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Новости Война
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В Затоке на Одесщине люди подорвались на мине: несмотря на запрет посещали пляж, - ОВА

море,затока,одеська,узбережжя

В Затоке Одесской области на пляже, по предварительной информации, произошел подрыв людей на минно-взрывном устройстве.

Об этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Одесщина, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж!!! Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная и уточненная информация будет предоставлена позже. Напоминаю о ЗАПРЕТЕ выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах", - написал Братчук.

Читайте также: Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, - Николаевская ОВА

Автор: 

минирование (1446) Одесская область (3640) пляж (254) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+17
Дурні завжди біжать за премією Дарвіна, їх нічим не зупиниш.
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14.08.2022 19:06 Ответить
+11
Дегенератам немає спокою.
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14.08.2022 19:05 Ответить
+9
Твій вихід Дарвіне...
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14.08.2022 19:06 Ответить
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попередньо - двоє загиблих і є ще поранені, до яких поки неможливо дістатися (цитата)
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14.08.2022 19:03 Ответить
відео цього вибуху на ютубі є - https://www.youtube.com/watch?v=3uAu-CafkAY

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15.08.2022 01:30 Ответить
Дегенератам немає спокою.
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14.08.2022 19:05 Ответить
Твій вихід Дарвіне...
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14.08.2022 19:06 Ответить
Дурні завжди біжать за премією Дарвіна, їх нічим не зупиниш.
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14.08.2022 19:06 Ответить
У меня вопрос ко всем комментариям, а почему ни кто не осуждает зерновозы в Черном море , которые стоят на одесском рейде?
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14.08.2022 19:40 Ответить
Ти хочеш, щоб те зерно згнило на елеваторах? Чи тебе влаштовує бакс по 80 грн?!
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14.08.2022 19:45 Ответить
а как же законы Дарвина , а как же люди на судне, а куда вдруг подевались плавающие мины ( и тут я понял все дело в деньгах)
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14.08.2022 22:49 Ответить
Насрати на них.Кожен день кажуть що не можна але все ріно кончені лізуть.
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14.08.2022 19:08 Ответить
новую лодку обмывали?
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14.08.2022 19:11 Ответить
Гірше макак ,,, природній відбір
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14.08.2022 19:11 Ответить
Еволюція працює.
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14.08.2022 19:21 Ответить
Может быть ,по этому и Чонгар разминировали , боялись , что зебилы ломанутся в Крым на шашлыки и Зеленский потеряет электорат
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14.08.2022 19:26 Ответить
У меня море- в шаговой доступности, без плаванья в море мне хреново- остеохондроз от писанья-читанья и т.д. Но! Низзя-так низзя! Чтобы не расстраиваться, даже мимо моря не проезжаю. Хожу, как бледная поганка, но считаю, что пусть это будет самым большим горем в моей жизни. Дебилов- не жалко. ( Если они, не дай Бог, детей с собой потащили..)
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14.08.2022 19:42 Ответить
 
 