша Филипчук получит протез в США и пройдет там реабилитацию.

Об этом сообщается на странице Елены Зеленской, передает Цензор.НЕТ.

До полномасштабного вторжения семья Саши жила в Буче. Девятилетняя Саша Филипчук во время обстрелов оккупантами автомобиля ее семьи по дороге из оккупированного Гостомеля получила ранение руки. На месте от ран погиб ее отчим. Девочка с матерью скрывались, однако ей требовалась медицинская помощь. До больницы ее удалось довезти всего через два дня. Врачи приняли решение об ампутации руки девочки.

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В рамках проекта по оказанию помощи по протезированию для украинцев в США Саша с мамой улетели в Вашингтон. В ближайшие дни они переедут в Нью-Йорк. 22 августа у них запланирован визит к протезисту в клинике Unlimited Tomorrow, Inc. Саше поставят хай-тек протез.