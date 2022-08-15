Неспособность своей армии оккупировать всю Донетчину Кремль может воспринять как отступление от максималистских целей в Украине, - британская разведка

Ранее глава "ДНР" заявлял, что для проведения "референдума" по присоединению к РФ необходимо "освобождение" всего Донбасса.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 11 августа 2022 года российские СМИ сообщали, что глава так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) Денис Пушилин заявил, что дата референдума по вхождению ДНР в состав России будет объявлена после "полного освобождения" ДНР.

В июне 2022 года журналисты-расследователи публиковали доказательства стратегии планирования "ДНР" по проведению такого "референдума" и обеспечению по крайней мере 70% голосов за присоединение к России.

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"Вполне вероятно, что Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования. Кремль, вероятно, воспримет то, что военные пока не оккупировали всю Донецкую область, отступлением для своих максималистских целей в Украине", - подчеркнули в сообщении.