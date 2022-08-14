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Новости Война
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Вследствие подрыва на мине на пляже в Затоке погибли два человека, еще один - ранен, - ОК "Південь"

міни

В Белгород-Днестровском районе Одесской области двое отдыхающих погибли от подрыва на неизвестном устройстве, еще один человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров сообщил в телеграм-канале.

"На одном из пляжей Одесщины в Белгород-Днестровском районе в прибрежных водах от подрыва неизвестного устройства погибли двое и ранен один человек", - отметил он.

По предварительным данным, группа мужчин, игнорируя ограничения относительно посещения побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.

Читайте также: В Затоке на Одесщине люди подорвались на мине: несмотря на запрет посещали пляж, - ОВА

Назаров уточнил, что подорвались люди на неизвестном взрывном устройстве во время плавания.

На месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Ранее в Одесской ОВА сообщили, что в Затоке на Одесщине люди подорвались на мине, они несмотря на запрет посещали пляж.

Автор: 

минирование (1446) Одесская область (3640) пляж (254) Белгород-Днестровский (117)


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Топ комментарии
+11
Знову складнощі перекладу?
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14.08.2022 20:07 Ответить
+7
Люди не розуміють, що йде війна, як ще попереджати...
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14.08.2022 20:03 Ответить
+5
влада пів року не розуміла і зневажала попередження - то які можуть бути претензії до людей?
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14.08.2022 20:17 Ответить
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Люди не розуміють, що йде війна, як ще попереджати...
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14.08.2022 20:03 Ответить
влада пів року не розуміла і зневажала попередження - то які можуть бути претензії до людей?
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14.08.2022 20:17 Ответить
ти в туалет без влади не сходиш?
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14.08.2022 20:36 Ответить
Це ті самі люди що обрали зелений мавпятник у 2019
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14.08.2022 21:44 Ответить
А кого кгбэшная методичка рекоммендует избирать - путина?
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14.08.2022 23:25 Ответить
іванов, нормальні люди хвамілію пуйла так не пишуть. доповіси куратору про провал.
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15.08.2022 10:58 Ответить


Подібні люди в 2019 не розуміли кого і на яку посаду обирають аж ДВА рази, так чому у таких людей зненацька розум повинен прорізатись?
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14.08.2022 21:26 Ответить
А Як ЗРОЗУМІТИ ЩО ЙДЕ ВІНА - ПО ВАТНОМУ ТЄЛЄМАРАФОНУ ЧИ ЯК ?
Дивишся в ТБ, там якесь тєлєшоу і все і всіх гаразд і все у всіх під контролем.
Головне капелюх одягати щоб не було холодно.
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14.08.2022 22:05 Ответить
Знову складнощі перекладу?
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14.08.2022 20:07 Ответить
Дуракам закон не писан.
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14.08.2022 20:27 Ответить
тиражуєте одну і туж новину
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14.08.2022 20:15 Ответить
Уставшиеотвайни
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14.08.2022 20:46 Ответить
Хай працюють , а ні вештаються
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14.08.2022 20:50 Ответить
Якісь ватніки
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14.08.2022 21:09 Ответить
Як там в пєстнє пайоцца: "Панадєявшись на рускій "авось"...
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14.08.2022 21:42 Ответить
Горілка у рота залилася,
Море мені по коліна!
Відірвало до самої сраки.
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14.08.2022 22:48 Ответить
є відео на ютубі https://www.youtube.com/watch?v=3uAu-CafkAY

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15.08.2022 01:25 Ответить
 
 