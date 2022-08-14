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Новости Война
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Оккупанты в Херсоне требуют от медиков написать заявления о согласии работать под эгидой "новой власти" и получать зарплату в рублях, - ГУР

херсонщина,херсонська

На Херсонщине медикам угрожают увольнением за отказ получать зарплату в рублях и сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики сообщают, что во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвинули требования сотрудникам скорой помощи. Медики должны написать заявления о согласии работать под эгидой "новых властей" и получать зарплату в российских рублях. В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

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Также оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

Оккупанты продолжают собирать паспортные данные украинцев. Работников коммунальных предприятий и пенсионеров заставляют заполнять анкеты для получения так называемой "гуманитарной помощи". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам – регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и т.д.

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Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ интернета.

На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодняшний день проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.

Автор: 

больница (1442) оккупация (10199) разведка (4194) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+4
Це вони там тимчасові, а не робочі місця для медиків. Пора закінчувати з такими публікаціями,де начебто орки мають на щось час.
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14.08.2022 18:07 Ответить
+4
Ніхто і нікого не мітив запроданцями. Я пам'ятаю усе про тей час,рівно як і читаю,що ви тут з учора. Навіщо? Сіяти смуту не вийде.
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14.08.2022 18:16 Ответить
+2
А почему? Сколько у орков времени зависит от того когда будет деокупирована Херсонская область. А что делать жителям других областей? Выезжать или оставаться? Помню в 2014 году говорили крымчанам немного подождать и не брать паспорта российские. А потом просто объявили всех предателями.
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14.08.2022 18:13 Ответить
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Це вони там тимчасові, а не робочі місця для медиків. Пора закінчувати з такими публікаціями,де начебто орки мають на щось час.
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14.08.2022 18:07 Ответить
А почему? Сколько у орков времени зависит от того когда будет деокупирована Херсонская область. А что делать жителям других областей? Выезжать или оставаться? Помню в 2014 году говорили крымчанам немного подождать и не брать паспорта российские. А потом просто объявили всех предателями.
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14.08.2022 18:13 Ответить
с паспортами уже девятый год
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14.08.2022 18:14 Ответить
Ніхто і нікого не мітив запроданцями. Я пам'ятаю усе про тей час,рівно як і читаю,що ви тут з учора. Навіщо? Сіяти смуту не вийде.
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14.08.2022 18:16 Ответить
Ніхто і нікого не мітив запроданцями. Я пам'ятаю усе про тей час...

Освежить видимо надо свою память, почитать что вы тут писали.

Навіщо?

Это вам виднее. Я не психотерапевт.
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14.08.2022 18:19 Ответить
тобто тобі свою брехню доводити не треба? рускайа?
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14.08.2022 18:22 Ответить
Ви його пацієнт
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14.08.2022 18:31 Ответить
https://ibb.co/F87rWm8 Ваньку и Маруську надо как Чуркина в ООН в гдевашидоказательства носом тыкать.
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14.08.2022 19:38 Ответить
Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур - Так це ж для рассеї нормальна практика. Інакше вони жити не вміють (і не хочуть - поки це не торкається їх особисто).
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14.08.2022 18:14 Ответить
які ж орки оптімісти тут треба ноги в руки і свалівать а вони мріють працювати з новой владою, до чогож тупоголові істоти
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14.08.2022 18:18 Ответить
Nikolai Chizhevsky писал(а):

"вони мріють працювати з новой владою, до чогож тупоголові істоти"

Да уж. Очень сложный случай.
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14.08.2022 18:26 Ответить
дунька, ты заблудилось. иди домой, водки нет
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14.08.2022 18:38 Ответить
Ваня, ты только свои гдевашидоказательства больше на стол не выкладывай, не надо.
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14.08.2022 20:18 Ответить
Непростий вибір для медпрацівників. Або вмирай з голоду або ставай зрадником.
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14.08.2022 18:26 Ответить
"Кабинет Министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины..."

"На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность хозяйствующих субъектов:
...........................
выплаты и доставки пенсий и пособий;
мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности, предоставление медицинских и социальных услуг;
производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
предоставление жилищно-коммунальных услуг;"
............................/и т.д./
Источник:
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14.08.2022 18:42 Ответить
Получається що українська влада в Києві дала дозвіл раніше працювати медикам на кацапів.
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14.08.2022 19:00 Ответить
працювати...на кацапів
Слишком сложно все. Что делать людям, за какие средства им жить? Никому же не хочется оказаться на месте этих людей. Они ждут контрнаступление, освобождение...Но в условиях, когда им говорят, что нужно готовиться к зиме..., когда оно будет это контрнаступление?..Люди оказались в заложниках. Всем выехать?..Наверное, не столкнувшись с этим, рассуждать не так уж и сложно. А вот в реальности...
В общем, я бы не торопилась приклеивать этим людям ярлыки предателей.
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14.08.2022 19:12 Ответить
от і збір данних для рехферендумів..роздрукують списки, хрестики намалюють і все..
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14.08.2022 18:31 Ответить
орки просто регеструють інший мед заклад. Бажаєш працювати --заява на прийом на роботу і ніхто не питає якими папірцями платити! однаково шо то шо то....
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14.08.2022 18:58 Ответить
 
 