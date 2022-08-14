Украина много раз предлагала руководству РФ закончить войну, но Россия продолжает верить в террор, - Зеленский

Россия до сих пор убеждена, что сможет достичь своих целей террором и разными формами шантажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то добиться разными формами шантажа. Не сможет", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, именно поэтому украинцы должны защищаться и отвечать на каждое проявление террора.

"К сожалению, у нас есть потери. Но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще больше стран к нашей антивоенной коалиции", - подытожил президент.

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