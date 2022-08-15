РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11401 посетитель онлайн
Новости Война
1 508 26

Дискуссия о визовых ограничениях для россиян в Европе ежедневно расширяется, это должно привести к соответствующим решениям, - Зеленский

росія,віза

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в Европе будет принято решение о визовых ограничениях для граждан РФ.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Украина работает над новыми санкциями против России и над тем, чтобы "простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее".

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям", - добавил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ показали, как проходят учения украинских военных в Великобритании. ВИДЕО

виза (1240) Зеленский Владимир (20889) россия (96216) Евросоюз (17278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Вже є інфа, що росіяни масово скуповують побутові дрони, подорожуя в ЄС. МЗС має закликати конфісковувати ці товари. Це рішення митні органи країн ЄС можуть ствердити швидше, ніж уряди.
показать весь комментарий
14.08.2022 23:38 Ответить
+2
Чисто из любопытства...а какие ограничения для дикарей УЖЕ ввела Украина?
показать весь комментарий
14.08.2022 23:47 Ответить
+2
ніяких обмежень до росіян у Європі зараз немає
сьогодні перетинав кордон з боку Турції до ЄС
бачив всі паспорти, бо віддали після штампіків копою
у цілому автобусі з українців я був один - тобто один синій паспорт мій, один білорус - у них такий самий колір паспорта як у нас, один був зелений діпломатичний
пара болгар, пара турок - колори схожі з російскими, але трохи темніші

всі інші у автобусі були росіяне
поцікавився у них, як вони заїзжають до Європи - відповіли, що болгарська віза коштує 80 баксів, а полний шегнен видає Іспанія, коштує 400 баксів

тобто 90% відсотків автобусу були росіяне
щодо ватності, це важке питання, можливо просто тримають язик за зубами
але у мене була одна розмова з росіянином - він каже що чекисти - просто "вредители", тобто провини за війну з Україною вони не бачать, вони зі своєї точки зору на все це дивляться - що сакції зменшили єкономчне зростання їх країни, казали що в них 2021-й рік був найбільш успішним за всі роки існування росії, наприкад обсяги будіництва житла фантастично зростали, але санкції обмежили їх зростання, тому вони незадоволені чекистами

ще звернув увагу, що багато росіян вперше в житті поїхали до Європи, їх багато що дивувало, навіть платні туалети дивували
показать весь комментарий
14.08.2022 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас ЕС введет запрет на визы, но опять на пол шишечки, с кучей исключений, которые кацапы легко смогут обходить
показать весь комментарий
14.08.2022 23:37 Ответить
правильно, будуть обмеження лише на туристичні візи. а у гості до рідниих, лікування і іншу святу русску хрєню = вход свабоден.
показать весь комментарий
15.08.2022 00:45 Ответить
Я ж це і кажу. Наприклад, що заважатиме кацапським діаспорам у той же Німеччині мати свої медичні клініки, які будуть співпрацювати із мокшанськими і виписувати до москви липові запрошувався на лікування. В той же час на кацапії придумають багато інших схем та повідкривають купу агенцій для оформлення цих віз за цими мутними схемами... Питання стане тільки в ціні отримання шпигунської візи
показать весь комментарий
15.08.2022 01:02 Ответить
Та й не всі страни в Європі на це погодяться ,не видавати туристичнi візи оркам .
показать весь комментарий
15.08.2022 07:34 Ответить
Вже є інфа, що росіяни масово скуповують побутові дрони, подорожуя в ЄС. МЗС має закликати конфісковувати ці товари. Це рішення митні органи країн ЄС можуть ствердити швидше, ніж уряди.
показать весь комментарий
14.08.2022 23:38 Ответить
Вже незабаром північ, а йому все не спиться. Мабуть Лєнка десь на гастролях.
показать весь комментарий
14.08.2022 23:38 Ответить
Зачем им Европа ? Они не европейцы,
показать весь комментарий
14.08.2022 23:39 Ответить
а ті, хто був у Європі і має річні візи - виють і палчуть. а скрєпні валєнки кричать "не був і не нада"
показать весь комментарий
15.08.2022 00:47 Ответить
в люсі рейтінг крепчяе - в буби мельчае ...
зелена серія буба вбиває люсю - набирає ******** з обох сторон...
показать весь комментарий
14.08.2022 23:40 Ответить
Чисто из любопытства...а какие ограничения для дикарей УЖЕ ввела Украина?
показать весь комментарий
14.08.2022 23:47 Ответить
Клоун накатав черговий відосик.
показать весь комментарий
14.08.2022 23:50 Ответить
йти забув: не пропускають до 60 років чоловіків з русскоскрєпним аусвайсом
показать весь комментарий
15.08.2022 00:48 Ответить
поц зелений - знищі своє касапське громадянство перше ніж до когось прийобуватись.
показать весь комментарий
14.08.2022 23:50 Ответить
кацапське громадянство припинити неможливо, навіть за гроші
громадянство припиняється не по заяві, це просто бажання, а це бажання ніколи не буде задовілнено Імператором Всесвіту, як дивиться сам на себе Путлер

