Благодаря отходу ВСУ из Золотого удалось избежать еще одного Иловайска и Дебальцево, - Гайдай. КАРТА

В июне Вооруженным Силам Украины угрожало оцепление, но практически из кольца удалось выйти с минимальными потерями.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"По словам командира первого механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Сергея Мазорчука, из его подразделения вышли 350 бойцов, из других - около полутора тысяч. Во время выхода в его батальоне погибли только три военнослужащих, пятеро получили ранения. Трагедии удалось избежать", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что в конце июня батальоны 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко выходили из района Золотого – Горного. Тогда россияне по обе стороны окружали украинских защитников.

"Наши позиции были под постоянным прицелом большого количества артиллерии россиян. Также довольно часто они использовали авиацию. Когда россияне взяли Новотошковское, ВСУ были вынуждены перегруппироваться и развернуться левее. Если до того наши военные удерживали пять километров, то после маневра пришлось почти десять", - добавил Гайдай.

Далее захватчики взяли Светличное, Нижнее и вышли в Тошковку. В начале июня уже и Попасная, которую ВСУ мужественно обороняли больше трех месяцев, оказалась под контролем врага, сказал он.

После Попасной россияне захватили Камышеваху и Врубовку. Итак, 19 июня, когда произошел прорыв в Тошковке, стало понятно, что нужно покидать Золотое из-за угрозы кольца. Иначе тогда мог случиться еще один Иловайск или Дебальцево. 20 июня уже было распоряжение отходить через Горное.

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"Дело в том, что в Тошковке есть террикон, где россияне тогда заняли круговую оборону и фактически перегородили центральную трассу, по которой украинским бойцам подвозили помощь. Оставалась только полевая дорога протяженностью десять километров. Украинские бойцы пытались ехать через Новоивановку, где оставалась подконтрольной часть дороги. Тогда же хотели эвакуировать наших раненых. Ехали двумя машинами и попали под артиллерийский обстрел. Одна машина сгорела. К счастью, все остались в живых. После этого начали планировать для выхода другую дорогу", - продолжил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что во время выхода из Золотого сначала заняли оборону в окрестностях Горного. Это был подготовительный этап выхода в сторону Лоскутовки – Лисичанска. Но в тот же день россияне совершили продвижение по полевым дорогам и вышли в поселок в двух километрах от Лоскутовки. Тогда коридор оставался всего в четыре-пять километров.

По словам Гайдая, выходили ночью в несколько этапов, в период с 20:00 21 июня подразделения уже начали постепенно оттягиваться из Золотого – Горного. Пехота ехала автомобилями "Пикап" несколько километров, а дальше шли пешком в Лисичанск ориентировочно 17-20 километров. Группы насчитывали не более сорока человек.

"В 03:20, когда начало светать, на позициях еще осталась техника и 70 военных. Это была последняя группа – пехота выходила на броне. Всех на технике не вывозили, потому что колонну обычно обстреливает артиллерия. Технику тоже выводили двумя колоннами. Сделали маневр, который минимизировал влияние вражеской артиллерии по колонне", – объяснил глава ОВА.

Также он отметил, что между Волчеяровкой и Лоскутовкой снова попали почти в окружение. В ВСУ был на позиции танк в качестве огневой засады. Он успел подбить три танка и один БТР противника – благодаря этому удалось выйти. В день выхода ВСУ россияне зашли в Лоскутовку и кольцо закрылось.