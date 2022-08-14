В Затоке на Одесщине люди подорвались на мине: несмотря на запрет посещали пляж, - ОВА

В Затоке Одесской области на пляже, по предварительной информации, произошел подрыв людей на минно-взрывном устройстве.

Об этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Одесщина, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж!!! Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная и уточненная информация будет предоставлена позже. Напоминаю о ЗАПРЕТЕ выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах", - написал Братчук.

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