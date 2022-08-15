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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ заставили военных РФ отступать на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

зсу

На Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях украинские военные сдержали вражеские штурмы и заставили противника отойти.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 15 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто семьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лютое, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Великие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

Вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

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На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Зализного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и Привольное.

Вел воздушную разведку БпЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения армия РФ поразила в Украине более 22 тыс. гражданских объектов и около 300 военных, - МВД

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибужское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Нанес авиационные удары вблизи Белогорки и Андреевки.

Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белой Криницы.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+24
Кремлівські ідійоти можуть скільки завгодно називати жах , що твориться, "СВО", але все одно, як вони його називають - це повноцінна війна, причому війна у своєму найогиднішому варіанті - війна позиційна, коли ні вперед, ні назад, ні перемога, ні поразка, коли сторона нападаюча не має сил для наступу, а сторона, що обороняється, не має сил для контрнаступу. А люди гинуть...
І будь вони всі там прокляті у своїй Московії, від божевільного параноїка ***** до останнього вані з єпенів, якой замість того, щоб будувати свій дім, поїхав в чужу сторону руйнувати дім чужий
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15.08.2022 07:50 Ответить
+16
Відступити і припинити штурмові дії це трохи різні речі
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15.08.2022 07:41 Ответить
+12
Нова порція перемог від Генерального штабу.

Як там Піски, як з арилерійським прикриттям українських позицій і контрбатарейною боротьбою!?
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15.08.2022 08:26 Ответить
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Відступити і припинити штурмові дії це трохи різні речі
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15.08.2022 07:41 Ответить
"А какая разница" @
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15.08.2022 14:22 Ответить
Так що , їх знов відкинули на Бахмацькому напрямку ? А то годину тому писали що вони там просунулися..
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15.08.2022 07:41 Ответить
Кремлівські ідійоти можуть скільки завгодно називати жах , що твориться, "СВО", але все одно, як вони його називають - це повноцінна війна, причому війна у своєму найогиднішому варіанті - війна позиційна, коли ні вперед, ні назад, ні перемога, ні поразка, коли сторона нападаюча не має сил для наступу, а сторона, що обороняється, не має сил для контрнаступу. А люди гинуть...
І будь вони всі там прокляті у своїй Московії, від божевільного параноїка ***** до останнього вані з єпенів, якой замість того, щоб будувати свій дім, поїхав в чужу сторону руйнувати дім чужий
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15.08.2022 07:50 Ответить
В єпєнях не будують будинки, там народжуються виключно ру.кожопьі і ру.кожопкі
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15.08.2022 08:19 Ответить
Не погоджуюсь.
Може чули таке слово -"ізба"?
Це не будинок, не хата, не дім, це таке ноу-хау рускава вані з єпенів - щось середнє між барлогою та хлівом
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15.08.2022 08:30 Ответить
Выдступили -- за ними і бити іх в окопах
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15.08.2022 08:13 Ответить
Поїдь і покажи як це треба робить!
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15.08.2022 08:19 Ответить
Виходим з - під арти -- я вже давно на пенсіі -- роки
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15.08.2022 08:26 Ответить
Сетки можешь маскировочные плести,а не сутками ересь на сайте писать.
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15.08.2022 08:28 Ответить
Я при роботі -- в мене дві корови -- так шо не все так запущено
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15.08.2022 08:34 Ответить
Тоді коровам давай поради.
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15.08.2022 08:36 Ответить
Нормальні в мене поради -- ше в началі я казав шо не треба хлопців збирати в одному місці -- і Яворів Миколаів Десна КОРДівці -- а кругом всі такі вумні
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15.08.2022 08:47 Ответить
Час дивлюсь в тебе є-то пліти сітки на фронт.
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15.08.2022 08:51 Ответить
У нас ше у всіх є час -- не треба мене пресувати
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15.08.2022 09:11 Ответить
Займись ділом,а не дурню з ранку до ночі пишеш.Вбий в інеті-плести маскувальні сітки.
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15.08.2022 09:15 Ответить
В чому дурня -- шо вас так заіло
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15.08.2022 09:23 Ответить
Твої поради Генштаб не читає,не марнуй час,допомогай військовим,починай плісти сітки.
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15.08.2022 09:28 Ответить
Так тут ми всі Наполеони Ви з Цензора -- плести а не плісти
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15.08.2022 09:33 Ответить
Краще я не буду перевіряти помилки в вашому суржику.Наполеонам-в палату.
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15.08.2022 09:36 Ответить
Це мова людеи а не вичурна снобів
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15.08.2022 09:41 Ответить
Тоді не роби зауваження іншим,про помилки.
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15.08.2022 09:43 Ответить
А в чому Коваль не правий? І чи не занадто ти спамом зловживаєш?
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15.08.2022 10:18 Ответить
Щоб "зловживати" спамом-потрібно мінімум 4 людини.Людина цілодобово дає дурні поради військовим,по 2-3 слова в кожній новині.Фурамчани почали його спамити.
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15.08.2022 10:44 Ответить
Я шо повинен статті писати -- я не багатослівнии
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15.08.2022 11:12 Ответить
Бо ти нездатен "багато слів" до купи стулить!
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15.08.2022 12:18 Ответить
Мислеи по древу
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15.08.2022 12:24 Ответить
А я "молодий і підскакую"! Тільки внуку старшому вчора 14 виповнилося! Різниця у нас із тобою в іншому - я бачив кров і смерть насправді А ти - тільки в кіно! Ти не чув як кричать від болю поранені Не носив на ношах людей що годину тому були живі Про самі обстріли я вже тобі і розказувать не хочу - марна справа! Це треба на собі це відчуть А ти на диван усівся і "шаблею *********"!
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15.08.2022 12:15 Ответить
Не судіт да не судіми будете
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15.08.2022 12:26 Ответить
Шо не так - чогож люди такі тверді -- рашка як вдерлася шо поселилась в казармах а ми чо А Цензор каже шо твоі поради нахер кому нужні
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15.08.2022 12:36 Ответить
А по вашому як треба забирати назад -- тре бігти вперед
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15.08.2022 08:41 Ответить
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15.08.2022 08:20 Ответить
Нова порція перемог від Генерального штабу.

