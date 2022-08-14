РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости
21 664 119

Россия заказала у Ирана тысячу ударно-разведочных БПЛА, среди них Shahed 129, - журналист

shahed

Россия заказала у Ирана тысячу ударно-разведывательных беспилотников.

Об этом сообщил ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье, передает Цензор.НЕТ.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 БПЛА после того, как Иран поставил несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", – пишет журналист.

В частности, речь идет о Shahid 129.

По словам Магье, последнее десятилетие РФ не уделяла должного внимания и инвестиций индустрии дронов, а сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет. Но, как показала война в Украине, беспилотники стали необходимы каждой армии.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники Shahed 129.

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Читайте также: Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129", - источник

Автор: 

беспилотник (3767) Иран (1830) россия (96200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
а Ірану часом зерно не потрібне? бо ми ще не все розпродали і вивезли..
показать весь комментарий
14.08.2022 18:39 Ответить
+39
Натомість https://t.me/s/dragonspech блогер, письменник і солдат на передку Дмитро Каленчук (Вовнянко) повідомляє:
https://t.me/dragonspech/5370 Сьогодні і завтра Петро і Марина Порошенко відвідують республіку Кіпр, де серед іншого буде підписана багатомільйонна угода про закупівлю партії безпілотніх авіаційних комплексів для ЗСУ. Про це повідомили депутати "Євросолідарності" і в глузливій формі запросили "Плюси" стежити і провокувати .
показать весь комментарий
14.08.2022 18:49 Ответить
+26
так, треба нагодувати сердешних, щоб з голоду під верстат не падали, їм же тепер пахати день і ніч, то не жарти - замовлення на 1000 безпилотників.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
БО ДЕХТО дуже хотів заробити на Армії,і,на жаль,народ таких БАРИГ МОЖЕ ПОСЛАТИ НАХ лише раз на 5 років(

https://bloginside.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%96-%D0%BA%D0%BE-15-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0/ ПОРОШЕНКО І КО 15 РАЗІВ ВІДМОВЛЯЛИ КОМПАНІЇ, ЩО ОЗБРОЮЄ НАТО, У БУДІВНИЦТВІ ЗАВОДУ В УКРАЇНІ

Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось? Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пишеhttps://p-p.com.ua/news/gladkovskyi-15-raziv-vidmovyv-kompanii-yaka-ozbroyue-nato-u-budivnytstvi-patronnogo-zavodu/ Під прицілом.
показать весь комментарий
14.08.2022 20:55 Ответить
Присилайте! Перевіримо! Багато вже ми за ці півроку російського "анало-говнєтного" перебачили Справляться наче навчилися! І з "шахідом" справимся!
показать весь комментарий
14.08.2022 20:48 Ответить


"За даними американських експертів"

Яких конкретно?
У всьому світы такі еКСПерди, як аБдрестович трапляються.

"копія ізраїльського БПЛА "Germes", за всіма параметрами, він крутіше "Байрактара" в рази"

Саме "копія", насправді тільки по зовнішньому вигляду.

"Нагадаю, Іран ракети з супутниками запускає. "
Запускає, тільки через два на третій, аж ДВА військових супутника в 2020 та 2022 роках,
розміром меньше за коробку для взуття.
Як думаєш, скількіж саме там розвідувального обладнання, якщо потрібно десь розмістити акумулятори, двигун корекції орбіти, мінімальний запас палива, засоби шифрування та зв'язку та багато ще чого?

"сканує всю землю в 4-х діапазонах, з синхронною передачею даних на землю."
Мозок вмикай, якщо є.
1) "в 4-х діапазонах" досягнення США та совка далеких 60-тих.
2) Якщо сканує всю поверхню Землі, то синхронної передачі данних бути не може в принципі, передавати може тільки +/- над територією Ірана.

Твої джерела "інформації" - смітник.
Не треба тут транслювати тупе лайно.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:12 Ответить
Всирамно..рабZeянские аналоГовнеты круче💀
показать весь комментарий
14.08.2022 19:47 Ответить
Держава- терорист продає зброю кандидату на присвоєння звання держави-терориста. Все вчасно.
показать весь комментарий
14.08.2022 19:59 Ответить
"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери.

ЦЕЙ ФАКТ каже,що не менше 2-х з партії у 1000 вже виготовлено...

