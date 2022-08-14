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Пистолет Болдуина не мог выстрелить в украинку Хатчинс без нажатия на курок, - отчет ФБР

болдвін

ФБР опубликовало судебно-медицинский отчет, в котором содержится вывод, что во время съемки фильма "Ржавчина" ("Rust") в октябре 2021 года актер Алек Болдуин не мог застрелить оператора-украинку Галину Хатчинс, не нажимая на курок пистолета.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"В отчете ФБР сделан вывод, что Алек Болдуин нажал на курок пистолета, в результате чего была убита оператор на съемочной площадке "Rust", - говорится в сообщении.

Сам Болдуин всегда утверждал, что не нажимал на курок. Однако судебно-медицинское расследование ФБР свидетельствует, что из оружия, о котором идет речь, нельзя было произвести выстрел без физического нажатия на курок.

В Управлении медицинских расследований Нью-Мексико классифицировали смерть Галины Хатчинс как несчастный случай.

Читайте также: Гибель украинки Хатчинс в США: Расследование сосредоточилось на двух членах съемочной группы

"Смерть наступила вследствие огнестрельного ранения грудной клетки", - говорится в отчете.

При этом изучение отчетов правоохранительных органов не дало убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие, которое использовалось на съемочной площадке, было намеренно заряжено боевыми патронами.

Автор: 

Голливуд (32) стрельба (3267) США (27156) Болдуин Алек (7)


