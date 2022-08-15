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Новости Война
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Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад. ФОТО

На российско-украинской войне погиб военный пилот высшего класса Антон Листопад из Ивано-Франковска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, где учился Антон Листопад.

"С первых минут широкомасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад - на защите Свободы и Независимости Украины. За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен президентом высокой государственной наградой - орденом за мужество 3-й степени", - говорится в сообщении.

В 2019 году Антон был признан лучшим лётчиком Воздушных Сил ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины.

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости Украины пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", - рассказали в лицее.

Читайте также: В Украине ежедневно погибают или получают ранения 500 российских военных, - NYT

Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад 01
Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад 02
Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад 03
Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад 04
Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад 05

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память (1498) самолет (3649) смерть (9251) потери (4437) Воздушные силы (2431)


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Топ комментарии
+142
Він просто пішов в небо,тримати міць і волю України. Вічна Пам'ять Герою
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15.08.2022 08:48 Ответить
+110
Знову історія України пишеться кров'ю кращих її синів. Спочивай на небі , справжній син України.
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15.08.2022 08:49 Ответить
+77
Лучшие представители нации погибают. Будьте прокляты кацапы, вместе со своими холуями и шестерками.
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15.08.2022 08:54 Ответить
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Він просто пішов в небо,тримати міць і волю України. Вічна Пам'ять Герою
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15.08.2022 08:48 Ответить
Геро1 не вмирають.
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15.08.2022 09:56 Ответить
Знову історія України пишеться кров'ю кращих її синів. Спочивай на небі , справжній син України.
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15.08.2022 08:49 Ответить
Слава ГЕРОЯМ !!!
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15.08.2022 08:49 Ответить
Вічна Шана Герою!!!!
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15.08.2022 08:51 Ответить
Лучшие представители нации погибают. Будьте прокляты кацапы, вместе со своими холуями и шестерками.
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15.08.2022 08:54 Ответить
Більшість військових загине, особливо перші..
Вічна пам'ять всім Героям. Низький уклін вашим подвигам.
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15.08.2022 08:55 Ответить
Перше речення до коми це пророцтво? Щось трохи необдумана фраза. Слово більшість треба замінити на немало.
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15.08.2022 09:24 Ответить
Дійсно ?
Хай буде немало, але я думаю як написала.
Так відбувається у всіх війнах. Нічого нового.
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15.08.2022 09:52 Ответить
пуйню ви написали. У другій світовій гинули гітлерівці і совєтські за вашим рецептом. американців у відсотковому вимірі гинуло значно менше. Бо медицина значно краще рятувала ранених. а головне - перш ніж іти на позиції ворога, вони робили масовану артилерійську підготовку і бомбардирування. Приблизно подібне стали робити рашисти на певних ділянках нашої війни. Чому вони можуть це робити? Тому, що неподавлена авіація противника і неподавлені артилерійські (особливо ракетно-артилерійські) частини. Очевидно, що не всі склади рашистів зі зброєю розбомбили.
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15.08.2022 10:49 Ответить
у другу світову час життя нашого піхотинця на фронті становив максимум 2 тижні...
Не знаю, як зараз, правди ніхто не скаже, може, і правильно...
Війна жахливе явище, тому всі розповіді про війну суційльний жах, а фото хлопців з котиками, навіть, не промінь, а лиже іскра...
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15.08.2022 13:43 Ответить
чому мені й не сподобалися слова пані: так відбувається в усіх війнах. Не у всіх, лише у безвідповідальних політиків та полководців. недарма вони пустили інфовірус - війна все спише.
Треба, щоб не списувала.
ще один: переможців не судять. Треба судити, коли перемога досталася великою кров'ю і розрухою.
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15.08.2022 18:21 Ответить
А коли американці вступили у війну?З запізненням у два роки?
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05.02.2023 12:11 Ответить
