После ударов по мостам российские оккупанты из Херсона бегут в Мелитополь, - мэр Федоров
После ударов ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области "руководство" захватчиков передислоцируется в Мелитополь.
Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона новостей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Руководство" оккупантов после подрыва мостов на Херсонщине начало бежать во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. Они передислоцируются в Мелитополь, потому что это ближайшая точка в оккупированный Крым, и из нее они хотят вести командование", - сказал чиновник.
По его словам, сейчас собирается информация о том, кто именно из захватчиков перемещается. В то же время Федоров подчеркнул, что местные силы сопротивления готовы их встречать.
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Всі добре знають і про скумбрію за 8 грн, а також про квартиру Зеленського в центрі Лондона, в Криму і т.д.....
Коли тоне корабль - хороший капітан корабля покидає його останнім. Мелітополь під окупацією, то чому мер міста не очолив там партизанський спротив ? Це був його моральний обов язок. А тепер всі герої у кого довгий язик......І чим довший язик - тим більший герой і експерт у цій війні.
Це Арестович від травня постійно обіцяв контрнаступ української армії.
Вчора Кім говорив що кацапи втікають з Херсону.
Сьогодні уже Федоров говорить це.
Люба людина, яка має здібність логічно мислити уже давно не вірить цим брехунам.
Зо два десятки алкашів парашних відзнімуть, ящик бояри видадуть й намалюють прОтокол про стовідсоткову явку 114% голосів за приєднання до парасії
в радниє *****, в забайкальє?