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Топ комментарии
+17
а курок відводять.
але це не фбр, а казкові журналісти. одне тупе переклало, інші - передрали
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14.08.2022 19:29 Ответить
+14
Нема нічого гіршого, коли перекладом "тексту спеціального призначення" займається людина- "неспеціаліст" Колись мені мій товариш розказував із роздратуванням і сміхом, як "перекладач" переклала з української на російську його статтю про роботу мисливської собаки в полі Вислів "Собака рухалася по полю "човником" (спеціальний рух коли собака снує по полю перед мисливцем "зигзагом"), вона переклала як "Собака двигалась по полю "лодочкой" (в російській мисливській термінології для цього існує термін "челнок") Дивлюсь часто американські природничі передачі з перекладом на російську чи українську мову і "плюваться хочеться"!
Те ж саме і тут - дали придурку юридичний документ, а він його за допомогою гугл-перекладача "переклав"!
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14.08.2022 19:52 Ответить
+9
Можливо, в ФБР не знають, що при пострілі треба натискати на ГАЧОК, а не на курок.
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14.08.2022 19:25 Ответить
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Можливо, в ФБР не знають, що при пострілі треба натискати на ГАЧОК, а не на курок.
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14.08.2022 19:25 Ответить
а курок відводять.
але це не фбр, а казкові журналісти. одне тупе переклало, інші - передрали
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14.08.2022 19:29 Ответить
найцікавіше, що у звіті йдеться саме про курок і про те, що з того пістолета можно вистрілити тільки, якщо його відвести. Тобто Болдуїн збрехав, коли стверджував зворотне.
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14.08.2022 19:36 Ответить
Нема нічого гіршого, коли перекладом "тексту спеціального призначення" займається людина- "неспеціаліст" Колись мені мій товариш розказував із роздратуванням і сміхом, як "перекладач" переклала з української на російську його статтю про роботу мисливської собаки в полі Вислів "Собака рухалася по полю "човником" (спеціальний рух коли собака снує по полю перед мисливцем "зигзагом"), вона переклала як "Собака двигалась по полю "лодочкой" (в російській мисливській термінології для цього існує термін "челнок") Дивлюсь часто американські природничі передачі з перекладом на російську чи українську мову і "плюваться хочеться"!
Те ж саме і тут - дали придурку юридичний документ, а він його за допомогою гугл-перекладача "переклав"!
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14.08.2022 19:52 Ответить
Таких горе-перекладачів в усіх сферах хоч греблю гати. Я останнім часом фахову літературу англійською або німецькою мовою. Бо після того, як з технічного документу познущаються перекладачі можна такого натворити... Наприклад німецьке слово "Messer" має два значення: "ніж" або "вимірювач, пристосування для вимірювання". Уявіть собі, мені доводилось читати текст, де філолог вирішив показати свою обізнаність і замість "ніж" вставив "вимірювач", а українською цеї термін звучить як "розширювач". І то був не єдиний "ляп" в перекладі. Добре, що я знав, що то переклад з німецької і я володію їхньою фаховою термінолгією. Як той документ читали і розуміли інші, я і уявити ме можу.
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14.08.2022 20:13 Ответить
А от уяви, що було, коли я отримав "переклад" юридичного документу зі Швеції! Читаю-читаю - нічого зрозуміть не можу! Слова наче нормальні - українські, а виходить "беліберда" А мені ж з ним у судовому засіданні працювать! Добре, що був час, так клієнт звернувся до іншої перекладацької фірми і зробили нормальний переклад (А першій я порекомендував компенсувать моєму клієнту витрати "тихенько" - бо пригрозив надрукувать розгромну статтю в пресі)
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14.08.2022 20:25 Ответить
Приїхав новий руський в американський п'ятизірковий готель. Поселився. Через деякий час він дзвонить до service і каже:
- Ту-ті-ту-ту-ту...
Ніхто не розуміє, що хоче сказати їх клієнт. Просять повторити. Він знову:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!
Директор готелю викликає перекладача. Перекладач заходить у номер, а кацап знову за своє:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!!
Перекладач:
- Що ви цим хотіли сказати?
- Я хотів сказати цим баранам, що хочу два чаї в 22 номер!
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14.08.2022 22:08 Ответить
чому всі пісталети вистрелюють по 10 разів на день без натискання курка,
а цей не міг?
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14.08.2022 19:34 Ответить
ужосснах. Актуально.
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14.08.2022 19:38 Ответить
Кххмм..Вообще-то, любой револьвер одинарного действия ( для выстрела необходимо взвести) может выстрелить без взвода и нажатия спуска. Достаточно с определенной силой ударить непосредственно по головке бойка. Именно поэтому при ношении таких револьверов рекомендуется держать пустым тот цилиндр, на котором "отдыхает" боек.
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14.08.2022 19:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ldHPNnsp-cs Вот тут, с 2 мин.30 сек. дядька наглядно это показывает, зарядив холостой патрон.
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14.08.2022 19:51 Ответить
та вопрос же не в том, может он выстрелить, или нет......
Болдвин Должен был нажать на курок, и пистолет Должен был выстрелить - таков сюжет!
"кто засунул в барабан боевой патрон?" - вот главный вопрос..., и именно тут тема и не раскрыта!
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14.08.2022 19:58 Ответить
Болдвін не причому - то був семіавтоматичний самозаряднo-стріляючий лазерний револьвер Smith & Wesson.
саме за це і був фільм і саме такі ковбої мали тоді на озброєнні.
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14.08.2022 20:01 Ответить
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14.08.2022 20:03 Ответить
"семіавтоматичний" , вам на два коменти вгору, до перекладачів
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15.08.2022 10:59 Ответить
та отож який пістолет у часи Дикого Західу 😀
а ще я впевнений шо там був не ******** "boxer" капсюль а кришечки (caps) які більш чутливі до ударів
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15.08.2022 00:22 Ответить
Алек имел single-action ,45 Colt revolver from Pietta. У меня другая копия - Ruger Vaquero, ,45 Colt. Классная машинка, мне все больше и больше нравится(отримав 2 роки тому, на день нарождення).
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15.08.2022 00:32 Ответить
очень интересная конструкция пистолета!
обычно пистолеты стреляют сами, и даже сами целятся.....
оператору нужно просто держать его в руках.....
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14.08.2022 19:50 Ответить
И что нам делать с этой актуальной информацией - я прям растерялси!
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14.08.2022 19:53 Ответить
Жить
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14.08.2022 19:56 Ответить
Шо еще за хрень; которой мне не хватало
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14.08.2022 19:56 Ответить
Вот такая вот хрень, тем более, что ее ты узнал и решил, что именно её то как раз и не хватало 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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14.08.2022 19:59 Ответить
Бу-га-га. Поржали вместе
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14.08.2022 20:12 Ответить
Царство ей Небесное.
Бедная девочка.
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14.08.2022 20:01 Ответить
навіть - "і сам не знаю чому так сталося, що я натиснув гачок"
я б сприйняв з більшим розуміння чим оце - "пісталет пальнув сам"...
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14.08.2022 20:10 Ответить
Болдвін мав натиснути гачок - за сценарієм. Чому пістолет був заряджений бойовими набоями? Хто це зробив? Кому було потрібно, щоб саме Болдвін став вбивцею? Кому було потрібно, щоб Болдвін вбив саме Галину Гатчінс, оператора-українку?
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14.08.2022 20:44 Ответить
Вставлю свой пятачок... Ответ на все вопросы без ФБР!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2bOUT5Kf9Go
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14.08.2022 20:11 Ответить
мутна перемутна ситуація
----------------------------------------------------
хто - вбивця?
хто виконав заміну пістолета?
кому це вигідно?
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14.08.2022 20:12 Ответить
Болдуин думал, что вс' спишут, потому что он продьюсер.
А за убитую никто не заступится.
А Украина полгода тому сорвала аплодисменты всего мира,
получила лендлиз и вот он результат - на спусковой крючок
убийца таки нажал.
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14.08.2022 21:22 Ответить
І шож теперь будет ? Де,герой продюсуватиме далі,?
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15.08.2022 01:20 Ответить
ну пальнула "продюсер-звізда" з бодуніща - затре бабками і жерви родичів візьмуть, от тільки людини вже нема...
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14.08.2022 20:38 Ответить
Там не з бодуніща: Болдуіну бракує клепки. .
Напередодні він дуже заводився від ідеї,
що можна вбити людину на очах у всіх і вийти сухим з води.
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14.08.2022 21:24 Ответить
ФБР займалася не тим питанням.Питання в тому яким чином на зйомках фільму використовувалась справжня вогнепальна зброя а не реквізит?
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15.08.2022 00:15 Ответить
Сяде Болдуін,чи ні?
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15.08.2022 01:16 Ответить
Гадаю сяде, роки півтора буде експертно-юридична тяганина і потім суворий але справедливий вирок
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15.08.2022 03:24 Ответить
Якийсь,він простий,як дитина:- само стрельнулл,само бойовий патрон вставило. Наче під нормального косить. Цікаво,як Феміда вирішує питання з вбивствами?
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15.08.2022 01:24 Ответить
Вбивство , просто вбивство !
Тому потрібно готуватись до вязниці
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15.08.2022 03:22 Ответить
 
 