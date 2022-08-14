Вследствие подрыва на мине на пляже в Затоке погибли два человека, еще один - ранен, - ОК "Південь"
В Белгород-Днестровском районе Одесской области двое отдыхающих погибли от подрыва на неизвестном устройстве, еще один человек получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров сообщил в телеграм-канале.
"На одном из пляжей Одесщины в Белгород-Днестровском районе в прибрежных водах от подрыва неизвестного устройства погибли двое и ранен один человек", - отметил он.
По предварительным данным, группа мужчин, игнорируя ограничения относительно посещения побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.
Назаров уточнил, что подорвались люди на неизвестном взрывном устройстве во время плавания.
На месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
Ранее в Одесской ОВА сообщили, что в Затоке на Одесщине люди подорвались на мине, они несмотря на запрет посещали пляж.
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Подібні люди в 2019 не розуміли кого і на яку посаду обирають аж ДВА рази, так чому у таких людей зненацька розум повинен прорізатись?
Дивишся в ТБ, там якесь тєлєшоу і все і всіх гаразд і все у всіх під контролем.
Головне капелюх одягати щоб не було холодно.
Море мені по коліна!
Відірвало до самої сраки.