Пистолет Болдуина не мог выстрелить в украинку Хатчинс без нажатия на курок, - отчет ФБР

ФБР опубликовало судебно-медицинский отчет, в котором содержится вывод, что во время съемки фильма "Ржавчина" ("Rust") в октябре 2021 года актер Алек Болдуин не мог застрелить оператора-украинку Галину Хатчинс, не нажимая на курок пистолета.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"В отчете ФБР сделан вывод, что Алек Болдуин нажал на курок пистолета, в результате чего была убита оператор на съемочной площадке "Rust", - говорится в сообщении.

Сам Болдуин всегда утверждал, что не нажимал на курок. Однако судебно-медицинское расследование ФБР свидетельствует, что из оружия, о котором идет речь, нельзя было произвести выстрел без физического нажатия на курок.

В Управлении медицинских расследований Нью-Мексико классифицировали смерть Галины Хатчинс как несчастный случай.

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"Смерть наступила вследствие огнестрельного ранения грудной клетки", - говорится в отчете.

При этом изучение отчетов правоохранительных органов не дало убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие, которое использовалось на съемочной площадке, было намеренно заряжено боевыми патронами.