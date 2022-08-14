Пистолет Болдуина не мог выстрелить в украинку Хатчинс без нажатия на курок, - отчет ФБР
ФБР опубликовало судебно-медицинский отчет, в котором содержится вывод, что во время съемки фильма "Ржавчина" ("Rust") в октябре 2021 года актер Алек Болдуин не мог застрелить оператора-украинку Галину Хатчинс, не нажимая на курок пистолета.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"В отчете ФБР сделан вывод, что Алек Болдуин нажал на курок пистолета, в результате чего была убита оператор на съемочной площадке "Rust", - говорится в сообщении.
Сам Болдуин всегда утверждал, что не нажимал на курок. Однако судебно-медицинское расследование ФБР свидетельствует, что из оружия, о котором идет речь, нельзя было произвести выстрел без физического нажатия на курок.
В Управлении медицинских расследований Нью-Мексико классифицировали смерть Галины Хатчинс как несчастный случай.
"Смерть наступила вследствие огнестрельного ранения грудной клетки", - говорится в отчете.
При этом изучение отчетов правоохранительных органов не дало убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие, которое использовалось на съемочной площадке, было намеренно заряжено боевыми патронами.
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але це не фбр, а казкові журналісти. одне тупе переклало, інші - передрали
Те ж саме і тут - дали придурку юридичний документ, а він його за допомогою гугл-перекладача "переклав"!
- Ту-ті-ту-ту-ту...
Ніхто не розуміє, що хоче сказати їх клієнт. Просять повторити. Він знову:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!
Директор готелю викликає перекладача. Перекладач заходить у номер, а кацап знову за своє:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!!
Перекладач:
- Що ви цим хотіли сказати?
- Я хотів сказати цим баранам, що хочу два чаї в 22 номер!
а цей не міг?
Болдвин Должен был нажать на курок, и пистолет Должен был выстрелить - таков сюжет!
"кто засунул в барабан боевой патрон?" - вот главный вопрос..., и именно тут тема и не раскрыта!
саме за це і був фільм і саме такі ковбої мали тоді на озброєнні.
а ще я впевнений шо там був не ******** "boxer" капсюль а кришечки (caps) які більш чутливі до ударів
обычно пистолеты стреляют сами, и даже сами целятся.....
оператору нужно просто держать его в руках.....
Бедная девочка.
я б сприйняв з більшим розуміння чим оце - "пісталет пальнув сам"...
https://www.youtube.com/watch?v=2bOUT5Kf9Go
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хто - вбивця?
хто виконав заміну пістолета?
кому це вигідно?
А за убитую никто не заступится.
А Украина полгода тому сорвала аплодисменты всего мира,
получила лендлиз и вот он результат - на спусковой крючок
убийца таки нажал.
Напередодні він дуже заводився від ідеї,
що можна вбити людину на очах у всіх і вийти сухим з води.
Тому потрібно готуватись до вязниці