Рада должна принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал необходимость продления в Украине военного положения и общей мобилизации.
Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Очевидное решение, очевидные причины", - сказал он.
"Что сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", - подчеркнул президент.
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+13 Тимофій Тимофеєв
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+7 PREDATOR PREDATOR
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він ж пожиттєвим буде..
Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу!!
Звертатись до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?