Россия заказала у Ирана тысячу ударно-разведочных БПЛА, среди них Shahed 129, - журналист

Россия заказала у Ирана тысячу ударно-разведывательных беспилотников.

Об этом сообщил ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье, передает Цензор.НЕТ.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 БПЛА после того, как Иран поставил несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", – пишет журналист.

В частности, речь идет о Shahid 129.

По словам Магье, последнее десятилетие РФ не уделяла должного внимания и инвестиций индустрии дронов, а сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет. Но, как показала война в Украине, беспилотники стали необходимы каждой армии.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники Shahed 129.

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

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