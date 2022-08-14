Российский "военкор Среда" указал место штаба ЧВК "Вагнер", по которому ударили HIMARS ВСУ. ФОТО
Сообщается об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
По словам российских пропагандистов, ВСУ нанесли удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Российские СМИ сообщают, что среди "вагнеровцев" есть убитые и раненые.
"Базу вагнеровцев в Попасной сжег очередной российский военкор-дегенерат, выложивший ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками произошла очередная "забавная история". Теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в "Вагнер" из российских тюрем, а военкору Среде вручается премия имени Коца", - пишет Казанский.
"Радио Свобода" опубликовало геолокацию пятиэтажки по адресу Мироновская, 12 в Попасной, которую "засветил" на фотографиях российский "военкор Среда". В телеграм-каналах ЧВК "Вагнер" подтверждают удар.
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наши взяли его пример, и предупреждают рашистов , умно
То, може, пора усвідомити, що в голову можна не лише жерти, а й зрідка нею думати? Чи навіть це для вас заскладно?
Давайте ще адреси!
Мне кажется, что мы родственники.
Я им подкинул ещё одну...))))
Далі іде пустир, і розбита заправка.
Був там у 2015-му, майже одразу після звільнення Попасної.
Пиши далі, ваєнкор, нам подобається твій стиль.
Кумедна історія розказана вояками на фронті, може стати останньою , або такою собі сповіддю передсмертною.
Б***ь, стодолу и хлев с коровой нам спалили, а мы как дураки радуемся, шо в хате завалялась жменька зерна и мышка на кухне живая и невредимая как и раньше...