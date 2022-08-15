Путин заявил, что Россия и Северная Корея будут расширять двусторонние отношения, - СМИ
Президент России Владимир Путин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ину, что две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.
В письме по случаю освобождения КНДР (капитуляции Японии во II Мировой войне. – Ред.) к лидеру Северной Кореи Путин заявил, что "более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо- Восточной Азии".
Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба была заложена во Второй мировой войне с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.
"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами с тех пор вышли на новый уровень и являются "общими усилиями обезвредить угрозы и провокации со стороны вражеских военных сил", – отметил Ким Чен Ын в письме.
Как отмечает Reuters, корейские госСМИ "не идентифицировали враждебные силы, но обычно использовали этот термин для обозначения Соединенных Штатов и их союзников".
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Два чоботи - пара.
РостовПхеньян не резиновый!!!
"Что той Кемской волости? Забирайте! Нам не жалко!"
Сам скільки раз з нею сперечався.
Мантуров-кацапский Цицерон.
Росія просить військову допомогу у Китаю!
Росія просить право користуватися супутником-шпигуном Ірану!
Росія сподівається на співпрацю з Північною Кореєю!
Сталіни-хрущови-брежневи у своїх трунах перевертаються.
- Ми ж їх вчили, ми її на ноги ставили, ми ж їх у люди виводили, то як ви, сьогодняшні, довели до такого, що не вони у вас, а ви в них просите допомоги...?
Самий великий військовий контракт (йдеться про контракт, за який північна корея платить, а не отримує безкоштовно) північна корея підписала з росією.
Увага - контракт на поставку сіна для потреб армії!
Отакі у х*йла військові союзники...
Потім в Зімбабве закажуть партію списів. 😛
Может даже без виз. Шоп-туры!
******, как вы встали с колен!
в Фуйла пика розплилась від ботоксу
очі стали вузьки
Хоче бути схожим на брата Сунь Фунь Висуня
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