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Новости Война
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Рада должна принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал необходимость продления в Украине военного положения и общей мобилизации.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Очевидное решение, очевидные причины", - сказал он.

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"Что сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", - подчеркнул президент.

Зеленский Владимир (20889) мобилизация (2815) военное положение (512)


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Топ комментарии
+13
Яка мобілізація? Весь "квартал" давно за кордоном .
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15.08.2022 00:04 Ответить
+12
Все це добре, тільки можна все ж таки перестати займатись благоустроєм, такі як робити нові тротуари в кожному місті або парки в Миколаєві...хлопцям на "нулі" так би ці кошти знадобились
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15.08.2022 00:07 Ответить
+7
Його то родичів не мобілізують і друзів також і навіть наближених до офісу. Якщо ти щось хочеш, щоб хтось щось зробив, потрібно завжди себе на місце того ставити і подумати, що би я зробив і чи зміг би це зробити.
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15.08.2022 00:05 Ответить
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Яка мобілізація? Весь "квартал" давно за кордоном .
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15.08.2022 00:04 Ответить
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15.08.2022 05:01 Ответить
Його то родичів не мобілізують і друзів також і навіть наближених до офісу. Якщо ти щось хочеш, щоб хтось щось зробив, потрібно завжди себе на місце того ставити і подумати, що би я зробив і чи зміг би це зробити.
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15.08.2022 00:05 Ответить
Та никому это не интересно! Нас держат за скот и отправляют на убой.
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15.08.2022 00:06 Ответить
"Вас" - это кого?
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15.08.2022 00:09 Ответить
Мабуть , Миколка другий
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15.08.2022 00:15 Ответить
Ухвалять Вовочка, ухвалять Не хвилюйся так, у тебе ж кармана Рада , немае чого хвилюватися.
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15.08.2022 03:14 Ответить
Все це добре, тільки можна все ж таки перестати займатись благоустроєм, такі як робити нові тротуари в кожному місті або парки в Миколаєві...хлопцям на "нулі" так би ці кошти знадобились
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15.08.2022 00:07 Ответить
Бажано оголосити воєнний стан на строк до перемоги над Кацапстаном І вже сьогодні мобілізувати максимум можливовостей
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15.08.2022 00:10 Ответить
здурів??? при воєнному стані заборонені вибори-перевибори на всіх щаблях влади

він ж пожиттєвим буде..
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15.08.2022 00:20 Ответить
чудило, суши весла, мобілєзатор
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15.08.2022 00:19 Ответить
Хренов
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15.08.2022 01:27 Ответить
то есть сейчас не военное положение?
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15.08.2022 00:28 Ответить
він подовжити хоче...і так запіндюре до нескінченності
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15.08.2022 00:42 Ответить
Військовий стан є, але війни немає. Просто відбувається спецоперація. Ми даємо деяким олігархам Росії українське громадянство рятуємо їх від санкцій.
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15.08.2022 07:48 Ответить
Піски , що там ?

Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу!!

Звертатись до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?
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15.08.2022 00:48 Ответить
Вова, тебе и твоему парламенту больше не быть при власти
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15.08.2022 01:08 Ответить
Сними бронь с депутатов и пусть идёт на фронт. Пока ты этого не сделаешь, кури бабму
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15.08.2022 01:10 Ответить
а шо й то если не продолжат - то все, война закончилась? или понятие состояние войны уже нет? а что будет, если расстреляют верховную раду, к примеру, и те не проголосуют?
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15.08.2022 01:52 Ответить
Хто розстріляє? Зеленський як у фільмі? Нажаль ,ніхто нікого не розстріляє.
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15.08.2022 03:18 Ответить
шальная пуля - наповал. ну или Хйло ракетами, чего там, всякое бывает. каждые полгода продолжать мобилизацию во время войны это как-то не очень, чего-то во время второй мировой таких "новшеств" нигде не было вроде. это Хйло может бумажки писать как хочет (как минимум потому что за развязывание агрессивной войны у него до сих пор статья в законах, дурак), хотя с самолетами, ракетами, ядерным терроризмом массовыми пытками, убийствами и т.п. + куча трупов москальни сложно назвать это как-то иначе, но - народ верит.
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15.08.2022 21:35 Ответить
 
 