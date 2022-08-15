ВСУ заставили военных РФ отступать на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
На Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях украинские военные сдержали вражеские штурмы и заставили противника отойти.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 15 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, начались сто семьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лютое, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.
На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Великие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.
На Славянском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.
Вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.
На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.
На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Зализного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.
С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и Привольное.
Вел воздушную разведку БпЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.
В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.
В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибужское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Нанес авиационные удары вблизи Белогорки и Андреевки.
Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белой Криницы.
В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І будь вони всі там прокляті у своїй Московії, від божевільного параноїка ***** до останнього вані з єпенів, якой замість того, щоб будувати свій дім, поїхав в чужу сторону руйнувати дім чужий
Може чули таке слово -"ізба"?
Це не будинок, не хата, не дім, це таке ноу-хау рускава вані з єпенів - щось середнє між барлогою та хлівом
Як там Піски, як з арилерійським прикриттям українських позицій і контрбатарейною боротьбою!?
На Харківському та Сіверсько-Лисичанському напрямках діють групи, сформовані, ймовірно, навколо ядер із Західного та Центрального військових округів відповідно.
"Вісь Ізюм-Слов'янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута переважають бійці приватної військової компанії (ПВК Вагнера). А в районі Авдіївки - Донецька діють переважно сили так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях. Але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.
При цьому експерти зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним, формують їх елементи різних військових округів, проміжні сили та добровольчі загони (з засуджених).
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
Командир добробату ще скиглить про бездіяльність Залужного та суцільну зраду?
Чемпионы мира....стадо путлерских баранов ...
Сегодня ровно 22 года назад подлодку Курск официально признали дохлятиной...
С праздником краснопузые...🙊 ШариковЫ...