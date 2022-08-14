В оккупированном Бердянске прогремел взрыв на территории порта, - Братчук. ФОТО
В небе над городом поднялся черный и густой дым.
Об очередном взрыве в городе сообщили местные телеграм-каналы, по информации жителей. По их словам, он случился на территории местного порта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Они также рассказали, что над городом в небе поднялся черный и густой дым. Пока подробности уточняются.
Позже информацию о взрыве и пожаре в порту оккупированного Бердянска подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
"Говорят, дух острова "Змеебаевка" добрался до временно оккупированного Бердянска", - прокомментировал ситуацию Братчук.
Топ комментарии
+29 Roman Skripnik
показать весь комментарий14.08.2022 19:53 Ответить Ссылка
+12 Вася Шевченко #371210
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Есть много погибших и раненых «вагнеровцев».
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В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера".
Об этом сообщают со ссылкой на https://t.me/************** Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.
"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают", - отметил он.
По его словам, информация о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина не подтверждается. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, есть пострадавшие.
*После сильнейшего удара по аэродрому в Крыму в Херсоне резко сократилось число желающих получить российский паспорт.
*Российские летчики, взлетающие из Крыма, с помощью взяток пытаются стереть приказы, по которым они летали и запускали ракеты, в результате убивая мирное население.
*россия переместила большинство своих кораблей из Севастополя в Новороссийск. Гуманитарный коридор все еще открыт по Крымскому мосту.
https://t.me/charter97_org/80843
стали Бердянск рассматрвиать как место заправки отстоя и загрузки боеприпасов... увы не спелось...
є українська мудрість :
Диму без вогня не буває .
Так звідки дим ?