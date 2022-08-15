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Путин заявил, что Россия и Северная Корея будут расширять двусторонние отношения, - СМИ

шойгу,путін

Президент России Владимир Путин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ину, что две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

В письме по случаю освобождения КНДР (капитуляции Японии во II Мировой войне. – Ред.) к лидеру Северной Кореи Путин заявил, что "более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо- Восточной Азии".

Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба была заложена во Второй мировой войне с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

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"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами с тех пор вышли на новый уровень и являются "общими усилиями обезвредить угрозы и провокации со стороны вражеских военных сил", – отметил Ким Чен Ын в письме.

Как отмечает Reuters, корейские госСМИ "не идентифицировали враждебные силы, но обычно использовали этот термин для обозначения Соединенных Штатов и их союзников".

Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216) сотрудничество (756)


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Топ комментарии
+49
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15.08.2022 07:57 Ответить
+23
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15.08.2022 08:12 Ответить
+18
А ще діарея чи гонорея, тьху ... Еритрея
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15.08.2022 08:02 Ответить
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Прорив з ривком!
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15.08.2022 07:57 Ответить
В пору строить союзное государство
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15.08.2022 08:02 Ответить
ривок з проривом
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15.08.2022 08:33 Ответить
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15.08.2022 07:57 Ответить
Дело в том, что чурки (такая разновидность палена) не способны сравнивать
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15.08.2022 08:03 Ответить
Чурка - **** ватное полено.
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15.08.2022 08:33 Ответить
І порівняйте бидло кацапське у будь якій точці планети і людей
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15.08.2022 08:34 Ответить
"Скажи хто твій друг, я скажу хто ти".
Два чоботи - пара.
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15.08.2022 09:27 Ответить
так більше немає з ким... ну хоч з Вануату
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15.08.2022 08:00 Ответить
А ще діарея чи гонорея, тьху ... Еритрея
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15.08.2022 08:02 Ответить
Ростов Пхеньян не резиновый!!!
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15.08.2022 08:02 Ответить
лупаните по гниде беспилотником, рвотный рефлекс с новостей с утра
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15.08.2022 08:03 Ответить
Лайно до лайна...
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15.08.2022 08:03 Ответить
Кацапи я нарушила пакт о ненападении с Японией, а теперь со своими макаками празднуют предательский удар в спину. Пора забирать Курильскую гряду и ********
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15.08.2022 08:04 Ответить
Правильно! Північна Корея чим зможе - допоможе! Уже готують сто тисяч солдат для боротьби з "нацизмом" Іран готує тисячу БПЛА - буде ким їх у повітря запускать По тисячі солдат не пусковий пристрій - гумовий амортизатор натягувать! А Путін за "гарматне м"ясо" із "бойовим хом"яком" розплатиться Усссурійським краєм - як розплатився "зерновим поясом Сибіру" з китайцями!
"Что той Кемской волости? Забирайте! Нам не жалко!"
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15.08.2022 08:06 Ответить
Путін? Та ще й з великої літери...Он як ти ***** називаєш, подпоручік
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15.08.2022 08:14 Ответить
Не ципляйся.Програмі яка корегує правопис плювати на політику.
Сам скільки раз з нею сперечався.
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15.08.2022 08:22 Ответить
Програма реагує на останнє написання. Треба один раз слово написати і воно буде запам'ятовано. А прапор тут вивішує простирадла цілодобово
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15.08.2022 08:28 Ответить
А помимо того, шо имя ***** неправильно написано, шо не верно в его допыси?
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15.08.2022 09:17 Ответить
Что, всю тысячу БПЛА передадут? Из 30 (единиц, не тысяч) выпущенных? Впрочем, учитывя, по скольку раз за неделю уничтожаются все когда-либо выпущенные химеры...
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15.08.2022 10:09 Ответить
Главное, чтобы кацапы передовой опыт северокорейских товарищей переняли. Как там говорил "великий" Кон Чен Ый: "у нас будет небольшой голод и два-три миллиона помрут, но это не страшно...")))
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15.08.2022 08:11 Ответить
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15.08.2022 08:12 Ответить
Ха...Л-логика.Это как-животноводство остановилось по причине отсутствия животных.
Мантуров-кацапский Цицерон.
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15.08.2022 08:41 Ответить
Щось занадто затримався на Землі убійца-подкідьіш срущій в чємодан
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15.08.2022 08:16 Ответить
пуйло, по матері-соломонов. Вам це ні про що ???
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15.08.2022 09:52 Ответить
Скрежечу зубами от зависти!
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15.08.2022 08:18 Ответить
Залишок сесере і залишок Кореї об"єднаються.
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15.08.2022 08:18 Ответить
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15.08.2022 08:23 Ответить
Якщо не розглядати моральний аспект нинішньої війни, а розглянути лише аспект технологічний, то особливо чітко видно повну деградацію росії.
Росія просить військову допомогу у Китаю!
Росія просить право користуватися супутником-шпигуном Ірану!
Росія сподівається на співпрацю з Північною Кореєю!
Сталіни-хрущови-брежневи у своїх трунах перевертаються.
- Ми ж їх вчили, ми її на ноги ставили, ми ж їх у люди виводили, то як ви, сьогодняшні, довели до такого, що не вони у вас, а ви в них просите допомоги...?
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15.08.2022 08:24 Ответить
Буде кому носити портфель
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15.08.2022 08:24 Ответить
Просто щоб ви зрозуміли!
Самий великий військовий контракт (йдеться про контракт, за який північна корея платить, а не отримує безкоштовно) північна корея підписала з росією.
Увага - контракт на поставку сіна для потреб армії!
Отакі у х*йла військові союзники...
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15.08.2022 08:25 Ответить
Ага. Московія буде тепер в КНДР електроніку купувати. 😁

