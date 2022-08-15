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Новости Война
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Неспособность своей армии оккупировать всю Донетчину Кремль может воспринять как отступление от максималистских целей в Украине, - британская разведка

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Ранее глава "ДНР" заявлял, что для проведения "референдума" по присоединению к РФ необходимо "освобождение" всего Донбасса.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 11 августа 2022 года российские СМИ сообщали, что глава так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) Денис Пушилин заявил, что дата референдума по вхождению ДНР в состав России будет объявлена после "полного освобождения" ДНР.

В июне 2022 года журналисты-расследователи публиковали доказательства стратегии планирования "ДНР" по проведению такого "референдума" и обеспечению по крайней мере 70% голосов за присоединение к России.

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"Вполне вероятно, что Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования. Кремль, вероятно, воспримет то, что военные пока не оккупировали всю Донецкую область, отступлением для своих максималистских целей в Украине", - подчеркнули в сообщении.

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армия РФ (19703) Великобритания (5027) россия (96216) Донбасс (26957) внешняя разведка (389)


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Топ комментарии
+4
***** вже зрозуміло що друга армія у світі це з гівна куля і намагається зберегти літсо.
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15.08.2022 08:33 Ответить
+4
Пеніс Душилін завуальованно оголосив-дата референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після "повного звільнення" ДНР. Тобто-ніколи.
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15.08.2022 08:48 Ответить
+2
Даже если они бы провели три референдума и асвабадили всю Донетчину, это еще не означает присоединение к Россеи.Не для того Пуйло все превращал в руины, чтобы потом восстанавливать.Этот плешивый ублюдок целые городаОРДЛО за восемь лет не присоединил, а тут развалины и куча пенсионеров и инвалидов.Высмоктает весь мужской могилизационный ресурс и гуд бай.Это не Крым , где вопрос был для него важный, а донбасс ему и даром не нужен.Все что можно он с него и так получил, заводы все вывез, а содержать его он не планировал. Ничего не мешало ему присоединить его восемь лет назад, Но зачем , он и так в его полной власти, а ему сейчас свой лохторат надо кормить.
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15.08.2022 09:44 Ответить
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***** вже зрозуміло що друга армія у світі це з гівна куля і намагається зберегти літсо.
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15.08.2022 08:33 Ответить
Морду
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15.08.2022 09:36 Ответить
Чорномирдін колись сказав про "деяких" що вони починають "рятувать лице" лише тоді коли вже час рятувать задницю! Путін - в їх числі!
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20.08.2022 10:25 Ответить
Вы же это несерьезно?
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15.08.2022 08:34 Ответить
Пеніс Душилін завуальованно оголосив-дата референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після "повного звільнення" ДНР. Тобто-ніколи.
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15.08.2022 08:48 Ответить
Треба іх огорчити до невозможності
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15.08.2022 09:02 Ответить
Якось текст заголовку "по дєбільному написан" (с)...
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15.08.2022 09:39 Ответить
Даже если они бы провели три референдума и асвабадили всю Донетчину, это еще не означает присоединение к Россеи.Не для того Пуйло все превращал в руины, чтобы потом восстанавливать.Этот плешивый ублюдок целые городаОРДЛО за восемь лет не присоединил, а тут развалины и куча пенсионеров и инвалидов.Высмоктает весь мужской могилизационный ресурс и гуд бай.Это не Крым , где вопрос был для него важный, а донбасс ему и даром не нужен.Все что можно он с него и так получил, заводы все вывез, а содержать его он не планировал. Ничего не мешало ему присоединить его восемь лет назад, Но зачем , он и так в его полной власти, а ему сейчас свой лохторат надо кормить.
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15.08.2022 09:44 Ответить
https://gazeta.ua/articles/donbas/_vijska-rf-atakuyut-********-u-skladi-shesti-grup-isw/1106116 Касапи воюють в Україні у складі шістьма групами (по жюково-сталінськи - шістьма фронтами), які сформовані у різних військових округах лаптєстану та окупованих територій, повідомляє черговий огляд Інституту вивчення війни (ISW). Вони орієнтовані на Харків та Харківську область, по лінії Ізюм - Слов'янськ, Сіверсько-Лисичанський район, а також на Бахмут, район Авдіївки - Донецька та південь України.

На Харківському та Сіверсько-Лисичанському напрямках діють групи, сформовані, ймовірно, навколо ядер із Західного та Центрального військових округів відповідно.
"Вісь Ізюм-Слов'янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута переважають бійці приватної військової компанії (ПВК Вагнера). А в районі Авдіївки - Донецька діють переважно сили так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях. Але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.
При цьому експерти зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним, формують їх елементи різних військових округів, проміжні сили та добровольчі загони (з засуджених).
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15.08.2022 09:56 Ответить
https://gazeta.ua/articles/donbas/_analitiki-isw-nazvali-prioritetni-napryamki-rosiyi-u-vijni-proti-********/1106113 <******* визначив пріоритет просуванню своїх орків з метою окупації Бахмута і до Сіверська , водночас намагаючись використати активність сил так званої ДНР, аби захопити території, які ворогу не вдалося взяти з 2014 року на Авдіївському напрямку, https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-14 повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за підсумками 14 серпня.

Пріоритет для РФ становлять: - регіони південної України; - місто Харків і північно-східна частина Харківської області по лінії Ізюм - Слов'янськ; - Сіверсько-Лисичанський район; - Бахмут; - райони міст Авдіївка - Донецьк.

"В той же час висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов'янська свідчить про те, що ця територія не в центрі головної уваги Росії та може бути вразливою перед українськими контратаками", - ідеться в повідомленні. Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ. Водночас склад російських військ уздовж Південного напрямку є відносно різношерстнішим, ніж на інших напрямках.
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15.08.2022 10:10 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 11:32 Ответить
Це не те. місія Вольфа (начштабу рейхсфюрера СС) стосувалась капітуляції в Італії. А Патрушев, навпаки хоче застовбити в ДИРІ в межах адмінкордону ( як узгодили в Омані) а все інше - будем дагаваривацца. Це і є виконання меморандуму Козака-Єрмака. Умови з позиції сільнейшего. Пітерські чекісти, як люди темряви, вважають, що ніч і день рівнозначне. Старечі фантазії Миколи Платоновича нездійсненні, бо в Акели кігті вже стерлися,
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20.08.2022 12:26 Ответить
 
 