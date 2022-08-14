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Новости Война
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Украина много раз предлагала руководству РФ закончить войну, но Россия продолжает верить в террор, - Зеленский

зеленський

Россия до сих пор убеждена, что сможет достичь своих целей террором и разными формами шантажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то добиться разными формами шантажа. Не сможет", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, именно поэтому украинцы должны защищаться и отвечать на каждое проявление террора.

"К сожалению, у нас есть потери. Но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще больше стран к нашей антивоенной коалиции", - подытожил президент.

Смотрите также: Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы поддерживаете агрессию против Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20883)


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Топ комментарии
+59
"Закончить войну" дегенератам можно асфальтом, сдачей юга и шашлычками на майские.
Закончить войну можно только полным военным разгромом Параши и её уничтожением.
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14.08.2022 22:42 Ответить
+54
тупорилий ватосовок,затям війни закінчують або ПЕРЕМОГОЮ,або ПОРАЗКОЮ,так що ти там пропонувало?
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14.08.2022 22:42 Ответить
+51
просто перестать стрелять.....................
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14.08.2022 22:41 Ответить
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15.08.2022 01:22 Ответить
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15.08.2022 01:24 Ответить
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15.08.2022 01:25 Ответить
Ідіот...
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15.08.2022 02:41 Ответить
Зелю- геть !
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15.08.2022 07:03 Ответить
В ОТСТАВКУ, ГНИДА!!!!!!
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15.08.2022 02:42 Ответить
закінчення війни це Перемога а не якась маячня
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15.08.2022 03:46 Ответить
Говорити, що воно клоун то вже навіть комплімент...
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15.08.2022 05:32 Ответить
Клоун в цирку смішить дітей, а на Банковій блазень.
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15.08.2022 10:32 Ответить
А навіщо це їм пропонувати ? Щоб віддати Одессу та Ізмаїл ?
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15.08.2022 07:02 Ответить
Вкид , як народ сприйме це, значить у ОП йде така розмова, не без допомоги єрмака, для чого ж їхали в Оман, для чого і про що та арахамія договорюється з гаманцем *****. Лише про здачу України. Українцям потрібно щось робити і то дуже важне, з владою, з єрмаками, з московськими кротами, та своїми зеленими запроданцями.
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15.08.2022 07:25 Ответить
Если б тупоголовые 73% не выбрали наивных оленей, то таких бы страшных последствий для Украины не было.
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15.08.2022 07:44 Ответить
"Но мы должны бороться на всех уровнях..." и начать с тебя
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15.08.2022 08:03 Ответить
Ze борется с Ольгой ********** успешно...а с Вовиком Шалавьеввм Димой Сикелевым не очень ...
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15.08.2022 08:39 Ответить
Лохбонэвтик продолжает усиленно торговать территориями Украины. И это гарант целостности и суверинитета страны. Убирайся уже в отставку!!!
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15.08.2022 09:35 Ответить
В пустой, пронюханной башке Оманского-Осла война уже закончилась...
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15.08.2022 10:14 Ответить
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15.08.2022 13:36 Ответить
Фанати зелі досі вірять в нього. Годуй і далі лайном з єрмаком.
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15.08.2022 19:12 Ответить
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