Потім в Зімбабве закажуть партію списів. 😛
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15.08.2022 08:25 Ответить
Людожера тягне людожера
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15.08.2022 08:26 Ответить
що там про 100 000 корейських найомників?
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15.08.2022 08:28 Ответить
Чекайте, вони миюця...
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15.08.2022 09:42 Ответить
Те ж саме, що і про 1000 іранських безпілотників!
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15.08.2022 12:49 Ответить
Обмен ценным опытом в приготовлении бродячих собак
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15.08.2022 08:28 Ответить
Звичайно, близькі один до одного московія, Північна Корея, Іран і Куба. Переймайте опит московити, як свою саранчу годувати травою. Але пока працює телевізор, то пока будуть такі квазідержави і нарід. В нас телевізор також покосив свідомість українців у 2019 році, але думає, що нарід тут вилікується,а московія йде в бік Північної Кореї.
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15.08.2022 08:29 Ответить
Ну что кацапы? Теперь туризм у вас будет в Северную Корею?
Может даже без виз. Шоп-туры!
******, как вы встали с колен!
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15.08.2022 08:31 Ответить
какое же это унижение для *****, когда жирный мажор какой-то недостраны считает себя равным царю
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15.08.2022 08:32 Ответить
а як же "крутезна" ерітрея?
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15.08.2022 08:34 Ответить
Незабаром собак будете їсти
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15.08.2022 08:39 Ответить
Оце "стрибок"! Від G8 до Пів.Креї...Докерувався довбо@б!
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15.08.2022 08:47 Ответить
69
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15.08.2022 08:48 Ответить
Изя, ты бы хотел жить в современной росии?? Неа, Почему? Не хочу учить китайский!!!
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15.08.2022 09:04 Ответить
Иран и Северная Корея, дают оружие походу, значит с Южной Кореей и Израилем, есть предмет для разговора!!! А какие САУ и ЗРК они делают и безпилотники
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15.08.2022 09:28 Ответить
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15.08.2022 09:59 Ответить
Лаптестан и *********** первый пересядут скоро на рис..........................
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15.08.2022 10:21 Ответить
Дружить свинособакам осталось только с племенами людоедов из дебрей Амазонки , Африканскими людоедами , всеми террористическими организациями мира ( хотя такое гавно даже им не нужно). Это уже уровень ниже уровня обезьян , свиней и собак.
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15.08.2022 10:22 Ответить
отож бачу що
в Фуйла пика розплилась від ботоксу
очі стали вузьки
Хоче бути схожим на брата Сунь Фунь Висуня
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15.08.2022 10:23 Ответить
********* скоро точно такой же как кндр станет!интернет вырубят,и будет как в кндр полная изоляция от мира!
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15.08.2022 11:27 Ответить
Я як же! Треба ж буде Хутіну доживати "счастлівую" старость, Корея самий раз.
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15.08.2022 11:38 Ответить
Жить захочешь - не так заплачешь! Опыт Северной Кореи
https://www.youtube.com/watch?v=Co7_VfQxrdg&t=702s&ab_channel=NEXTALive https://www.youtube.com/watch?v=Co7_VfQxrdg&t=702s&ab_channel=NEXTALive

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15.08.2022 11:51 Ответить
Референдум на Кацапії не готують за вступ в КНДР?
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15.08.2022 12:38 Ответить
Дно
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15.08.2022 21:51 Ответить
 
 