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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения армия РФ поразила в Украине более 22 тыс. гражданских объектов и около 300 военных, - МВД

руйнування

Российские войска гораздо чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, чем по военным объектам. С начала полномасштабного вторжения армия РФ поразила более 22 тысяч гражданских объектов и около 300 военных.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы видим цифры: более 22 тысяч объектов гражданских поражены и всего около 300 - военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сообщил Енин.

Смотрите также: Россия атаковала гражданские объекты в Украине в 60 раз чаще, чем военные: нанесла 17,3 тыс. ударов, - Центр противодействия дезинформации. ВИДЕО

Он отметил, что войска РФ поражают и объекты культурного наследия, включая религиозные сооружения, торговые центры, школы. Енин подчеркнул, что все что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.

Автор: 

армия РФ (19691) МВД (9327) Енин Евгений (328) военные преступления (1452) разрушение (165)


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Топ комментарии
+7
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14.08.2022 21:40 Ответить
+3
Шкода що ми не вражаємо військові об'єкти на росіі. Треба налагодити масове виробництво ракет дальністю 1000км і пройтись по військовим об'єктам за парєбріком
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14.08.2022 21:42 Ответить
+3
де ті правдоруби, які звинувачували Порошенка у підриві за його каденції 4-х складів з ************ і про Іловайськ? Як масштаби руйнувань при Зеленському? Як там Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ізюм. Херсон??? То згідно ващій логіці все це зробив Зеленський, чи все-таки кацапи? Звичайно в цьому випадку це зробили кацапи, а у випадку з 2014 по 2019 року все зробив Порошенко? Так 73%?
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14.08.2022 22:07 Ответить
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а ви ще чімось займаетесь? чи тільки рахуете? статуправління хренове
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14.08.2022 21:30 Ответить
де ті правдоруби, які звинувачували Порошенка у підриві за його каденції 4-х складів з ************ і про Іловайськ? Як масштаби руйнувань при Зеленському? Як там Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ізюм. Херсон??? То згідно ващій логіці все це зробив Зеленський, чи все-таки кацапи? Звичайно в цьому випадку це зробили кацапи, а у випадку з 2014 по 2019 року все зробив Порошенко? Так 73%?
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14.08.2022 22:07 Ответить
Молодці, мусора! З калькулятором дружите!
А Що вам ще робити?!
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14.08.2022 21:32 Ответить
Надзвичайники входять до складу МВС. Ти цього не знав?
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14.08.2022 21:43 Ответить
тобто до гівнокомандуючого питань не має??
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14.08.2022 21:43 Ответить
А ще російська армія вразила некомпетентністю свого командування, непрофесіоналізмом та ганебною мораллю вояків .
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14.08.2022 21:34 Ответить
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14.08.2022 21:40 Ответить
Шкода що ми не вражаємо військові об'єкти на росіі. Треба налагодити масове виробництво ракет дальністю 1000км і пройтись по військовим об'єктам за парєбріком
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14.08.2022 21:42 Ответить
тупой школьник ! 10000 км сразу, чтоб не мало было, быдло поверит !
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14.08.2022 21:51 Ответить
угу..ще кількасот разів влупити по цивільним об'єкатам, а потім зі всією відповідальністю сповістити, що там стояли зенитки...а ми всього навсього деокупували історичні землі України
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14.08.2022 21:52 Ответить
Ху*ло переконаний, що все іде за планом. Не змогли окупувати, значить треба просто знищити. З такими руйнуваннями очевидно Україні не просто буде відновитися. Тому знищення цивільної інфраструктури буде відбуватися і далі, бо це серйозно ослаблює нашу економіку, а північні райони України ще й беззахисні від обстрілів.
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14.08.2022 21:44 Ответить
Украине не просто будет обновиться, потому что зелёные твари уже готовятся дерибанить дотации на восстановление....
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14.08.2022 21:53 Ответить
Ну? А Украина сколько ? Ведь не только ракетами и пушками взлетают военные объекты... Если ермаку с зеленским не докладывать ( чтоб лукашенке не настучали) то и спецназначенцы могут плодотворно поработать...
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14.08.2022 21:52 Ответить
 
 