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15.08.2022 08:57 Ответить
.. Какая накуй Держава ??? Не смешите тапочки моей бабушки )) Не было ее у вас никогда и никогда не будет! Хватит,набаловались многонеуважаемые щеневмерлики за 30 лет своей "нэзалэжноситью" от своей одной извилины от кастрлюли.. Теперь все у вас будет по другому.. Не согласным в затылок 9 грамм свинца.. Остальные по традиции по схронам во Львов..
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16.08.2022 14:21 Ответить
Вечная память Герою!!!
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15.08.2022 08:58 Ответить
Вічна пам'ять
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15.08.2022 09:12 Ответить
А можна хрипату зелупу обрізать???
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15.08.2022 09:14 Ответить
Героям слава! А прес-секретарю президента в розслабленій позі на першому фото - ганьба в черговий раз. Звідки вони, які їх моральні цінності, хто їх вчив етикету?
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15.08.2022 09:15 Ответить
..про який етікет може йти мова у поведінці зеленої шушери? Вони настільки імітують завантаженність та опікуванням у справах держави, що поголитися нема часу. Воно думає, що борода та військова форма зробить з зечмоні мужнього воїна?!))))
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15.08.2022 09:25 Ответить
Вони підкреслюють свою приналежність до своїх. У них написано "краще живий собака як мертвий лев", але висновки зробили українці-тому і не здалися , а даємо москалю в пику.
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15.08.2022 10:04 Ответить
в очах користувачів інтернету та виборців "папріколу" таки зробить...
Недавно був на одному міроприємстві, вхід за донати для ЗСУ.
Це була тусовка, українська музика, учасники віком 25-35 років. Вечір, ді-джеї, світло, коктейлі.
Організатори дуже пищались, що допомагають ЗСУ, зібрали 22 тисячі грн.
Нікому з них навіть в голову не приходить, що, якби не їх вибір в 2019-му, все це було б не потрібне...
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15.08.2022 13:24 Ответить
... без сумніву... Нажаль *мудрий нарІд* нічого навіть і при війні зрозуміти не здатний. Тому і ріки крові... знищені судьби...міста... майбутне. З за рашистської паскуди і безмозлого зеленого дурня та такого ж безмозгого народця втрачені десятиліття майбутнього ...... І це трагедія!
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15.08.2022 16:25 Ответить
до чого зелене не торкнеться - те або зламається, або загине.
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15.08.2022 10:52 Ответить
Шана
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15.08.2022 09:24 Ответить
РУС на себе та в хмари!
Шана та довічна повага Антоне.
Слава Україні!.
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15.08.2022 09:27 Ответить
Слава Українським Льотчикам!
З перших годин великої війни я бачив їх в небі над Київщиною.
Вони йшли в бій проти авіації орків, якої було в рази більше. І вони валили орків!!!
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15.08.2022 09:31 Ответить
Так,це пам'ять на все життя...Перший день -два наші літаки,мов стріли,пронеслися перед моїм вікном...А потім страшна новина-знищено один наш літак..Для мене це стало першою жахливою втратою з початком великої війни.
Наші золоті соколи закрили собою Київ,Україну.Нема в світі слів,щоб висловити ту біль і дяку їм,тим,що пішли в небо.Лише "Пливе кача"-плач і сум душі за загиблими синами України
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15.08.2022 11:23 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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потрібно пам"ятати що небо над Україною закрило не НАТО а українські соколи а хто і ціною власного життя
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ
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15.08.2022 15:09 Ответить
Цей бобік зелений тільки подарунки вміє вручати.А воно подумало на чому наші воїни повинні воювати?Тільки чого варте подивитись на фото на льотні шоломи "першої свіжості" ,а літаки і все інше....Добре що бітуму для будівництва(крадівництва)в кацапів і бульбашів на мільярди накупляли...
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15.08.2022 09:31 Ответить
лети друже
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15.08.2022 09:33 Ответить
Светлая Вечная память Герою Украины 🙏❤️! Скорбим соболезнование семье …. Смерть рашистским оккупантам
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15.08.2022 09:43 Ответить
Боже, чи ми зможемо вистояти без таких людей ...
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15.08.2022 09:50 Ответить
Слава Герою!!!! Людина - легенда, про якого будуть писати книжки та на нього будуть рівнятись нові покоління льотчиків
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15.08.2022 09:55 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.08.2022 09:56 Ответить
За кілька днів до загибелі президент нагородив його орденом «За мужність» III ступеня.

