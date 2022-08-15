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Новости Война
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Украинские воины уничтожили две базы и один склад боеприпасов российских оккупантов, - Братчук

вибух

Вооруженные Силы Украины ликвидировали две базы оккупантов и один склад боеприпасов.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в воскресенье, 14 августа, были "демилитаризованы" две базы оккупантов - в городе Токмак (Запорожская область) и в городе Попасная на Луганщине.

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Кроме этого, уничтожен вражеский склад боекомплекта в Бериславском районе Херсонской области.

ликвидация (3706) уничтожение (7273) Токмак (64) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+7
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Ок.
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14.08.2022 23:40 Ответить
+4
Піски поки що тримаються , але режим Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу. звертатиcь до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?
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15.08.2022 00:46 Ответить
+2
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14.08.2022 23:43 Ответить
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Ок.
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14.08.2022 23:40 Ответить
жодна зелена **** Волинь не зламає.
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15.08.2022 02:28 Ответить
++
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14.08.2022 23:43 Ответить
При чому тут братчук, це ж не Одеса. Чи піде на підвищення?
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14.08.2022 23:52 Ответить
Papasna Himars kacapskaja PVO 100-0
https://twitter.com/i/status/1558905302401138688
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15.08.2022 00:00 Ответить
Yeee-Haaa, motherfuckers!!!
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15.08.2022 00:07 Ответить
Мне показалось или у чувака американский флаг на шевроне 🧐
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15.08.2022 00:17 Ответить
Не показалось
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15.08.2022 08:49 Ответить
Піски - шо з ними?
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15.08.2022 00:08 Ответить
Піски під нами 👍🏼
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15.08.2022 00:23 Ответить
Піски поки що тримаються , але режим Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу. звертатиcь до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?
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15.08.2022 00:46 Ответить
теж так думаю, дай мені боже помилку на сдачу Писок....
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15.08.2022 01:26 Ответить
А что Залужный может сделать если вооружения тяжёлого не хватает для поддержки пехоты ?
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15.08.2022 06:46 Ответить
bybi lenky, ny ili juzika!
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15.08.2022 02:03 Ответить
 
 