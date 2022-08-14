Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы поддерживаете агрессию против Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом – ваш голос должен звучать в поддержку Украины. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война.

И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", - сказал Зеленский.

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