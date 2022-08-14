С начала полномасштабного вторжения армия РФ поразила в Украине более 22 тыс. гражданских объектов и около 300 военных, - МВД

Российские войска гораздо чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, чем по военным объектам. С начала полномасштабного вторжения армия РФ поразила более 22 тысяч гражданских объектов и около 300 военных.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы видим цифры: более 22 тысяч объектов гражданских поражены и всего около 300 - военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сообщил Енин.

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Он отметил, что войска РФ поражают и объекты культурного наследия, включая религиозные сооружения, торговые центры, школы. Енин подчеркнул, что все что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.