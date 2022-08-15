Украинские воины уничтожили две базы и один склад боеприпасов российских оккупантов, - Братчук

Вооруженные Силы Украины ликвидировали две базы оккупантов и один склад боеприпасов.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в воскресенье, 14 августа, были "демилитаризованы" две базы оккупантов - в городе Токмак (Запорожская область) и в городе Попасная на Луганщине.

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Кроме этого, уничтожен вражеский склад боекомплекта в Бериславском районе Херсонской области.