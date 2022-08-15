Кличко просит киевлян подготовить на зимний период теплую домашнюю одежду и одеяла
В мэрии Киева не исключают, что зима будет чрезвычайно тяжелой. Газ для населения будет и дорожать не будет. Но следует учитывать, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
Относительно прогнозов, будет ли Киеву хватать газа, будет ли электричество и к чему готовиться городу, Кличко отметил: "Не хочу всех успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ - это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем", – рассказал Кличко.
Мэр также сообщил, что были закуплены генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы.
"Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18. Могут быть и перебои с электричеством. Надеемся и сделаем все для того, чтобы этого не было. Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", - добавил Кличко.
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Слышал в 2014 что АТО должно длится часы.
Но тот кто это говорил уже четвёртый год как ничего не решает.
А тот который решает, который войну в своей голове закончил, что он увидел в глазах *****?
2) пробросы были уже летом 2014
Это было в Мюнхене.
"
Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну"."
Правду Віталік сказав,така зима буде у багатьох українських містах,про прифронтові міста і села взагалі боляче думати,як там все буде.Чи краще,щоб Кличко про шашлики на Новий рік і тепло та комфорт брехав,як найвеличніший?Бо правда вона така,не дуже подобається іноді
Тема статті-правда про зиму в столиці.щоб деякі наївні не чекали,що все буде ,як до великої війни.А вам захотілося зраду розігнати,і вирвавши речення,перенести діалог в зовсім інше русло.
научись правильно писАть имя мэра Киева. или вам любителям нелоха этого не дано?
Мовою спілкуватись руськаязичная чєлюсть мєшаєт, Манька?
З таким ставленням до людей ми ніколи не станемо Європою...
Агов, як вам там - хочете жити як жили раніше, як інфантильні вівці? Тоді або допомагайте, або не заважайте, а зараз позакривайте свої ротяки, а то ці соціальні комунікації випустили у світ усіх вас, тупих і самовпевнених недоучок, які вважають що їхня думка така важлива...
Проблема не в профілактиці, а в тому, що Київтеплоенерго не переказав гроші Київгазу.
Цікаво, в розвинених країнах таке можливо взагалі?
И им не объяснить, что в проблемных уловиях газ нужно экономить летом для зимы. Поэтоиу и проводится операция прикрытия, мол воду не греем потому, что трубы проверяем!
"Да ладно! Зима будет тёплой, морозы будут ну максимум до -5С. К чему там готовиться? Газ у нас сейчас есть, мы его постоянно закачиваем в хранилища. Так что беспокоиться не о чем! Запасаемся мяском к новогоднему шашлычку. "