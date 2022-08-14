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Новости Война
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Российский "военкор Среда" указал место штаба ЧВК "Вагнер", по которому ударили HIMARS ВСУ. ФОТО

Сообщается об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

По словам российских пропагандистов, ВСУ нанесли удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Российские СМИ сообщают, что среди "вагнеровцев" есть убитые и раненые.

"Базу вагнеровцев в Попасной сжег очередной российский военкор-дегенерат, выложивший ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками произошла очередная "забавная история". Теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в "Вагнер" из российских тюрем, а военкору Среде вручается премия имени Коца", - пишет Казанский.

"Радио Свобода" опубликовало геолокацию пятиэтажки по адресу Мироновская, 12 в Попасной, которую "засветил" на фотографиях российский "военкор Среда". В телеграм-каналах ЧВК "Вагнер" подтверждают удар.

Российский военкор Среда указал место штаба ЧВК Вагнер, по которому ударили HIMARS ВСУ 01

Читайте также: Более 200 российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли в Украине, – СМИ

Российский военкор Среда указал место штаба ЧВК Вагнер, по которому ударили HIMARS ВСУ 02
Российский военкор Среда указал место штаба ЧВК Вагнер, по которому ударили HIMARS ВСУ 03
Российский военкор Среда указал место штаба ЧВК Вагнер, по которому ударили HIMARS ВСУ 04
Российский военкор Среда указал место штаба ЧВК Вагнер, по которому ударили HIMARS ВСУ 05

Автор: 

Донбасс (26957) ЧВК Вагнер (1334) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+85
В нас державні канали займаються тим же. Приїжжають на полігони чи в частини і зливають все в телевізор
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14.08.2022 20:31 Ответить
+74
Побольше бы таких "хороших" руцких!
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14.08.2022 20:31 Ответить
+74
Не державні канали, а депутати "Слуга Народу" і цьому є підтверджені факти
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14.08.2022 20:41 Ответить
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дегенерат, выложивший ее фотографии в свой телеграм-канал
наши взяли его пример, и предупреждают рашистов , умно
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14.08.2022 21:16 Ответить
Наш журналіст, який видає таку інформацію - або ідіот, або завербований.
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14.08.2022 21:19 Ответить
А вам, добродійко, не прийшло в голову, що між цими двома подіями пройшло чимало часу? Нє?
То, може, пора усвідомити, що в голову можна не лише жерти, а й зрідка нею думати? Чи навіть це для вас заскладно?
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14.08.2022 21:34 Ответить
навіщо Казанський спалив нашого інформатора?
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14.08.2022 21:20 Ответить
Слава російським дебілам!
Давайте ще адреси!
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14.08.2022 21:24 Ответить
Наверное, все таки, имени поца.
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14.08.2022 21:26 Ответить
чекаємо наступний репортаж
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14.08.2022 21:35 Ответить
ой молодець чи середа чи простір. ти побільше роби таких репортажів!!!
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14.08.2022 21:42 Ответить
На нiч , дуже забавна iсторiя... Середа - респект ,давай ще чогось забавненького
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14.08.2022 21:47 Ответить
Прости, но я написал почти то же самое, не читая твой пост.
Мне кажется, что мы родственники.
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14.08.2022 22:41 Ответить
Цікаві пости від осіб які вважають що Казанський розповсюдив секретну інформацію.)) Реально,або дурні,або єрмаківські уйобки. Доречі,схожий наїзд був недавно на Марченка за розповсюдження х.. зна чого секретного про що давно 3,14здять слуги у відосіках.
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14.08.2022 21:54 Ответить
На дєрмаковського уйобка підходиш саме ти . І плещеш язиком як зечмоні мабуть так само.
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15.08.2022 01:20 Ответить
"Встретили как родного, рассказали пару забавных историй"...
Я им подкинул ещё одну...))))
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14.08.2022 22:02 Ответить
А я гадаю - не треба було вказувати хто саме це виклав в інет. Ну покарають його, і що? Більше нікуди не пустять. А от промовчали би, то він ще не раз підказав би куди бити.
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14.08.2022 22:30 Ответить
факт
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15.08.2022 00:29 Ответить
В погоне за сенсацій -дурні говорять об істочніках ...
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15.08.2022 06:21 Ответить
Земля бетоном.
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14.08.2022 22:35 Ответить
Присвоить Среде почетное звание Середа и рассказать еще много забавных историй!
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14.08.2022 22:37 Ответить
Середа підняв 10 лямів від США.
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14.08.2022 22:41 Ответить
У нас 1+ 1 показав теж ремонт танків, після чого прилетіли ракети. Але справу так і не відкрили.
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14.08.2022 22:42 Ответить
Ніззя.
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15.08.2022 07:09 Ответить
А чому не відкрили? Тому що Г+Г канал пропагандистський і підконтрольний,що наказали те і роблять. Так само і з свинособачим пропаганлистом,поїхав і засвітив те що наказали. Якщо хтось вірить що це так звана атсєбячіна то *** вгадали,не жили ці хто вірить при Совку.
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15.08.2022 21:54 Ответить
молодец!
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14.08.2022 22:42 Ответить
"Вагиновцы" накрылись вагиной.
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14.08.2022 22:47 Ответить
Говорят, Пригожин пропал после удара.
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14.08.2022 22:50 Ответить
Восемь с половиной льет данбили Бамбас.
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14.08.2022 22:56 Ответить
Нелох на бомбардувальнику прилетів, усьо бомбіл; ***** було паліть контору.
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14.08.2022 23:05 Ответить
*Привітно зустріли, хильнули, запили - І ватників купа вже у могилі...*
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14.08.2022 23:16 Ответить
Наскільки я розумію - це так звані "Черьомушки" в Попасній - вони якраз крайні з боку так званого ЛНР.

