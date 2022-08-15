Дискуссия о визовых ограничениях для россиян в Европе ежедневно расширяется, это должно привести к соответствующим решениям, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в Европе будет принято решение о визовых ограничениях для граждан РФ.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Украина работает над новыми санкциями против России и над тем, чтобы "простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее".

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям", - добавил президент.

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