могли замовити і 10 000, але бабла(з відкатами) було лише на 1000..
показать весь комментарий
14.08.2022 20:33 Ответить
Иран хочет приключений ? Он их найдёт.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:03 Ответить
Чергове ІПСО. Прямо тисяча? Чому не мільярд???
показать весь комментарий
14.08.2022 21:43 Ответить
Тому що, іранські безпілотники йдуть на вагу. А Байрактари по штучно. 1 байракатр там 10ти штук тих гівнолетів вартий
показать весь комментарий
14.08.2022 21:56 Ответить
Иран дает безпилотники Раше, а Израиль и США морозятся, ето какой- то ПОЗОР¡!!!¡!!!!!!!!!!!!Азербайбжану дали , єто позор
показать весь комментарий
14.08.2022 22:51 Ответить
Скоріше за все - гововброс .. . Немає в Ірана тисячі зайвих безпілотників щоб продати їх кацапам . У них їх всього на озброєнні мабуть - тисяча .
Иранская промышленность выпускает по три БпЛА «Шахед-129» в год, и все произведенные беспилотники поступают на вооружение КСИР. К 2017 году было изготовлено и поставлено 17 беспилотников, к 2021 году - порядка 30 летательных аппаратов. В 2024 году на вооружении войск КСИР должно быть поставлено 40 единиц БпЛА этой модели.https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/ ......- https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/
До того ж , ті Шахіди , легка здобич для винищувачів .
показать весь комментарий
14.08.2022 23:49 Ответить
Іран - суперпромдержава - спосібна виробляти безпілотники -тисячами
Ще би така угода - з Китаєм - повірив би ...
А тут - що ? полякати ? Чи безпілотники приїдуть з Китаю через Іран ?
показать весь комментарий
15.08.2022 00:08 Ответить
Ага! А безпілотники ці будуть запускать північнокорейські солдати - росіяни пишуть, що "бойовий хом"як" скоро пришле їх СТО ТИСЯЧ! От на кожний безпілотник - по тисячі корейців і по величезній "резинці" Хай натягують!
показать весь комментарий
15.08.2022 02:55 Ответить
Характеристики
Загальні

Екіпаж: немає
Вантажопідйомність: 400 кг корисного навантаження
Довжина: 8 м
Розмах крил: 16 м
Висота: 3,1 м
Силова установка: 1 × чотирициліндровий чотиритактний авіаційний двигун Rotax 914 75 кВт (100 к.с.)
Пропелери: 3-лопатеві

Продуктивність

Крейсерська швидкість: 150 км/год
Бойова дальність: 1700 км
Дальність поромної переправи: 3400 км
Витривалість: 24 год
Максимальна експлуатаційна стеля: 7300 м

Озброєння

Бомби: 4 × Садід-345 ПГМ

Вага бомби 34 кг, довжина 1,63 метра і діаметр 152 мм. Вона має чотири фіксованих плавника на корпусі для підйому і опору і чотири відхилених плавника на хвості для управління траекторією. Бомба має дальність дії 6 км і виготовлена з композитного матеріалу.

Боєва частина Садід-345 представлена вибуховою речовиною складу H6 і попередньо фрагментована, із заданим радіусом ураження 30 м.
Авіоніка

Електрооптичний/інфрачервоний датчик Oghab-6
Лазерний далекомір

Вкрай неприємна штука. Україну врятує:

- або відговорити Іран від цієї авантюри, щоб світ обклав непомірними санкціями
- і чому мовчить наша влада та дипломатія???
- або дуже багато засобів ППО на території країни, дальність 1700 км дозволяє атакувати всю країну, аж до Закарпаття
показать весь комментарий
15.08.2022 00:22 Ответить
Тільки вчора тут реготали з перекладу висновку експерта по факту вбивства американським продюсером співробітниці-українки на знімальному майданчику Сьогодні ти "ліпиш" про "плавники" на керованій бомбі Ти -б ще про "плавальний міхур" написав! У бомбах - "стабілізатори!!! Є фіксовані (непорушні) а є "керовані (рухомі) Перші використовуються для стабілізації польоту снаряда, який падає по балістичній траєкторії а другі - для корегування курсу під його час падіння
показать весь комментарий
15.08.2022 03:03 Ответить
А разве Израиль не позаботился о заводе?
показать весь комментарий
15.08.2022 01:22 Ответить
Під Дамаском! А це - не Іран! Скільки таких заводів у самому Ірані - не відомо Однак не треба забувать і про таке поняття як "масова інженерна культура" Особливо в такій країні як ******** Іран Доведено століттями людського існування - будь-яка теократія гальмує розвиток науки Як тільки священники починали керувать державою - науку "затоптували"! Чому? Та тому що наука - це безкінечний пошук нового це безкінечну сумніви у існуючому А релігія вимагає стабільності і непорушності А тепер варто подумать - а де мулли в переважно сільському Ірані наберуть армію технічних спеціалістів для масового випуску такої кількості цих високотехнологічних агрегатів? Проведу аналогію - у битві під Бродами радянських танків було в кілька разів більше ніж німецьких І вони за бойовими якостями були однаковими Однак вони були розгромлені Дві речі сприяли цьому - недостатня підготовка екіпажів (особливо мехводів) і відсутність радіозв"язку між танками та танковими підрозділами "Лохонулися" більшовики в цьому плані! Танків наклепали а піднять рівень знань у екіпажів - не змогли І зв"язку не було - тобто не було керівництва битвою ТЕ ж саме може буть і в Ірані - корпусів наклепають а "начинки" високотехнологічної - "йок"! Саме це я і називаю "масовою інженерною культурою"
До речі - зверни увагу на таку характеристику ТТХ : "Силова установка: 1 × чотирициліндровий чотиритактний авіаційний двигун Rotax 914 75 кВт (100 к.с.)" Це - НІМЕЦЬКИЙ двигун Як ти думаєш - перси встигли закупить у "Ротакс" кілька тисяч двигунів? І як на це подивилися в НАТО? Адже розвідка-б доповіла про випробування цих двигунів на бойових безпілотниках І якби надійшло замовлення на таку масу двигунів - були-б вжиті заходи - Іран же під санкціями! А це - виріб подвійного призначення"!
показать весь комментарий
15.08.2022 03:29 Ответить
штуку в день чалматі вимолюють...
показать весь комментарий
15.08.2022 03:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 