Далі іде пустир, і розбита заправка.

Був там у 2015-му, майже одразу після звільнення Попасної.
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14.08.2022 23:44 Ответить
"Письмо позвало в дорогу", як то кажуть.
Пиши далі, ваєнкор, нам подобається твій стиль.
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15.08.2022 00:47 Ответить
Або пісьмо позвало,або ФСБ послало. В верхах іде зачистка,а низи щоб пропетляли? Не той випадок.
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15.08.2022 21:57 Ответить
Дайте ему селедки.
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15.08.2022 02:22 Ответить
Агент "Середа"!
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15.08.2022 02:24 Ответить
ну и нахрена говорить от куда у вас инфотмация о дислокации вагнера!?
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15.08.2022 02:43 Ответить
Висновок.
Кумедна історія розказана вояками на фронті, може стати останньою , або такою собі сповіддю передсмертною.
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15.08.2022 03:42 Ответить
Фронт не місце сповіді і ставка кумедій. Розказана публічним людям кумедія може стати обставинами смерті
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15.08.2022 03:50 Ответить
самая ..забавная .. история когда ЗСУ накрыли ракетами выродков *****-вагнера . погибли не русские люди как пишет тот ******* . погибли двуногие животные ---- рашисты
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15.08.2022 06:30 Ответить
Хай підкажіть ще щось цікаве, бажано в напрямку Бахмута
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15.08.2022 06:58 Ответить
дебилы,что сказать еще.
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15.08.2022 07:31 Ответить
Да блин, а ведь и в Мински кто-то звонил и Офиса Президента, чтобы спасти тех самых "вагнеровцев". Это вам не военкор с фотографией.
Б***ь, стодолу и хлев с коровой нам спалили, а мы как дураки радуемся, шо в хате завалялась жменька зерна и мышка на кухне живая и невредимая как и раньше...
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15.08.2022 07:42 Ответить
два дєбіла ето сіла
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15.08.2022 08:29 Ответить
Валькирии воротят нос и разбирать отказываются
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15.08.2022 08:57 Ответить
Не понимаю зачем надо было об этом "военкоре" сообщать? Пускай и дальше бы наводил наши ракеты. Надо думать не о "красном словце", а о нашей победе над врагом всем, в том числе и журналистам. Враг следит за каждым нашим сообщением, за каждым словом.
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15.08.2022 09:32 Ответить
ещё одна забавная история. о том, как один парашный щелкопёр к ним приезжал, добавилась к рассказам орков ))
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15.08.2022 10:13 Ответить
А Амнезия Интернешенл не хочет высказаться по поводу того что подразделение МО РФ-ЧВК Вагнер делает свой штаб в ЖИЛОМ ДОМЕ прикрываясьмирными гражданами которые там возможно живут? ВСУ если и заселяли гражданские обьекты то это были кинотеатры,Спортзалы и тд где в принципе люди не живут не могут жить и на то время всем было понятно что например детский сад или спортзал при школе-он во время военных действий не работает и детей там быть не может. А вот в многоквартирном доме который заселил Вагнер-там не факт что нет мирняка.
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15.08.2022 11:06 Ответить
А от сАма "забавная история", на мою думку, сталася вже потім.
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15.08.2022 11:24 Ответить
у момент хвастощів мозок активує мезолімбічний тракт, відповідальний за процес отримання задоволення, і покращує ворога (робота над помилками) - у майбутньому таких легких цілей ЗСУ вже не отримає. Фронт не місце для задоволення своїх дитячих вологих журналюшних комплексів.
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15.08.2022 11:52 Ответить
Не надо было кацапам напоминать их тупость. Домашний скот тоже учится.
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15.08.2022 12:03 Ответить
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