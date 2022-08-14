Оккупанты в Херсоне требуют от медиков написать заявления о согласии работать под эгидой "новой власти" и получать зарплату в рублях, - ГУР

На Херсонщине медикам угрожают увольнением за отказ получать зарплату в рублях и сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики сообщают, что во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвинули требования сотрудникам скорой помощи. Медики должны написать заявления о согласии работать под эгидой "новых властей" и получать зарплату в российских рублях. В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

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Также оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

Оккупанты продолжают собирать паспортные данные украинцев. Работников коммунальных предприятий и пенсионеров заставляют заполнять анкеты для получения так называемой "гуманитарной помощи". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам – регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и т.д.

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Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ интернета.

На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодняшний день проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.