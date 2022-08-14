В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию: Комплектование воинских частей происходит не по количеству, а по недостающим специальностям

Мобилизация в Украине будет продолжаться до отмены военного положения. Мужчин продолжат призывать на службу в соответствии с военными специальностями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на беседу начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача с liga.net.

В командовании Сухопутных войск ВСУ (именно этой структуре подчинены все территориальные центры комплектования и социальной поддержки) успокаивают и говорят однозначно: людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов, а потребности в доукомплектовании воинских частей, по сравнению с февралем, уменьшились в десятки раз.

"Добровольцев, конечно, тоже стало меньше, – рассказывает начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. – Большинство из тех, кто хотел и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть сейчас, достаточно". Горбач говорит: "В каждом территориальном центре на учете есть добровольцы, которые стоят в очереди, чтобы пойти служить в ВСУ. Об их количестве статистика не ведется".

Сейчас комплектование ВСУ происходит по системе, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям.

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По словам Горбача, мобилизация в Украине идет постоянно и зависит от потребностей на фронте, то есть когда Вооруженные силы несут потери. И продлится мобилизация до отмены военного положения.

"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", – отметил Горбач.

Доукомплектование воинских частей происходит также по территориальному принципу. Роман Горбач объясняет, что если, например, нужно доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и, возможно, соседние. "Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах", – говорит Горбач.