громадянство кацапське припиняється ІМЕННИМ УКАЗОМ ПУТЛЕРА, і ніяк інакше
таких указів було пара за 30 років, ну декілька людей після багаторічних юридичних процедур, позовов у суд та величезні гроші адвокатам змогли піднятися на той Єверест, щоб їх включили до іменного указу самого Путлера
показать весь комментарий
15.08.2022 00:09 Ответить
Простіше буде, якщо рашковани при перетині кордону з ЄС будуть заповнювати анкету з графою підримки-непідтримки дій рф. Тоді тим, хто не підтримує прийдеться вибирати: не підтримувати й повертатись назад, або підтримувати, але потім щось пояснювати при поверненні на болота.
показать весь комментарий
14.08.2022 23:53 Ответить
брехатимуть. бо дуже хоцця
показать весь комментарий
15.08.2022 00:49 Ответить
Не так. Хочеш отримати шенгенську візу - додай квитанцію на пожертву в 1000 євро на ЗСУ, потім будуть розглядати твій запит!
показать весь комментарий
15.08.2022 01:11 Ответить
ніяких обмежень до росіян у Європі зараз немає
сьогодні перетинав кордон з боку Турції до ЄС
бачив всі паспорти, бо віддали після штампіків копою
у цілому автобусі з українців я був один - тобто один синій паспорт мій, один білорус - у них такий самий колір паспорта як у нас, один був зелений діпломатичний
пара болгар, пара турок - колори схожі з російскими, але трохи темніші

всі інші у автобусі були росіяне
поцікавився у них, як вони заїзжають до Європи - відповіли, що болгарська віза коштує 80 баксів, а полний шегнен видає Іспанія, коштує 400 баксів

тобто 90% відсотків автобусу були росіяне
щодо ватності, це важке питання, можливо просто тримають язик за зубами
але у мене була одна розмова з росіянином - він каже що чекисти - просто "вредители", тобто провини за війну з Україною вони не бачать, вони зі своєї точки зору на все це дивляться - що сакції зменшили єкономчне зростання їх країни, казали що в них 2021-й рік був найбільш успішним за всі роки існування росії, наприкад обсяги будіництва житла фантастично зростали, але санкції обмежили їх зростання, тому вони незадоволені чекистами

ще звернув увагу, що багато росіян вперше в житті поїхали до Європи, їх багато що дивувало, навіть платні туалети дивували
показать весь комментарий
14.08.2022 23:54 Ответить
Щодо доходів, навіть статистика підтверджує, що січень-лютий 2022 року - це найбільший рівень надходження коштів за весь час існування рф... Якби не війна зараз, 2022 рік був би рекордним за їхнім ВВП... Отакі офігєнні санкції були введені Обамою, Шмеркєль, Оландом та іншими європроститутками за Крим та розв'язання війни в Європі у 2014 році!
показать весь комментарий
15.08.2022 01:09 Ответить
То їх наявність унітазів в туалетах здивувала.
показать весь комментарий
15.08.2022 02:56 Ответить
Нарешті дочекалися. Я вже хвилюватися почав як цей психоз на труси не влупили. Чекаємо нових перлів
показать весь комментарий
15.08.2022 00:22 Ответить
та закрывайте вообще всякую возможность въезда, там лютый трэш происходит



показать весь комментарий
15.08.2022 01:15 Ответить
Страшно дивитися, вони ще Тінейджери а вже така ненависть до України в очах.
показать весь комментарий
15.08.2022 07:39 Ответить
нет, не до Украины. До чего скажут. На данный исторический момент Украина - только частность.
показать весь комментарий
15.08.2022 10:26 Ответить
Более актуальных проблем у проснувшегося небритого почему-то Президента нет? Почему снаряды 152 мм не ищете? Орки практически безнаказанно наших расстреливают на Донбассе из тяжелого вооружения. Потери страшные, а вы все там пустопорожней муйней занимаетесь!
Те же кацапы весь мир прочесывают в поисках боеприпасов, сами производство наращивают. Или вы капитуляции хотите?
Займитесь, наконец ДЕЛОМ, блд, вместе с МО, МИДом, ОП, хотя нет, без ОП лучше...
показать весь комментарий
15.08.2022 12:29 Ответить
 
 