В оккупированном Бердянске прогремел взрыв на территории порта, - Братчук. ФОТО

В небе над городом поднялся черный и густой дым.

Об очередном взрыве в городе сообщили местные телеграм-каналы, по информации жителей. По их словам, он случился на территории местного порта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Они также рассказали, что над городом в небе поднялся черный и густой дым. Пока подробности уточняются.

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Позже информацию о взрыве и пожаре в порту оккупированного Бердянска подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Говорят, дух острова "Змеебаевка" добрался до временно оккупированного Бердянска", - прокомментировал ситуацию Братчук.