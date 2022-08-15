Дискуссия о визовых ограничениях для россиян в Европе ежедневно расширяется, это должно привести к соответствующим решениям, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает, что в Европе будет принято решение о визовых ограничениях для граждан РФ.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, Украина работает над новыми санкциями против России и над тем, чтобы "простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее".
"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям", - добавил президент.
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зелена серія буба вбиває люсю - набирає ******** з обох сторон...
громадянство припиняється не по заяві, це просто бажання, а це бажання ніколи не буде задовілнено Імператором Всесвіту, як дивиться сам на себе Путлер
громадянство кацапське припиняється ІМЕННИМ УКАЗОМ ПУТЛЕРА, і ніяк інакше
таких указів було пара за 30 років, ну декілька людей після багаторічних юридичних процедур, позовов у суд та величезні гроші адвокатам змогли піднятися на той Єверест, щоб їх включили до іменного указу самого Путлера
сьогодні перетинав кордон з боку Турції до ЄС
бачив всі паспорти, бо віддали після штампіків копою
у цілому автобусі з українців я був один - тобто один синій паспорт мій, один білорус - у них такий самий колір паспорта як у нас, один був зелений діпломатичний
пара болгар, пара турок - колори схожі з російскими, але трохи темніші
всі інші у автобусі були росіяне
поцікавився у них, як вони заїзжають до Європи - відповіли, що болгарська віза коштує 80 баксів, а полний шегнен видає Іспанія, коштує 400 баксів
тобто 90% відсотків автобусу були росіяне
щодо ватності, це важке питання, можливо просто тримають язик за зубами
але у мене була одна розмова з росіянином - він каже що чекисти - просто "вредители", тобто провини за війну з Україною вони не бачать, вони зі своєї точки зору на все це дивляться - що сакції зменшили єкономчне зростання їх країни, казали що в них 2021-й рік був найбільш успішним за всі роки існування росії, наприкад обсяги будіництва житла фантастично зростали, але санкції обмежили їх зростання, тому вони незадоволені чекистами
ще звернув увагу, що багато росіян вперше в житті поїхали до Європи, їх багато що дивувало, навіть платні туалети дивували
Те же кацапы весь мир прочесывают в поисках боеприпасов, сами производство наращивают. Или вы капитуляции хотите?
Займитесь, наконец ДЕЛОМ, блд, вместе с МО, МИДом, ОП, хотя нет, без ОП лучше...