Як там Піски, як з арилерійським прикриттям українських позицій і контрбатарейною боротьбою!?
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15.08.2022 08:26 Ответить
і в мене таке ж саме питання, як там Піски? Хто їх контролює?
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15.08.2022 08:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WE5aqxhyUcM
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15.08.2022 09:44 Ответить
там тебе чекають, полководця. Без тебе ніяк. поїдь, наведи лад
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15.08.2022 14:59 Ответить
Якісь ******** мене банят -- я за Кошулинського
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15.08.2022 08:35 Ответить
До речі, а де тягнибок? На якому фронті воює? Щось його зовсім не чути, чисто згас. А до 24 лютого з телевізора не вилазив, разом з гадею...
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15.08.2022 08:52 Ответить
Тягнибок стишився -- я за Кошулинського
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15.08.2022 09:08 Ответить
Стишився?! А то як? І що, весь його "патрійотизм" погас? До речі, Кошулинський мав би якийсь шанс, але ж та **** феесбешна, тягнибок... так що...
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15.08.2022 09:47 Ответить
З Ярошем і Корчинським шифровки в Центр готують...
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15.08.2022 09:29 Ответить
Нє -- вони рішают нерішаємоє
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15.08.2022 09:36 Ответить
Рішают нерішаємоє
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15.08.2022 11:02 Ответить
тягнибок береже себе, він - вождь, загине вождь - партія розбіжиться.
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15.08.2022 10:21 Ответить
То ми зайняли їхні позиції, коли орки відступили, чи ми відбили наступ і змусили відійти на старі позиції???
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15.08.2022 08:58 Ответить
...думаю, що на старі. Тобто умовно "старі". Бо ще вчора писали, що орки мають "обмежений успіх" в напрямку Бахмута== іншими словами--ми відступаємо.
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15.08.2022 09:57 Ответить
******** банят -- у них времені вагон і малєнькая тєлєжка
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15.08.2022 09:43 Ответить
https://gazeta.ua/articles/donbas/_vijska-rf-atakuyut-********-u-skladi-shesti-grup-isw/1106116 Касапи воюють в Україні у складі шістьма групами (по жюково-сталінськи - шістьма фронтами), які сформовані у різних військових округах лаптєстану та окупованих територій, повідомляє черговий огляд Інституту вивчення війни (ISW). Вони орієнтовані на Харків та Харківську область, по лінії Ізюм - Слов'янськ, Сіверсько-Лисичанський район, а також на Бахмут, район Авдіївки - Донецька та південь України.

