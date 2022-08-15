Рада должна принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал необходимость продления в Украине военного положения и общей мобилизации.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Очевидное решение, очевидные причины", - сказал он.

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"Что сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", - подчеркнул президент.