После ударов по мостам российские оккупанты из Херсона бегут в Мелитополь, - мэр Федоров

После ударов ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области "руководство" захватчиков передислоцируется в Мелитополь.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона новостей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Руководство" оккупантов после подрыва мостов на Херсонщине начало бежать во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. Они передислоцируются в Мелитополь, потому что это ближайшая точка в оккупированный Крым, и из нее они хотят вести командование", - сказал чиновник.

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По его словам, сейчас собирается информация о том, кто именно из захватчиков перемещается. В то же время Федоров подчеркнул, что местные силы сопротивления готовы их встречать.