Кличко просит киевлян подготовить на зимний период теплую домашнюю одежду и одеяла

В мэрии Киева не исключают, что зима будет чрезвычайно тяжелой. Газ для населения будет и дорожать не будет. Но следует учитывать, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Относительно прогнозов, будет ли Киеву хватать газа, будет ли электричество и к чему готовиться городу, Кличко отметил: "Не хочу всех успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ - это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем", – рассказал Кличко.

Мэр также сообщил, что были закуплены генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы.

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"Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18. Могут быть и перебои с электричеством. Надеемся и сделаем все для того, чтобы этого не было. Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", - добавил Кличко.