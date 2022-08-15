Защищая Украину, погиб один из лучших военных пилотов Воздушных сил ВСУ Антон Листопад. ФОТО

На российско-украинской войне погиб военный пилот высшего класса Антон Листопад из Ивано-Франковска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, где учился Антон Листопад.

"С первых минут широкомасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад - на защите Свободы и Независимости Украины. За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен президентом высокой государственной наградой - орденом за мужество 3-й степени", - говорится в сообщении.

В 2019 году Антон был признан лучшим лётчиком Воздушных Сил ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины.

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости Украины пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", - рассказали в лицее.

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