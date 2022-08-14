Российский "военкор Среда" указал место штаба ЧВК "Вагнер", по которому ударили HIMARS ВСУ. ФОТО

Сообщается об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

По словам российских пропагандистов, ВСУ нанесли удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Российские СМИ сообщают, что среди "вагнеровцев" есть убитые и раненые.

"Базу вагнеровцев в Попасной сжег очередной российский военкор-дегенерат, выложивший ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками произошла очередная "забавная история". Теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в "Вагнер" из российских тюрем, а военкору Среде вручается премия имени Коца", - пишет Казанский.

"Радио Свобода" опубликовало геолокацию пятиэтажки по адресу Мироновская, 12 в Попасной, которую "засветил" на фотографиях российский "военкор Среда". В телеграм-каналах ЧВК "Вагнер" подтверждают удар.

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