На Харківському та Сіверсько-Лисичанському напрямках діють групи, сформовані, ймовірно, навколо ядер із Західного та Центрального військових округів відповідно.
"Вісь Ізюм-Слов'янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута переважають бійці приватної військової компанії (ПВК Вагнера). А в районі Авдіївки - Донецька діють переважно сили так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях. Але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.
При цьому експерти зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним, формують їх елементи різних військових округів, проміжні сили та добровольчі загони (з засуджених).
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15.08.2022 09:54 Ответить
Звільнення територій без наступу не буває! Окопна і позиційна війна приводить лише до безглуздих втрат! 8 років ховались в окопах на Донбасі і це лише призвело до нової війни!
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15.08.2022 10:35 Ответить
Буває.Ведеться постійна аеророзвідка,є нові цілі.Артилерія виїзжає і цілі знищуються,головне,щоб ціль побільша була.Кацапи розбиту техніку замінюють,кацапів 200 теж замінюють.Кацапія величезна по розмірам країна.
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
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15.08.2022 12:20 Ответить
Буває.Ведеться постійна аеророзвідка,є нові цілі.Артилерія виїзжає і цілі знищуються,головне,щоб ціль побільша була.Кацапи розбиту техніку замінюють,кацапів 200 теж замінюють.Кацапія величезна по розмірам країна.
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
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15.08.2022 12:21 Ответить
Буває, в 1918 на німців ніхто не наступав, просто в них ресурси закінчились.
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15.08.2022 12:35 Ответить
Революція сталась в Німеччині -- вони и згорнулись
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15.08.2022 12:38 Ответить
То було політичне рішення нової влади Німеччини - Веймарської республіки.
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15.08.2022 12:39 Ответить
А там виходу не було, не було чим годувати людей, та же РІ ще пів року після революції воювала
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15.08.2022 12:44 Ответить
Хочу спитати - як там Піски?
Командир добробату ще скиглить про бездіяльність Залужного та суцільну зраду?
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15.08.2022 12:24 Ответить
Треба брату передзвонити, він ще не знає, що його захопили разом з батареєю.
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15.08.2022 12:46 Ответить
Щойно зареєструвалася, цапа?
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15.08.2022 12:48 Ответить
Цікавий прапор у тебе... Воюєшь там?
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15.08.2022 13:03 Ответить
Ситуація постійно змінюється,про Піски ЗСУ знає.Вам,що за кожну годину потрібна інформація?Антирадарні комплекси до кацапів тихенько під'їзжають,цілі находяться,аеророзвідка цілі находить,рухома артилерія цілі відпрацьовує,техніка і кацапи нищаться.
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15.08.2022 12:46 Ответить
Дякую. А то мене в іншій гілці, де командир один всі соплі на Залужного витратив, майже у зрадника записали,
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15.08.2022 13:02 Ответить
Авдеевку и Пески крысы мавзолейные берут 8 лет к ряду...😁
Чемпионы мира....стадо путлерских баранов ...
Сегодня ровно 22 года назад подлодку Курск официально признали дохлятиной...
С праздником краснопузые...🙊 ШариковЫ...
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15.08.2022 12:43 Ответить
******** банят пресуют
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15.08.2022 12:48 Ответить
Випий "брому" і вгамуйся.
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15.08.2022 13:25 Ответить
Бром не бере -- випив з перцем
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15.08.2022 14:28 Ответить
Шановні, що зараз у Пєсках?
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15.08.2022 14:22 Ответить
З'являються нові Чорнобаївки,кацапи постійно сунуть в одне і теж місце,розстрілюють ся і знов туди сунуть.Чого вони сунуть в одне місце помирати?Туди танки і важкка техніка суне.Як то їх хтось туди затягує.
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15.08.2022 15:58 Ответить
Може якиись полтергеист
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15.08.2022 16:01 Ответить
 
 