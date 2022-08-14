В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию: Комплектование воинских частей происходит не по количеству, а по недостающим специальностям
Мобилизация в Украине будет продолжаться до отмены военного положения. Мужчин продолжат призывать на службу в соответствии с военными специальностями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на беседу начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача с liga.net.
В командовании Сухопутных войск ВСУ (именно этой структуре подчинены все территориальные центры комплектования и социальной поддержки) успокаивают и говорят однозначно: людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов, а потребности в доукомплектовании воинских частей, по сравнению с февралем, уменьшились в десятки раз.
"Добровольцев, конечно, тоже стало меньше, – рассказывает начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. – Большинство из тех, кто хотел и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть сейчас, достаточно". Горбач говорит: "В каждом территориальном центре на учете есть добровольцы, которые стоят в очереди, чтобы пойти служить в ВСУ. Об их количестве статистика не ведется".
Сейчас комплектование ВСУ происходит по системе, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям.
По словам Горбача, мобилизация в Украине идет постоянно и зависит от потребностей на фронте, то есть когда Вооруженные силы несут потери. И продлится мобилизация до отмены военного положения.
"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", – отметил Горбач.
Доукомплектование воинских частей происходит также по территориальному принципу. Роман Горбач объясняет, что если, например, нужно доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и, возможно, соседние. "Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах", – говорит Горбач.
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Хромих, кривих, сліпих, хворих, всіх.
Питання - не про розкіш, а про виживання
Отак вважав мій товариш - який пішов добровольцем - потрібно бути патріотом - і дай Бог. Бог не дав. Два тижні "підготовки." І ще через два тижні загинув.
Гарні фото і слова на похоронах. А наступний день про нього забули. Хто буде дивитися за його вдовою - мамою? Держава? Сумніваюся. Добре, що дітей не було.
А ще тиждень назад забрали - брата - йому за 40 і він навіть не служив. Хоча маю з десяток знайомих з військовим досвідом, які не проти - але чомусь їх морозять.
Занадто багато дивних та підозрілих речей в мобілізації . А гаслами про патріотизм - дуже часто приховують корупцію та некомпетентність
Если только нытье-ной на кухне под юбкой. И надейся, что не все такие и твою семью таки будут защитать люди, у которых тоже есть семьи и родители и близкие.
А стосовно моєї Сімї - то в неї є захист.
А пропозиція одна - включати голову і брати відповідальність на себе за своє життя.
Включати голову - це вірити не словам про патріотизм, а справам.
Це давати владу у руки - відповідальним людям - а не злодіям з зеленого шапіто.
У всі часи воювати посилали - простий народ, а "еліти" залишилися в тилу. Україна не стала виключенням.
На жаль наразі для мене є вибір між меншим злом та більшим - з одної сторони корупційна Україна з іншої Московська Орда. І якщо прийде мій час, я свій вибір зроблю - просто не люблю, коли моральні деграданти розповідають мені про патріотизм
Поэтому, облезешь и неровно обрастешь. Украина и так всех ваших гомов со своей территории выбросит.
2. Украина качает газ по двум причинам, тролль( запиши себе на полях методички)
2.1 Газотранспортная система снабжает газом не только Европу но и САМУ УКРАИНУ! Так понятно будет?
2.2 Газового эмбарго пока нет( пока вашему пуцькину ничего под хвост не попадет и прикажет перекрыть вентиль), и если Украина, невзирая ни на что отключит газ Европе, европа перестанет давать оружие и финансы и транзит чего-либо по своей территории.
Ты доволен, трололо?
А тиждкнь навчання іиглядає дуже-дуже смішно.
Ти кацапський троль?
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Реєстрація:14.08.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-20#Text
Даже, если бы зеленые артисты не остановили ракетные програмы, то:
1 Украина, по сравнению с рф и сотой доли ракет не смогла бы произвести, с нашими ресурсами.
2 Про "выпуск самолетов", не хочу даже комментировать.
Совковую систему призыва давно надо было менять, об этом и Бутусов говорил, да и все прочие.
Коли по волі судєб і власної дурості - я опинився без доходу, а сімю потрібно було утримувати, я освоїв новий фах - десь біля трьох місяців - півроку - вчився, скуповував потроху потрібний інструмент, набирався досвіду. І через пів року - я вже більш менш став таким сяким спеціалістом. А через роки два більш менш пристойним.
Тому, я розумію - щоб стати нормальним солдатом - потрібна нормальна амуніція і 3 місяці - півроку щоденна підготовка. Тоді я зможу почати вирішувати нормально поставлені задачі.
І навіть більше того - не всі в силу психіки зможуть вести бойові дії. Це реальність
Крики - що ворог не чекає і після місяця підготовки в бій - це пройоб керівництва - некомпетентність - і спроба криками про патріотизм приховати це.
Я думаю - правильне рішення - громадянство, права і свободи- пов'язати зі службою в армії. Хочеш максимальних рівень - йди в армію.
Не хочеш - не йди - але матимеш урізаний варіант прав.
Є демос, і є охлос - вибір за кожним особисто
Війна закінчиться тоді, коли повністю буде перекрита труба