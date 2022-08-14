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Новости Война
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После ударов по мостам российские оккупанты из Херсона бегут в Мелитополь, - мэр Федоров

мелітополь

После ударов ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области "руководство" захватчиков передислоцируется в Мелитополь.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона новостей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Руководство" оккупантов после подрыва мостов на Херсонщине начало бежать во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. Они передислоцируются в Мелитополь, потому что это ближайшая точка в оккупированный Крым, и из нее они хотят вести командование", - сказал чиновник.

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По его словам, сейчас собирается информация о том, кто именно из захватчиков перемещается. В то же время Федоров подчеркнул, что местные силы сопротивления готовы их встречать.

Автор: 

армия РФ (19691) Мелитополь (616) оккупация (10199) Федоров Иван (469) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+46
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14.08.2022 18:20 Ответить
+15
пост, зроблений ЗЕленою гнидою за 10 днів до повномасштабного вторгнення.
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14.08.2022 18:19 Ответить
+9
Керує як більшовицький фюрер з куріня в заливі.
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14.08.2022 18:20 Ответить
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а мер федоров-вже-втік яким боком до Мелітополя вже?
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14.08.2022 18:17 Ответить
Керує як більшовицький фюрер з куріня в заливі.
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14.08.2022 18:20 Ответить
Що Ви ? Не з куреня. Вони ці сказочники живуть за державний кошт в Києві в бункерах. Получають хорошу зарплату, на повному забезпеченні і навіть прислуга у них є, яка получає гроші з держ.бюджету. І у них самих валютні вклади в іноземних банках і нерухомість за кордоном вартістю в декілька мільйонів долларів.
Всі добре знають і про скумбрію за 8 грн, а також про квартиру Зеленського в центрі Лондона, в Криму і т.д.....

Коли тоне корабль - хороший капітан корабля покидає його останнім. Мелітополь під окупацією, то чому мер міста не очолив там партизанський спротив ? Це був його моральний обов язок. А тепер всі герої у кого довгий язик......І чим довший язик - тим більший герой і експерт у цій війні.
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14.08.2022 18:56 Ответить
Арестович тижня 2 назад говорив що кацапи в Херсонській області попали в котел і буде багато військовополонених.

Це Арестович від травня постійно обіцяв контрнаступ української армії.

Вчора Кім говорив що кацапи втікають з Херсону.

Сьогодні уже Федоров говорить це.

Люба людина, яка має здібність логічно мислити уже давно не вірить цим брехунам.
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14.08.2022 18:47 Ответить
Бігають по Зеліному коридору як таргани.
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14.08.2022 18:17 Ответить
Хороший господар і чекає "гостинно ". Респект руху Опору
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14.08.2022 18:18 Ответить
пост, зроблений ЗЕленою гнидою за 10 днів до повномасштабного вторгнення.
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14.08.2022 18:19 Ответить
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14.08.2022 18:20 Ответить
Порода боневтіків?
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14.08.2022 18:56 Ответить
клоун-пінчер гундосоносий.
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14.08.2022 20:15 Ответить
або тойклоун.
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14.08.2022 20:16 Ответить
Слева - хороша собачка. Справа - Лохбонэвтик
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14.08.2022 21:36 Ответить
непотоплямая(пока что) гнида
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14.08.2022 18:21 Ответить
А тепер докази про розмінування на бочку. Не пости від інтернет-ехспердів, а докази - відео, фото, офіційні документи і свідчення тих хто там був.
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14.08.2022 21:55 Ответить
як два пальця: чому москалі за кілька годин були вже на Антонівському мосту і на Каховській греблі? Як можна провести купу війська по замінованих територіях? Значить що? Ну, сірьожа, думай...
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14.08.2022 23:25 Ответить
І вони планували референдуми тепер тікають? Напевно там ніяких референдумів не буде або проведуть для картинки і значення взагалі ніякого не буде окупантів будуть гнати незважаючи на рефередуми.
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14.08.2022 18:20 Ответить
Ви як з неба впали..які до сраки рехферендуми???

Зо два десятки алкашів парашних відзнімуть, ящик бояри видадуть й намалюють прОтокол про стовідсоткову явку 114% голосів за приєднання до парасії
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14.08.2022 18:27 Ответить
Якраз по нових асфальтованих дорогах
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14.08.2022 18:41 Ответить
Мутний цей мер ....
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14.08.2022 18:47 Ответить
чьоткий паца, якого боневтік визволяв через ГУР за кошти платників податків... єлекторат яким боком не повертай, тепер відпрацьовує
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14.08.2022 19:21 Ответить
Чого б москалям зразу не забратися, скажімо, в радниє *****, в забайкальє?
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14.08.2022 18:56 Ответить
Главное, чтобы не оказалось, что они в Николаев бегут…
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14.08.2022 20:13 Ответить
 
 