(без слів...)

Герої не вмирають!
Небо, вільне українське, прийняло в свої обійми найкращого льотчика... як і всіх інших, хто загинув за Україну...
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15.08.2022 10:22 Ответить
Наш гундосый бедоносец и тут влез своими грязными лапами...
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15.08.2022 12:05 Ответить
Помстимося за кожного! Смерть російсько-фашистським загарбникам!
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15.08.2022 10:32 Ответить
про видатного воїна написали... а скільки загиблих простих, і ще загинуть... хай буде проклята вся раша з її населенням! всі кацапи хай здохнуть в муках, тварюки, разом зі своїм ******!!! кончена нація! мразота!
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15.08.2022 10:47 Ответить
Мы тоже расслабились все 30 лет. Зная историю этой жестокой варварской страны-рашки,мы допустили демилитаризацию Украины,отдали ракеты,сократили армию и растродали огромное количество вооружений включая и самолеты-а теперь нам этого не хватает и именно из-за этого умирает так много наших солдат:у парашки многократное огневое преимущество. Да еще и во время войны выбрали главой страны человека с капитулянской антимилитаристической риторикой и программой. Мы Украинцы-тоже виноваты что сами себя сделали слабыми имея такого неадекватного соседа. Надеюсь сделаем выводы 1 раз и на тысячу лет
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15.08.2022 11:01 Ответить
шановний не називайте стадо нацією
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15.08.2022 15:05 Ответить
Слава та вична шана Герою Украини!
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15.08.2022 10:56 Ответить
погана прикмета - брати щось у хриплого
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15.08.2022 11:00 Ответить
Бідосіка
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15.08.2022 13:57 Ответить
Вічна Шана Герою!
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15.08.2022 11:21 Ответить
Співчуття рідним та близькім.
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15.08.2022 11:43 Ответить
Украина теряет лучших,умных,профессиональных,мужественных,душа разрывается от боли и печали. И в тоже время злость и ненависть не только к врагу,но и к этим холеным,брехливым,циничным зеленым мордам.
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15.08.2022 12:56 Ответить
Будемо випалювати зелень гербіцидом.
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15.08.2022 13:27 Ответить
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15.08.2022 13:56 Ответить
Герої не вмирають!
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15.08.2022 14:17 Ответить
Сердце обливается кровью. Верный отважный сын своего народа. Он не боялся смерти ради Родины. Прощайте ГЕРОЙ!!!
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15.08.2022 14:44 Ответить
українські військові льотчики всі патріоти
та і не тільки льотчики
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15.08.2022 15:03 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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15.08.2022 15:02 Ответить
Слава героям Вони будуть жити поки їх будуть пам'ятати Не забуваймо наших захисників
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15.08.2022 15:15 Ответить
Найкращих втрачаємо...Потім камікадзе літати будуть
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15.08.2022 15:15 Ответить
по-українськи:
- московський "льотчик" це український летун
- війна у нас московсько-українська
 (росіяни - це мешканці басейну ріки Рось, який має назву також Росія)
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15.08.2022 16:27 Ответить
Не могу сдержать слезы(((
Герою слава !!!!

Смерть руским тварям!
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15.08.2022 16:54 Ответить
Боневтик---бедоносец!
Пусть почтой награды посылает и не касается своими рученками наших Героев!
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15.08.2022 20:12 Ответить
Вічна Шана Герою!!!!
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17.08.2022 20:33 Ответить
 
 